Friday Planner：試新嘢

颱風不停歇的七八月，對驟雨狂風的記憶仍似近在眼前。但對居住在倫敦的澳門藝術家Sin U Lam而言，想要牽引遙遠的故鄉記憶，執起的畫筆或是工具之一。目前於堅尼地城HART Haus 3樓舉辦的「藝術行動|青年‧未來」展覽中，作為展出的6位新進藝術家之一，Sin U Lam以對比強烈的色塊、線條，勾勒出獨特的個人敘事——作品《天鴿》裏，紅、黃、藍、綠交錯疊加，如風似雨，畫面隱見風暴深邃的破壞力，亦埋藏着她對故鄉的懷念。展覽還展出2024年HART大獎得主郭子怡的作品，去年畢業於浸大視覺藝術院的她，擅長敏銳觀察周遭物事，日常細節和平淡瞬間被她巧妙地融入模糊低調的畫作中，亦試着透過創作探索人際關係的親密與脆弱。同場還有另外4位來自世界各地的新進藝術家展出他們關於「離散」的試驗，待你入場發掘（展期至9月13日止，須電郵預約）。

今日收工就想聽聽音樂鬆一鬆？爵士鋼琴家兼作曲家雷柏熹（Patrick Lui）與他的四重奏今晚降臨西九文化區的留白Livehouse，演繹多首原創及爵士經典，為迷人的周末夜再添上一點爵士樂。

