明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【阿布扎比】「照」見阿拉伯

【明報專訊】走在倫敦的街頭上，分外親切。除了英式建築與昔日香港街道及建築相似外，街上亦滿是港人，時常都會聽到廣東話。不單如此，到阿布扎比工作後，每每見到阿拉伯長袍人士都感到一份熟悉感。在倫敦，他們穿著光鮮，多集中在倫敦中央地區牛津街的高檔百貨公司，總是悠然自得地逛街。看到他們，有時會對於自己身處之地有所混淆。

倫敦有15%的人口為穆斯林族群；西亞文化自中世紀已跟歐洲千絲萬縷，夾雜歷史中的恩怨情仇，都影響到今日歐洲的社會文化、語言和人民生活。走訪多個倫敦的藝術文化場所，都不乏西亞藝術的身影。較亮眼的是在泰特現代藝術館（Tate Modern）的常設展覽「Artist and Society」中佔據整個展廳的Farah Al Qasimi作品。生於阿布扎比的Farah，年紀輕輕已受多個知名美術館青睞，其作品成為各大博物館的館藏。Farah以其一系列圍繞阿拉伯文化、殖民主義及消費主義的攝影聞名。藝術家長期游走阿布扎比和紐約兩地，生活體驗的差異塑造了Farah對於日常的微細觸覺。

她的作品色彩斑斕，感覺幽默，似在展示日常阿拉伯族群的家居生活，亦真亦假。攝影作品Bedroom (Baba)（2018）中呈現阿拉伯父親的睡房，當中暗藏多個文化符號，例如掛有阿拉伯男子長白袍的衣架、具有歐洲風情的花紋梳化，隱喻西亞家庭對於歐洲文化的嚮往。After Dinner（2018）中，有一少女在窗前窺探外面，手拿着阿聯酋常見的Al Ain牌樽裝水，背後疑似是母親的女人展開雙手表示不解。藝術家是否暗指在阿聯酋的日常？作品中的現實元素，加入一些無關痛癢的細節令日常感大增。而且照片的曝光處理，也營造出一種戲劇感。不單止攝影作品，Farah的創作多元，涉獵錄像、裝置作品等。她亦着重空間氣氛的營造，比如在泰特現代藝術館的展示中，展廳的牆紙都是藝術家將其作品放大而成，為整個空間營造出一種怪異的感覺。觀者置身其中，就恍似照片的一員。

雖然Farah作品的阿拉伯感覺很重，細意觀察下，會理解藝術家是想營造一種普及、脫離文化規範的熟悉感。比如很多作品的角色也是掩面的，難以釐清其種族。用於展覽中的窗簾牆紙，每家每戶都有，連華人社會也是常見的，為什麼放在Farah的視覺字典中就會變得很阿拉伯？我想Farah的作品提出很多視覺上的混雜性，令我們思考究竟文化的展現是由客觀視覺構成，還是受我們自身的觀念所限制？當代社會文化體驗受全球化及資訊爆炸的影響下，已變得十分混雜。同樣地，在外生活的我，就算去到倫敦，亦會從食物及日常遊歷中，感受到香港的文化之餘，亦夾雜了我在阿拉伯世界生活的熟悉感。在倫敦的最後一天，坐着似曾相識的雙層巴士途經西敏寺，見到大量穿黑袍的阿拉伯人為加沙衝突集會。這是在阿布扎比不會看到的情景，而又與阿拉伯文化息息相關。在多元的文化體驗衝擊下，究竟何處為家？

文：鄧芷茵（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕阿拉伯 Farah Al Qasimi 倫敦 鄧芷茵 阿布扎比 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞