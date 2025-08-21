明報新聞網
BEAUTY：「非侵入式雕塑」 面部塑形帶 睡夢中對抗歲月痕迹

【明報專訊】「話題女王」Kim Kardashian再度引領美容潮流，她創立的塑身品牌SKIMS創造出一款面部塑形「神器」，聲稱能提升下巴線條與面部輪廓，讓愛美人士在睡夢中對抗歲月與地心引力。

SKIMS在上月底推出全新面部塑形產品Seamless Sculpt Face Wrap，甫面世迅速在海外美容圈掀起熱潮與話題，不僅引發社群平台上的廣泛討論，更在短時間內掀起搶購熱潮，短短一天即告售罄。

這款面部塑形帶以「非侵入式雕塑」為賣點，設計靈感來自醫美手術後使用的壓力衣物，以及東南亞美容文化中強調淋巴引流的概念。品牌將其定位為晚間護膚儀式的一部分，鼓勵使用者在夜間佩戴，藉由壓力與支撐功能，於清晨醒來時，展現出更緊致、線條分明的面部輪廓。

物料方面，Seamless Sculpt Face Wrap採用SKIMS經典的塑形面料，成分為81%聚酰胺與19%彈性纖維，採用單一尺寸設計，適用於各種臉形，其包覆範圍涵蓋下巴、顴骨與頭部，並透過頭頂與頸背的魔術貼固定，為用家提供柔軟舒適支撐下巴的效果。此外，產品還融入品牌宣稱具抗老功效的「膠原蛋白紗線」，強化其護膚功能。

品牌在宣傳中指出，這款塑形帶可透過限制皮膚移動與液體積聚，達到抗衰老效果，並強調其「強效、針對性的壓縮塑形」功能，有助提升下巴線條，改善下頜輪廓，並減少面部浮腫。雖然膠原蛋白紗線是主要賣點之一，但品牌對其具體功效的說明相對模糊，也引發部分消費者的質疑與討論，在網絡上引發兩極化反應，部分用戶嘲笑其外觀，視為營銷噱頭；另一些用戶則表示有興趣嘗試，以獲得臨時的「緊致」效果。

網絡上引發兩極化反應

一如品牌過往推出的「爆紅」產品，這款塑形帶火速走紅，也與名人效應密不可分。奧斯卡影帝Anthony Hopkins（圖）曾在Instagram上分享自己佩戴該產品的影片，並戲稱讓他「感覺年輕了10歲」，更提到自己在《沉默的羔羊》中的角色，引發網友熱烈迴響。Kim Kardashian本人則將其形容為「緊致下巴線條的必需品」，並強調它在日常美容程序中的重要。●

網址：SKIMS https://www.skims.com

■doctor's note

長時間佩戴面罩 可能導致毛孔堵塞

這款「塑形面罩」是否如宣傳般神奇？皮膚及性病科專科林嘉雯醫生表示，其所謂的「提升」效果主要源自局部壓力，僅能短暫減少面部水腫，令輪廓看似分明，「然而這種效果僅屬短暫，無法長期改變面部結構或促進膠原蛋白生成」。她解釋，膠原蛋白分子體積過大，亦無法透過紗線滲入皮膚，「相關說法可能屬於營銷噱頭，效果仍待科學驗證」。林嘉雯提醒，「長時間佩戴此類面罩有可能導致毛孔堵塞，引發粉刺或暗瘡，摩擦亦可能刺激敏感肌膚，因而造成不適」。

均衡飲食 運動助抗衰老

至於如何有效促進膠原蛋白生成，她強調：「預防流失比補充更重要，日常防曬是不可或缺的一步。」在護膚品選擇方面，抗氧化成分如維他命C、E、葡萄籽、綠茶和大豆精華，有助抵禦自由基傷害；而A醇、A酸、胜肽、多醣和果酸則能刺激膠原蛋白生成，促進細胞更新，改善皮膚緊致度。除了護膚，生活習慣對抗衰老同樣重要。林嘉雯指出，應保持均衡飲食、多攝取蔬果、減少高糖高鹽食物，有助維持皮膚健康；適量運動可促進血液循環，改善皮膚健康狀况，另外，有效管理壓力也能減緩衰老迹象，由內而外提升肌膚狀態。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

