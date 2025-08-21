SHOWCASE：以針代筆 以線為墨 現代感剪裁 添上苗族風情

【明報專訊】提起苗族，大家可能會想到金庸小說《笑傲江湖》的女角藍鳳凰。好些改編電影或電視劇中，藍鳳凰都是穿上一身精美刺繡服和佩戴大量銀飾，其苗族民族服裝造型予人深刻印象。Shiatzy Chen的2025秋冬系列名為無邊（Far and Near），靈感就是源自苗族服裝，設計師認為這是一個「以針代筆、以線為墨」的獨特世界。製衣成為了民族獨有的書寫方式，藉着指尖的技藝，書寫關於情感與歷史的篇章。
五色苗為用色靈感
系列以五色苗——白族、花族、黑族、紅族、青族為用色靈感，呈現出白金、粉紅、黑金、紅黑與藍色等豐富的色彩層次。設計以服裝結構變化為核心，皮百褶、澎百褶、長短摺、男裝褲腳百褶交替運用，重新詮釋苗族傳統服飾的百褶花裙。加長的大衣、斗篷、披掛件延伸輪廓，串珠、羽毛、流蘇與鈴鐺等裝飾點睛，為現代感剪裁的服裝添上苗族風情。服飾刺繡方面，品牌與7名非遺傳承人合作，細細解讀苗族獨有的10種刺繡技法：從被列為國家級非物質文化遺產的錫繡、堆繡，到富有立體奢華質感的雕繡、盤線繡，針法獨有創新的辮繡、馬尾繡、破線繡、數紗繡，以及脈絡清晰靈巧的挽繡、打籽繡。每塊繡片、每件服裝的刺繡均獨具匠心，為系列注入靈性觸感。●
