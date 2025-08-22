明報新聞網
副刊
開眼 音樂

樂與路 幕前後 再唱響 「奮青」共對風霜燃信仰

【明報專訊】「一間屋四面牆／一支歌初醞釀」耳機裏播着《如果一天》，走入《奮青樂與路》（下稱《樂與路》）的綵排現場。一間屋，四面牆，排練室的空間不大，轉眼便被約80名學生填滿——推道具的她、練台詞的他、在角落互相打氣的她和他和他和她。一支歌，初醞釀，不同年紀、不同背景的他們聚在一起，放棄暑假，冒着黑雨與燥熱的天氣，早上10點到夜晚6點，燈光熄滅也未停。

他們大部分都是中學生。初登舞台，便要聽高世章的曲、唱岑偉宗的詞，演莊梅岩的劇本。不是沒有壓力，聚光燈下，青澀臉龐上有掩不住的緊張；好在青春無敵，行錯唱錯，大不了重來。這是屬於他們的樂與路。

時間倒帶11年。2014年，作曲家高世章伙拍搭檔多年的作詞人岑偉宗和編劇莊梅岩，為澳門文化中心落成15周年而創作音樂劇《我要高8度》（下稱《高8度》）。當年負責編舞的張月盈回憶，《高8度》「是一班大人做的，講每日返工但好鍾意唱歌的人，收工後自己組織合唱團的故事」。《高8度》的主角阿翔，帶領合唱團衝出澳門，去到國際合唱比賽。作詞岑偉宗曾表示，這個關於夢想、關於堅持的故事，放在任何社群中似乎都適用，「例如把阿翔變成個在台灣小鄉鎮里生活的文藝憤青，故事一樣行得通」。

年月裏一句句

「裏面的元素都很適合年輕人。」張月盈說，而且在香港，培育音樂劇演員的計劃並不多。在利希慎基金的邀請下，《高8度》成為《樂與路》，故事中的一幫澳門「社畜」也變身一班香港學生，聚集在放學後的青年中心，共同發着一場關於音樂、關於青春、關於未來的夢。2017年《樂與路》首演，由多間中學及心光盲人院暨學校的學生擔任演員及部分後台崗位，並在次年的第27屆香港舞台劇獎中斬獲最佳製作、最佳導演（喜劇／鬧劇）、最佳原創曲詞、年度優秀製作等多個獎項。

在香港，能夠每年重演的音樂劇不多，《樂與路》算是其中一個。每年暑假，都有班學生聚在一起，在排練室內揮灑汗水。即使在疫情那幾年線下排練及演出艱難，也有網上音樂劇工作坊、導修課程及音樂劇短片等多種方式，將故事在線上呈現。在是次重演中擔任導演的張月盈分享，今年的公開招募不限學校，共有超過200名學生報名參加，最終選出來自40餘間學校的約80人進入項目，其中約40人是演員，還有約40人擔任後台崗位，包括道具與服裝製作、燈光及音效控制……「雖然有專業人士協助，但從舞台到後台，都是學生自己做。」張月盈說。眾多報名者，怎麼選？張月盈表示，從專業角度看，口齒清晰、肢體協調，都是成為音樂劇演員的必備條件；專業之外，性格也重要，活潑還是內斂、情緒穩定還是衝動，個個人都有不同，唯一相同的是「他們都想要站上舞台」。

你在我天地

訪問撞上綵排，學生們聚在排練室內外不同角落，身上是同一件深藍色衫。說起自己的角色，個個臉上都洋溢着欣喜。飾演主角阿翔的August介紹，故事中的阿翔「是個好有音樂才華的人」，受擔任音樂老師的母親影響，希望可以組建一隊自己的合唱團參加音樂比賽，「整齣劇基本上就是圍繞阿翔和合唱團之間發生的故事」。August說自己與阿翔一樣，都對音樂感興趣，正巧有朋友參與了上年的《樂與路》，於是今年抓住機會報名加入。

飾演女主角Nautica的Casey來自菲律賓，不會說廣東話，置身廣東話音樂劇中，卻總是笑得開懷。她說，初入計劃時也曾感慨自己與角色實在相差太遠，「學習如何飾演她很難，從走路的方式到說話的方式都要從頭開始學」。音樂劇要唱要跳還要演，未經過專業訓練的她「一開始展現不出任何活力與情感。我對歌曲有理解，但不知道如何恰當地演繹」；但登上舞台卻令她欣喜，「想到之後要去到文化中心大劇院演出，這真的，真的很棒」。一旁有學生打趣，讚她的廣東話愈講愈好，「至少現在講劇中對白完全沒有問題」。

做主角的他們站在舞台中央，做配角的他們，也閃耀着各自的光芒。崔崔飾演的角色沒有名字，他說「你可以叫我舊團員。會有新團員，所以我是舊團員」。儘管角色無名，崔崔卻有自己的理解，「我們舊團員其實好熱愛唱歌，但因缺乏領導，一直唱得吟吟沉沉。直到阿翔出現，才開始愈唱愈好」。他雖已是演藝學院學生，但演出音樂劇的機會並不多，因此格外想要抓住是次演出機會。一旁角落裏，還有來自心光盲人院暨學校的學生，為奏響音樂劇中必不可少的配樂而練習着。就算是不會出現在台上的後台崗位，名字也被密密麻麻的寫在紙上，黏在一旁鏡子，轉場、執櫈、熄燈開燈，這數十人缺一不可。

8度旅程

訪問時，學生們不時對望，再露出旁人不懂的神秘微笑。空氣中，彷彿飄浮着只屬於他們的語言。與眾多學生相處，觀察到當代年輕人身上哪些特質？《樂與路》的音樂總監黃以禮卻疑惑，「是否真的可以這樣去定義『當代年輕人』？」在他眼中，「他們每個人都好特別。就算是身處同一個社會中，大家都看Ig、用social media（社交媒體），但每個人都不同——正是因為每個人都不同，產生的化學作用也不同，所以我不會去定義『這一代的年輕人』」。張月盈補充，似乎每代人都曾被指摘「一代不如一代」，但與《樂與路》共同走過多年，見過一班又一班學生在排練室中流下汗水與眼淚，也留下回憶與笑容，令她感慨「年輕人與成熟演員好不同——不少已經是成熟演員的朋友來看過都會感歎，我在他們身上找回了當初想做戲劇的力量」。

從選拔到正式上演，有大概半年的時間。半年不算長，不夠培育出成熟的音樂劇演員；但半年也不算短，足以實現《樂與路》藝術與品格教育的「4D」目標——「Discipline（紀律）」，不能遲到早退，不能因為是非專業演員就放鬆要求；「Dedication（奉獻）」，一齣音樂劇，需要眾人奉獻熱情與時間；「Delight（喜悅）」，在演出中發掘樂趣、在舞台上感受喜悅；「Discovery（發現）」，像劇中阿翔，發現屬於自己的路。張月盈說，「4D」不僅是《樂與路》的目標，也是每套登上舞台的戲劇都一定具備的特點。黃以禮則補充，希望《樂與路》成為學生發現自我的旅程——「社會定義了你要考多少分、做什麼職業，才能過上成功的人生」，因此無論是劇中阿翔，還是劇外的年輕人，「好多人都想行別人成功的道路」；但「有的人擅長溝通，有的人笑容很甜……如果一定要走別人的路，會迷失、會辛苦」。他感慨，不僅是年輕人，「整個社會的人都在尋找自己。我是誰，我要走怎樣的路？其實每個人都不同」。人生樂與路，或許如歌詞，「縱使花光氣力搏取勳章／憑肉身撞高牆」；但兩人希望學生與觀眾都記住那句，「面對無涯風霜／用愛重燃心中信仰」。

音樂劇《奮青樂與路》

日期及時間：

8月22（今日）至23日 晚上7:30

8月23至24日 下午2:30

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號 香港文化中心大劇院

票價：180至480元

詳情：bit.ly/45nWE1U

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]

相關字詞﹕合唱團 年輕人 舞台劇 黃以禮 張月盈 音樂劇 奮青樂與路 開眼 音樂

