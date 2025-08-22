明報新聞網
副刊
開眼 藝述速遞

《唔講得》重演 黑色幽默裏悟真

【明報專訊】《唔講得》開場，一對醫生夫妻正閒話日常，溝通、爭吵、再溝通、再爭吵……彷彿幾十年的歲月都已融在瑣碎對白中；一個已經成年卻稚氣未脫的兒子，游走在夫妻之間，如夢又如真——胡恩威說，是次重演的版本「有兩個仔，是同一個人，卻有兩個分身」，因為「夫妻兩人想像出來的仔都不同」；一位舊同學的闖入，牽扯出一段舊情，又揭穿一個真相。

謊言接謊言，小心翼翼維護的脆弱婚姻如多米諾骨牌般坍塌，一間屋、4個人，他與她是夫妻，她與他是舊情人、他活在他和她的記憶裏，卻又左右着他們的關係。無數對白，構成的故事宛如羅生門。胡恩威說，劇中存在許多對「兩男一女的關係，是種典型的戲劇張力」；但故事卻不那麼典型，看似是夫妻間的日常對白，細品卻另有他指，「有種好強的實驗性」。

「佛曰：不可說，不可說，一說即是錯。」編劇喻榮軍在介紹《不可說》劇本時，曾引用《大般涅槃經》，表示「世間萬物有許多都是只可意會而不可言傳的，有許多事情只可做而不可說。真理是要靠心靈去感悟的，無法用言語來表達，所有的法門都是以一心應對萬心，不可執著於言說」。於是，在疫情之下，在太多事無法言說的時代中，《不可說》誕生。胡恩威第一次在上海看，便覺得這個劇本「好特別」——「不是一個典型的故事，不是一個所謂的完整故事，而是由相同的人物關係中衍生出不同的結果、不同的效果」；特別之外，還有共鳴，「與我們這幾年的生活處境有共鳴，改做廣東話，應該會有些不同的味道」。

「缺耐心」時代 胡恩威未憂話劇未來

胡恩威認為，與喻榮軍自編自導的普通話版本《不可說》相比，廣東話版本的《唔講得》多了「黑色幽默」。在他眼中，普通話「始終都是一門所謂官方的語言」，但廣東話卻存在更多的「曖昧性」——因為古老，「唐詩宋詞用廣東話念都通」；也因為「9個音」營造出的語境與普通話大有不同，「所以整個感覺都好不同」。普通話的版本，有種嚴肅，廣東話的版本，卻有更多解讀空間，「表演者有不同態度，講同一句對白便會衍生出不同的意思」，例如『你好叻』未必代表你好叻，意思可能係相反——你看周星馳的電影都是，講的不一定是真」。

講的不一定是真，避而不談的這些那些，是否才是真相？胡恩威感慨，我們正活在一個「溝通好容易的年代」，「以前你要寫出來、講出來，但現在可以拍片、錄音、用emoji」；溝通方式的變化，令情感和情緒也產生變化，「以前兩個禮拜才能看完一本金庸小說，現在可能30秒就看完，我們是否還能夠深入地去了解？還是我們只能淺淺地閱讀？」

淺淺地閱讀、淺淺地了解，耐心已經成為稀缺資源，動輒幾小時的話劇會否難令觀眾接受？胡恩威卻並未擔憂話劇的未來。他說，看話劇是種習慣，就像跑步，「如果你由細到大習慣了長跑，就不會覺得馬拉松很辛苦」。然而，他卻為當下的藝術教育感到憂心，「我們的教育制度的目的不是培養你有好的習慣，而是培養你有好的考試成績。但考試考不到你有沒有思想深度、閱讀深度」。耐心需要教育和培養，文化生態也需要改善。

《唔講得》

日期及時間：9月4至6日晚上7:45

9月6、7日下午2:30

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港文化中心大劇院

票價：180至680元

詳情：bit.ly/475rrld

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕喻榮軍 不可說 胡恩威 唔講得 開眼 藝述速遞

