editor's picks：護膚品與美容儀 針對皮膚老化

另外，當荷爾蒙水平隨年齡變化而波動，皮膚的自我修復與防禦能力亦會逐漸減弱。La Prairie純金亮膚精粹露（B，$4100/130ml）針對荷爾蒙變化引起的皮膚鬆弛而設，成分糅合黃金與胜肽的賦活複合物和甘草酸，聲稱有助激活膠原蛋白增生、加強皮膚屏障。Nu Skin鑽亮青春再生精華（C，$610/30ml）則以專利抗老技術結合FirmPlex緊膚配方，蘊含溫和A醇複合物和高效AI胜肽，聲稱有助促進膠原蛋白生成，改善皮膚彈性與光滑度，同時滋潤皮膚。

美容儀方面，CurrentBody Skin LED 6合1光療面膜儀（D，$4950）配備566個LED燈，發射6種臨牀認可波長，包括紅光、近紅外光和深近紅外光，聲稱有助促進膠原蛋白生成、提升皮膚緊致度。●

查詢：CurrentBody HK https://www.currentbody.hk

Dior Beauty 2987 8233（K11 MUSEA店）

La Prairie 2302 6888（新太陽廣場店）

Nu Skin 2837 7700（利園二期店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安