簡易廚房：辛奇+瓜果 胃口大開

【明報專訊】雖然已過立秋，但天氣仍然持續悶熱又翳焗，晚餐時若家人胃口不大，可以選擇一些瓜類菜式，較易入口。今次簡易菜式其中一道，我選用了節瓜，再加少少瑤柱仔已經可以做到一道美味下飯菜。第二道辛奇豚肉豆腐鍋，選用了比較開胃的辛奇（韓式泡菜），其實它味道不會太辛辣，小朋友亦適合食用。