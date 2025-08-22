明報新聞網
開眼 玩樂擴志

Peep的集體回憶士多 晾掛時裝連結今昔 舊物新繪煥發光彩

【明報專訊】在中環士丹頓街上，一座建於1951年的二級歷史建築靜靜矗立。透過其落地玻璃窗，行人窺見當中凝固時間的場景——縱橫交錯的晾衣繩掛着衣物，摺枱與膠櫈隨意擺放，其中一枱正在玩「魚蝦蟹」，散發滿滿的昔日生活氣息。這裏上演的，是香港藝術家Peep與本地時裝品牌HER第3度聯手的展覽「她的士多」（The Future Vintage Store）。Peep以其獨有的溫柔與巧思，將平凡的日常景象與舊物轉化為藝術品，引領大家穿梭於香港集體回憶與藝術奇想之中。

踏進士丹頓街的JPS畫廊，沒有畫廊常見的「高冷」氛圍，取而代之是一股親切的人間煙火。甫走進去，便見到縱橫交錯的晾衣繩貫穿空間，懸掛着香港時裝品牌HER的最新服飾，宛如重現昔日街頭隨風搖曳、色彩斑斕的「萬國旗」晾曬文化。對於曾居住在1960至1990年代屋邨的香港人來說，無疑是極為熟悉的景象，那時家家戶戶都會將晾衫竹伸出大廈晾曬，突顯香港人在狹窄居住空間下的生活智慧。衣物之下，2張摺枱和數張粉紅色膠櫈隨處擺放，枱面放上各式各樣瓷器餐具、生活用品，甚至「魚蝦蟹」等。這些樸實的生活痕迹又會讓人想起大牌檔的喧鬧，或者昔日屋邨生活中的某些溫馨時刻。

帶來這場展覽的香港藝術家Peep，曾任廣告公司藝術總監，憑藉療癒人心的創作風格在社交媒體上嶄露頭角，曾與Samsung、Casetify等品牌合作。她的作品辨識度高，常常出現一個經典女孩形象，透過描繪一個屬於女性、無拘無束的烏托邦，為紛擾的世界帶來一絲可愛、喜悅與正能量，以更輕鬆、更有想像力的方式看待生活。 

集合畫作、時裝、玩具、瓷器元素

今次是她第3度與HER合作，過去只是聯乘推出產品或裝飾店面，但得知今次將在充滿歷史感的建築舉辦展覽後，一個念頭油然而生。Peep表示：「HER是一個時裝品牌，衣服很摩登、前衛，而這個地方（JPS畫廊）本身是歷史建築，所以想到以The Future Vintage Store作為主題，在懷舊事物上增添現代元素，重新包裝。」注入屬於當下的創意活力，讓舊日情懷與現代時尚展開對話；而將日常物件轉化為藝術品，也能讓觀眾發現藝術的無限可能。她透露，展覽之所以命名為「她的士多」，其實是因為這次集合了畫作、時裝、玩具、瓷器等諸多元素，「就像士多包羅萬有」，等待觀眾發掘其中的寶藏。 

秉持新舊融合的核心理念，Peep也跳出傳統畫布的框架，將創作延伸至洗衣板、小板櫈、舊式暖水壺等日常舊物上，令它們成為連接過去與現在的橋樑。其中部分展品更是真實舊物，例如舊式暖水壺是來自其上司的用品，壺身有清晰可見的凹陷與刮痕，並非刻意製造的道具，而是歲月留下的印記。Peep保留了這些生活痕迹，但卸除了原本的牡丹花紋，並重新繪製圖案，使其煥發新的光彩。 

為舊物「上妝」 加入現代審美

場內散落多件曾是無數香港人童年集體回憶的小玩具，例如波子棋、不倒翁娃娃。對於在1990年代成長的Peep而言，這些在昔日文具店與街市隨處可見的玩意，承載着她的成長記憶，因此特意納入展覽。Peep分享，其中3個不倒翁娃娃是她在上海舉辦展覽時，從街邊攤檔淘來的。她將不倒翁身上原有的圖案卸除，然後親自為它們「上妝」，重新適應現代的審美，又加入屬於她的獨特色彩與風格的圖案。這個過程就似是為舊物賦予新的靈魂，讓它們從單純的玩具升格為具有收藏價值的藝術品。 

是次展覽也展示她與不同單位合作的成果，包括與香港碩果僅存的手繪瓷器廠「粵東磁廠」共同製作的瓷器用品。Peep將筆下可愛調皮的角色與粵東磁廠生產的瓷器餐具結合，創造出別具一格的港彩美學，圖案可愛療癒。而與這些懷舊元素相映成趣的，是Peep描繪當下香港的畫作，例如一幅描繪銅鑼灣HER店外人潮熙攘的街景，將現代都市活力融入懷舊氛圍之中。

她的士多The Future Vintage Store

日期：即日至9月4日

地點：中環士丹頓街88至90號地下JPS畫廊

查詢：6301 2966

文︰陳真紀

編輯︰王翠麗

設計︰賴雋旼

電郵︰friday@mingpao.com

