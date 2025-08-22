【阿布扎比】「照」見阿拉伯

倫敦有15%的人口為穆斯林族群；西亞文化自中世紀已跟歐洲千絲萬縷，夾雜歷史中的恩怨情仇，都影響到今日歐洲的社會文化、語言和人民生活。走訪多個倫敦的藝術文化場所，都不乏西亞藝術的身影。較亮眼的是在泰特現代藝術館（Tate Modern）的常設展覽「Artist and Society」中佔據整個展廳的Farah Al Qasimi作品。生於阿布扎比的Farah，年紀輕輕已受多個知名美術館青睞，其作品成為各大博物館的館藏。Farah以其一系列圍繞阿拉伯文化、殖民主義及消費主義的攝影聞名。藝術家長期游走阿布扎比和紐約兩地，生活體驗的差異塑造了Farah對於日常的微細觸覺。

她的作品色彩斑斕，感覺幽默，似在展示日常阿拉伯族群的家居生活，亦真亦假。攝影作品Bedroom (Baba)（2018）中呈現阿拉伯父親的睡房，當中暗藏多個文化符號，例如掛有阿拉伯男子長白袍的衣架、具有歐洲風情的花紋梳化，隱喻西亞家庭對於歐洲文化的嚮往。After Dinner（2018）中，有一少女在窗前窺探外面，手拿着阿聯酋常見的Al Ain牌樽裝水，背後疑似是母親的女人展開雙手表示不解。藝術家是否暗指在阿聯酋的日常？作品中的現實元素，加入一些無關痛癢的細節令日常感大增。而且照片的曝光處理，也營造出一種戲劇感。不單止攝影作品，Farah的創作多元，涉獵錄像、裝置作品等。她亦着重空間氣氛的營造，比如在泰特現代藝術館的展示中，展廳的牆紙都是藝術家將其作品放大而成，為整個空間營造出一種怪異的感覺。觀者置身其中，就恍似照片的一員。

雖然Farah作品的阿拉伯感覺很重，細意觀察下，會理解藝術家是想營造一種普及、脫離文化規範的熟悉感。比如很多作品的角色也是掩面的，難以釐清其種族。用於展覽中的窗簾牆紙，每家每戶都有，連華人社會也是常見的，為什麼放在Farah的視覺字典中就會變得很阿拉伯？我想Farah的作品提出很多視覺上的混雜性，令我們思考究竟文化的展現是由客觀視覺構成，還是受我們自身的觀念所限制？當代社會文化體驗受全球化及資訊爆炸的影響下，已變得十分混雜。同樣地，在外生活的我，就算去到倫敦，亦會從食物及日常遊歷中，感受到香港的文化之餘，亦夾雜了我在阿拉伯世界生活的熟悉感。在倫敦的最後一天，坐着似曾相識的雙層巴士途經西敏寺，見到大量穿黑袍的阿拉伯人為加沙衝突集會。這是在阿布扎比不會看到的情景，而又與阿拉伯文化息息相關。在多元的文化體驗衝擊下，究竟何處為家？

文：鄧芷茵（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

