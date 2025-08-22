明報新聞網
港藝新星饒館佈展 人生思悟繪塑初凝

【明報專訊】不知道從什麼時候開始，所有記憶都會過期。碼頭會移、屋邨會拆，百年古樹根也會在一夜間被斬個乾淨，只在石牆上留下深淺痕迹。還好有藝術——消逝的風景可以凝成水墨；浮動的情緒也可揉入陶泥。

饒宗頤文化館和一新美術館聯合策劃的「港藝新星展覽」來到第三屆，過百位年輕藝術家參賽，最終有5人獲選，成為今屆「新星」。望着不同物料、不同媒介的創作，一新美術館創辦人孫燕華想通過展覽對所有藝術家說，請不要灰心，你的存在很重要。

「落地香港機場，我疑惑：機場裏面為何全是灰色？是否生活就是這麼單調？」孫燕華說，在這個事事都強調「meaningfulness」（意義性）的年代，人們迫切想為藝術尋找意義——為何需要藝術？又為何需要藝術家？她相信，對觀眾而言，親身走入藝術館，在灰色的城市中「見到色彩、見到美」，「就是藝術存在的價值和重要性」；對想要創作，或是想要放棄的藝術家而言，「既然藝術在你的人生中已經發揮了這麼大的力量，請不要放棄——這是『港藝新星』計劃的核心」。

韓雁婷 水墨拆分重組城市記憶

從饒宗頤的書畫作品間穿過，走入內側那間展室，5位「新星」的作品分散在各個角落。牆上的幾幅水墨，是韓雁婷的系列作品《城市記憶》。中大藝術系畢業的她，希望用當代水墨捕捉消逝的城市風景。「疫情前後，我成日去寫生。」她說，在那些「冇工返、冇人見」的日子裏，只能獨自拿起畫筆，漫步城市各個角落。她觀察到這幾年城市飛速變遷，「我以為會一直在那裏的建築物，卻會突然之間消失；一兩年沒去，整個城市就不同了」。她笑說，寫生像是「同發展局鬥快，看是它拆得快些，還是我畫得快些」。

寫生，記錄的是當下；水墨，描繪的卻是記憶。她將寫生作品中的風景拆分、重組，落在紙上，乍看是眼前的香港，細看卻處處都不同。例如作品《石林組曲》，8幅植物枝幹包裹着中間一幅城市高樓。枝幹靈感源於港島那些爬滿石牆的古樹，她說自己每次經過都會忍不住停下欣賞、觸摸，卻一直沒來得及去寫生，「我一直想，它都存在了那麼多年，我總有一日會寫（生）到」，沒想到古樹被斬，再沒機會望多一眼，只能將記憶中的古樹臨摹在畫中。樹的中間是座沒有樹的城市，她希望啟發觀眾反思，「我們是否為了城市發展，犧牲了太多與自然相處的機會？」

丘藝藍 瓷器裏尋飄逸人生

記憶珍貴又脆弱，令另一位「新星」丘藝藍聯想到瓷器。她在大學主修繪畫，近年卻開始接觸陶瓷。她認為，「陶瓷同雙手、同身體的距離好接近」，雖與繪畫屬不同媒介，但兩者都可表達她的內心追求。展覽中，有她的系列作品《逸游自恣》，純白瓷器在燈光照射下竟有鏤空花紋，寥寥幾筆勾勒出的人形，彷彿飄浮在瓷器上。丘藝藍分享，這是玲瓏瓷，需在瓷器坯身雕出鏤空，再填上特製的釉，「一些特定條件才能燒製而成，好脆弱，需要好小心」，因此每個瓷器都不同。她笑說，創作玲瓏瓷，需要「不斷承受失敗」，但收穫成品那刻，卻又令她似瓷上人仔，感到「飄逸而自由」——正如藝術，又似人生。

「港藝新星展覽」

日期：即日至2026年1月18日

時間：上午10:00至晚上6:00（逢周一休館）

地點：美孚青山道800號饒宗頤文化館藝術館展室三

詳情：bit.ly/473Iwfl

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜、孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

