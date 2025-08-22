【巴黎】Anna Maria Maiolino：我在

展覽於即日起至9月21日在巴黎畢加索博物館（Musée Picasso Paris）舉行，題為「我在」（Je suis là / Estou aqui），透過雕塑、繪畫、攝影與裝置，呈現她自1960年代至今跨越60年的創作軌迹。

在里約熱內盧美術學院受訓時，Anna Maria Maiolino專注於木刻與版畫。1964年軍事政變後，巴西進入長期獨裁統治，藝術逐漸受到審查，而她的早期作品主要以黑白圖像構成。

展覽以Anna Maria Maiolino不同階段的創作為脈絡。第二展廳陳列了一組攝影作品與行為紀錄：舌頭伸出，被剪刀抵住，或是沉默的特寫，直面觀者。這裏還播放着一台沒有聲音的電視，影像卻持續閃爍，與口部的主題互相呼應，令人聯想到語言的隔閡，以及言論被審查的噤聲狀態。

而展覽中最具規模的裝置之一，乃Terra Modelada系列的Em Princípio（1993-2025）。整面牆由大量陶土環狀體覆蓋，手工塑形的作品層層堆疊，向上攀升，形成龐大的裝置。

在最後的展廳，最先映入眼簾的是一幅黃色背景的長方形畫布，屬於Ações Matéricas系列，黑色的筆觸橫貫其上，簡潔而強烈。抬頭望去，牆面高處掛着一張單眼特寫的照片，來自Fotopoemação系列，位置遠高於水平線，彷彿在凝視整個空間。另一側的牆上則排列着數幅較小的作品，像是一份濃縮的清單，回應她不同階段的創作軌迹。

從木刻、攝影，到陶土與畫布，展覽把她的創作串聯在一起。題名「我在」，不止是展覽的宣告，也如同她在這裏留下的痕迹，藝術家未必親身在場，卻依然以那隻凝視的眼，靜靜注視着我們。

是次展覽不算很大，參觀只需約大半小時。適逢龐比度中心正準備閉館，若各位文藝發燒友旅遊巴黎，畢加索博物館將會是個不錯的替代選項。

文：塞納河專業投訴員（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

[開眼 大都會文藝誌]