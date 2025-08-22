明報新聞網
Friday Planner：試新嘢

【明報專訊】踏入100期，回望過往Friday推介的各類活動，展覽、音樂會、劇場……藝術氣息似乎在全城「躍動」，無論颳風落雨，室內室外，希望總能有一處挑動讀者的好奇心。來到今期，不妨試試新嘢，讀到此句的你、我、他與她，可曾想過，身體也可作為藝術的載體？明天（23日）下午在土瓜灣NuDD（Nude, Drink & Draw）舉行的「Art Alive 人體寫生主題展及小市集」，便匯集畫家、攝影師、插畫師及跨界設計師的各類人體寫生創作，觀眾有機會見證藝術家捕捉、表達身體美學的過程，還能藉同場的小型藝術市集近距離與藝術家互動，聽聽他們分享創作理念、生活靈感與技術細節。

颱風不停歇的七八月，對驟雨狂風的記憶仍似近在眼前。但對居住在倫敦的澳門藝術家Sin U Lam而言，想要牽引遙遠的故鄉記憶，執起的畫筆或是工具之一。目前於堅尼地城HART Haus 3樓舉辦的「藝術行動|青年‧未來」展覽中，作為展出的6位新進藝術家之一，Sin U Lam以對比強烈的色塊、線條，勾勒出獨特的個人敘事——作品《天鴿》裏，紅、黃、藍、綠交錯疊加，如風似雨，畫面隱見風暴深邃的破壞力，亦埋藏着她對故鄉的懷念。展覽還展出2024年HART大獎得主郭子怡的作品，去年畢業於浸大視覺藝術院的她，擅長敏銳觀察周遭物事，日常細節和平淡瞬間被她巧妙地融入模糊低調的畫作中，亦試着透過創作探索人際關係的親密與脆弱。同場還有另外4位來自世界各地的新進藝術家展出他們關於「離散」的試驗，待你入場發掘（展期至9月13日止，須電郵預約）。

今日收工就想聽聽音樂鬆一鬆？爵士鋼琴家兼作曲家雷柏熹（Patrick Lui）與他的四重奏今晚降臨西九文化區的留白Livehouse，演繹多首原創及爵士經典，為迷人的周末夜再添上一點爵士樂。

[開眼 藝述速遞]

Friday Planner 開眼 藝述速遞

