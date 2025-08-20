明報新聞網
副刊
Jewellery

Life & Style

JEWELLERY：英國展覽 探索華麗背後故事 「冠冕」雲集 散發珠寶魅力

【明報專訊】法國珠寶品牌Cartier曾於世界各地舉行展覽，如香港的「百樣玲瓏︰卡地亞與女性」、東京的「卡地亞．時之結晶」等，而現於倫敦維多利亞和艾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）舉行的Cartier專題展覽，是品牌於倫敦舉行的第3個展覽。作為別具歷史的品牌，自然擁有豐富庫藏，能因應主題帶來貼合地利的展品。今次展覽單以品牌名稱為名，展示了不少與英國相關的作品，突出品牌作為「皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝」的氣勢與地位。

不少國家和民族均以冠冕象徵權力，而皇冠也是英國文化的重要圖騰，也成為今次展覽與品牌之前展覽的不同之處。2017年在倫敦舉行、由Norman Foster策劃的「卡地亞靈動創意」（Cartier in Motion）展覽，將工程及設計與品牌的腕表結合展示；至於1998年在大英博物館舉行的「卡地亞1900-1939年回顧展」，則是品牌150周年紀念的展覽，集中於第二次世界大戰前的作品為主。今次單純以Cartier為名，展覽雖沒有明確主題，但當中卻有不少與英國相關的藏品。

強調品牌與倫敦關係

展覽由英國建築師Asif Khan設計，獨立策展人Helen Molesworth與Rachel Garrahan主理，展示約350件展品。展覽一開首以品牌在1903年為Dowager Duchess of Manchester設計的Manchester Tiara打開序幕。這個鑲有1513粒鑽石、以18世紀法國鋼鐵建築為靈感的設計，別具象徵意義。一方面這頂冠飾是維多利亞和艾伯特博物館的自家館藏，另一方面亦代表品牌是英美法三國的結合：這名來自美國的女公爵便是遠嫁到英國，並找來法國品牌作訂做；而Cartier創辦人的3名孫子當時便分別掌管品牌位於倫敦、巴黎和紐約3個基地，此冠飾正好低調地反映品牌背景，並強調品牌與倫敦的深厚關係。

多管齊下 走向國際視野

Cartier作為珠寶品牌最成功的地方，是很早便走向國際化，不單是生意上的分佈，而是自家珠寶的靈感來源，如展覽第2部分的A World of Inspiration，便展示了來自中國、日本、中東等地為靈感的作品，如中式的玉器，日式的印籠蒔繪，又或是俄羅斯的璣鏤雕刻（Guilloché），結合工藝和文化圖騰。整個展覽中，也可看到品牌透過不同渠道，由為不同王室設計和訂做珠寶、為名流明星作個別訂做，到自各地採購寶石和推出應合潮流的腕表等，反映品牌多管齊下走向國際發展的視野。展內的The Panther系列珠寶，以及元祖版本的Love Bracelet和Juste un Clou手鐲，均可為其發展佐證。

矚目冠飾 展示設計草圖

以英國為主場，展覽中最矚目的必定是以冠飾為主的Crowning Moment部分，20多個冠飾包括以天然珍珠為主要裝飾的Russian Tiara，又或是以巨型黃鑽為重心的Sun Tiara，作為壓軸展示。而展覽中更難得的是品牌鮮有向外公開的設計草圖，如以印度為靈感、由家族成員Jacques Cartier在1920年代設計的Tutti Frutti，又或是Charles Jacqueau設計以中式掛鈎為靈感的胸針草圖，均是值得一看的展品。●

Cartier專題展覽

日期：即日至11月16日

地點：Victoria and Albert Museum Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址︰https://www.vam.ac.uk

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

