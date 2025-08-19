簡易廚房：辛奇+瓜果 胃口大開

【明報專訊】雖然已過立秋，但天氣仍然持續悶熱又翳焗，晚餐時若家人胃口不大，可以選擇一些瓜類菜式，較易入口。今次簡易菜式其中一道，我選用了節瓜，再加少少瑤柱仔已經可以做到一道美味下飯菜。第二道辛奇豚肉豆腐鍋，選用了比較開胃的辛奇（韓式泡菜），其實它味道不會太辛辣，小朋友亦適合食用。
■瑤柱燜節瓜
材料（4人分量）：
節瓜--2條
瑤柱仔--20粒
薑片--1片
蠔油--1茶匙
鹽--少許
糖--少許
清雞湯--150毫升
■辛奇豚肉豆腐鍋
材料（4人分量）：
辛奇--2湯匙
豚肉片--1盒300克
豆腐--半盒
本菇--半包
娃娃菜--1小棵
清雞湯--200毫升
文：KellyMama
圖：作者提供
（育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。）
（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
[Happy PaMa 教得樂 第567期]
日報新聞-相關報道：
親子筆陣．民房四寶：被人看扁的孩子 (2025-08-19)
超人DadDad：孩子愛學習9大秘訣 (2025-08-19)
家長考牌學堂：AI時代下如何保護小朋友？ (2025-08-19)
相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第567期