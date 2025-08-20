WATCHOUT：玫瑰金腕表 創新日期環 跳字時光 復古工藝新演繹

跳字顯示時間的方式看似現代，但除了較為年輕的石英表以外，機械表其實也可做到以跳字方式顯示時間。其中一個做「跳字表」做得最出色的機械腕表品牌，是來自德國Glashütte地區的A. Lange & Söhne，其Zeitwerk表盤上分別顯示1至12小時，以及分鐘10位數和個位數的3個轉盤，每分鐘也會跳動一次！

在芸芸A. Lange & Söhne腕表之中，不少人也鍾情傳統 Glashütte 偏心表盤風格的Lange 1系列，但對於記者而言，最喜歡的是它在2009年首度面世的Zeitwerk系列。Zeitwerk的吸引之處，在於腕表明明是一枚機械表，卻選擇以簡潔的跳字方式顯示小時和分鐘，但背後的機械運作非常複雜。

設計靈感源自「5分鐘數字鐘」

腕表以跳字顯示時分的方式看似現代，但其實非常復古，其設計靈感源自德國德累斯頓（Dresden）森帕歌劇院（Semper Opera House）內的「5分鐘數字鐘」。在1830年代，當時宮廷鐘表匠Johann Christian Friedrich Gutkaes受託製作時鐘，根據指示，時鐘要讓坐在最後方的劇院觀眾也可清晰讀取時間，於是他想到摒棄配備指針的大型時鐘佈局，而選擇每隔5分鐘推進一格的數字鐘設計。在1841年，他與徒弟兼後來成為其女婿的Ferdinand Adolph Lange一同製成了這個5分鐘數字鐘，而Ferdinand在4年後便成立了Lange & Cie（即A. Lange & Söhne的前身）。Zeitwerk腕表正是源自這段跟品牌關係密切的歷史，而當製表師決定將此概念移植到腕表時，就將原本每5分鐘才推動一格的顯示改成每分鐘一格的現代版本。

自2009年面世後，Zeitwerk系列不斷發展，例如2010年發表首枚夜光Luminous款（2021年的夜光款更名為Lumen），2011年帶來以音錘報時刻（即小時和15分鐘刻度）的Striking Time，2012年的人手雕刻表盤版Handwerkskunst，2015年首度面世的三問Minute Repeater，2017年推出設有小時與分鐘10位數報時功能（即每10分鐘奏響一下）的Decimal Strike，2019年加入日期功能的Date，以及2022年為原裝Zeitwerk升級功能和機芯的新版。

玫瑰金版日期款 今年登場

今年品牌將焦點放回到Zeitwerk Date身上，繼2019年首度面世的白金版後，帶來玫瑰金版，成為上周品牌在港舉行的展覽的主角。Zeitwerk Date腕表在原本的跳字小時分鐘外圍，增設圍繞表盤的創新日期環。日期環由玻璃製成，印有數字1至31，日期環下方的環圈設有小型紅色色段，在午夜時，下方環圈會向前跳一格，以紅色顯示當下日期，每個月在表盤移動一圈。腕表8時位置的校正器按鈕用於快速調整日期顯示，在鬆開按鈕時產生切換日期的動力。

事隔6年推出的玫瑰金款，跟之前的白金款一樣搭配灰色表盤。小時和分鐘顯示窗以表盤中央為軸，分別在左、右兩邊排列，偌大數字確保清晰易讀。專利的跳字裝置令數字盤以幾分之一秒的精確度前進。小時顯示可通過4時位置的按鈕獨立調校，每當按下按鈕時，離合器會將小時環從跳字裝置中分離，而與日期按鈕一樣，當鬆開按鈕時，小時轉盤才會轉動到下一小時。機芯摒除了時分指針設計，表盤上以德國銀製成的時間橋成為機芯的重要固定部分：除了連接小時和分鐘轉盤顯示，下方亦連接小秒盤，為各個時間顯示提供框架。每當午夜到來之際，3個跳字數字盤（1個小時和2個分鐘轉盤）和日期環均會同步切換。

恆定動力擒縱系統 保護機芯

跳字式的時、分鐘和日期顯示，比起指針式顯示需要耗用更大能量，機芯內強大的雙發條盒便提供所需的動能。腕表搭載品牌自製L043.8型手動上鏈機芯，此機芯配備雙發條盒和雙主發條，配搭每小時18,000次的較低擺頻（即2.5Hz），可提供長達72小時動力儲備。

腕表表殼直徑為44.2毫米，厚12.3毫米，透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可看到由516枚手工修飾零件製成的機芯，包括綴有太陽紋並鐫刻品牌名稱的棘輪，以及精巧的恆定動力擒縱系統。每隔60秒，恆定動力擒縱系統會為數字盤提供切換動力，觸發跳字顯示，它位於主發條盒與擺輪之間，保持速率穩定，確保報時精確無誤，而機芯內部亦設有調節器，能吸收過剩動力，保護整個跳字裝置，確保機芯經得起每天多達1440次得跳時考驗！●

查詢：A. Lange & Söhne 2462 2538

文：張曉冬

美術：朱勁培

編輯：陳淑安

