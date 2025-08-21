BRAND FOCUS：Dig Out Your Soul 手工皮革鞋履 踏出自我

DOYS意為Dig Out Your Soul（SOLE），象徵挖掘個人靈魂與本真，強調獨特的個性。在品牌理念中，Soul象徵自主美學與精神，講求和諧、秩序和比例；SOLE則聚焦於手工創作的真實與當下感，讓穿者在踏出每一步時都能感受到自我與當下的連結。在設計哲學上，品牌打破傳統鞋履的製作流程，並非將鞋面、中底與外底分割，而是視鞋履為一體成形的雕塑，並糅合古典美學，突顯手工藝術創作。例如Turin系列便採用手工打磨的蠟面牛皮，皮革表面與毛孔均經過白蠟處理，隨着時間推移，皮革的光澤逐漸增強，展現工藝與歲月交織的美感。在品牌的創作詞彙中，鞋子不只是穿著的配飾，而是承載故事、情感與美學的載體。●

查詢：Joyce 2810 1120（太古廣場店）

