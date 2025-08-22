古董車矚目 伯爵夫人拐杖搶手 《唐頓莊園》拍賣迎終章

以流行文化如電視、電影、明星等為主打的拍賣，相比傳統如古董、藝術品拍賣，看似是較小眾的收藏取向，但其實亦有一定收藏潛力。最經典的例子，是去年於Heritage Auctions以2800萬美元（約2.184億港元）成交、電影《綠野仙蹤》主角Judy Garland所穿的珠片紅鞋，又或是瑪麗蓮夢露於電影《七年之癢》所穿的白裙，以460萬美元（約3588 萬港元）拍出，均是有價有市的收藏目標。

此類拍賣品以往多以散賣方式出現，為此，設有私人及顯赫藏品部（Private & Iconic Collections）的邦瀚斯，於去年開始籌辦影視作品主題式拍賣，如打響頭炮的，是去年2月以英國大熱王室劇集 The Crown為題舉辦的現場和網上拍賣，即使遇上經濟低迷，總估價約52.5萬英鎊（約559萬港元）的473項拍品，最終仍錄得超出2倍多的167.4萬英鎊（約1783萬港元）總成交額。而是次Downton Abbey拍賣的總估價，則為20萬至25萬英鎊（約210萬至263萬港元）。

劇集入屋伴隨成長

作為英國重要文化「戲寶」的Downton Abbey，其文化影響力遍佈全球，是英國時代劇的代表作，啟迪其後的英國時代劇熱潮，如《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、《上流社會》（Belgravia）等。邦瀚斯私人及顯赫藏品部集團總監Charlie Thomas受訪時說︰「劇集中Crawley家族出沒的畫面，是在英國漢普郡的Highclere Castle實地拍攝，而家僕的情節，即樓下（downstairs）部分則於劇廠拍攝，故是次拍賣的道具及布景大都來自樓下。」他說約4年前，邦瀚斯推出Iconic Collections拍賣時，拍品大多以明星為主題；去年的The Crown拍賣會，是首次以影集作專屬拍賣主題，拍賣以外的展覽亦極具吸引力。「這些劇集很入屋，伴隨我們一如家人般成長。一家大細於周日晚上共賞的節目，具有跨世代的影響力，吸引不少人收藏。」

焦點拍品包含未上映電影道具

這次拍賣的不單有劇集道具，亦有小量來自未上映的系列結局篇電影，例如巨型銅鑼和書枱。一眾拍品中，最矚目是去年離世的演員Dame Maggie Smith在劇中用到的相關道具，包括伴隨左右的銀色金屬頭木拐杖及多套戲服，都是Downton Abbey劇迷和Dame Maggie Smith影迷的收藏目標。除此之外，還有不少具紀念價值的拍品，如集齊主要演員和製作人員簽名的第一集劇本，召喚家僕用的鈴板（bell wall），Grantham家族的專車1925 Sunbeam 20/60hp Saloon等。特別是後兩者，鈴板估價5000至7000英鎊（約5.3萬至7.4萬港元），老爺車則為25,000至35,000英鎊（約26萬至37萬港元），為是次拍賣最高的兩個項目。

網上開拍 全球劇迷可參與

Downton Abbey拍賣與The Crown的最大分別，是前者只設網上競投。Charlie Thomas說︰「今次估價雖然相對保守，但我們相信以網上方式拍賣，更能廣及全球劇迷，更具透明度和打破時區限制。按上次The Crown拍賣會的經驗，網拍成績比現場競投更佳，參與競投的收藏家更來自美國和亞洲等地多達38個國家和地區，涵蓋博物館藏家、私人買家和貿易商。」

近年不少影視作品均成為全球文化的重要圖騰。邦瀚斯主理的The Crown或Downton Abbey拍賣有別於其他影視相關拍賣之處，是兩者均為已完結劇集，不像Marvel、占士邦或星球大戰等，能夠以電影特許經營權的方式長存文化主流。至於The Crown或Downton Abbey等英劇的文化影響力能否經得起長時間考驗，可能是收藏家的一大考慮，大家該如何面對當中的價值風險？Charlie Thomas回應︰「不少人會問這類問題，但我總會說購買心頭好就好。如果上升趨勢強勁，當然好極；即使下跌，你仍能夠欣賞眼前的畫作，駕駛那部汽車，穿著那套服飾，或是繼續以Downton Abbey鍍銀茶具泡茶。」

Downton Abbey網上拍賣

日期︰即日至9月16日

網址︰http://bit.ly/4lG8nxD

文：Dawn Hung

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]