SHOWCASE：以針代筆 以線為墨 現代感剪裁 添上苗族風情

五色苗為用色靈感

系列以五色苗——白族、花族、黑族、紅族、青族為用色靈感，呈現出白金、粉紅、黑金、紅黑與藍色等豐富的色彩層次。設計以服裝結構變化為核心，皮百褶、澎百褶、長短摺、男裝褲腳百褶交替運用，重新詮釋苗族傳統服飾的百褶花裙。加長的大衣、斗篷、披掛件延伸輪廓，串珠、羽毛、流蘇與鈴鐺等裝飾點睛，為現代感剪裁的服裝添上苗族風情。服飾刺繡方面，品牌與7名非遺傳承人合作，細細解讀苗族獨有的10種刺繡技法：從被列為國家級非物質文化遺產的錫繡、堆繡，到富有立體奢華質感的雕繡、盤線繡，針法獨有創新的辮繡、馬尾繡、破線繡、數紗繡，以及脈絡清晰靈巧的挽繡、打籽繡。每塊繡片、每件服裝的刺繡均獨具匠心，為系列注入靈性觸感。●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288（利園一期店）

文：溫兆明

模特兒：Abigail H（Model Genesis）、Kei S（Quest Artists & Models）

化妝：Chris Lam

髮型：Jonnie Chan

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]