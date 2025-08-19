明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第567期

Happy Pa Ma

簡易廚房：辛奇+瓜果 胃口大開

【明報專訊】雖然已過立秋，但天氣仍然持續悶熱又翳焗，晚餐時若家人胃口不大，可以選擇一些瓜類菜式，較易入口。今次簡易菜式其中一道，我選用了節瓜，再加少少瑤柱仔已經可以做到一道美味下飯菜。第二道辛奇豚肉豆腐鍋，選用了比較開胃的辛奇（韓式泡菜），其實它味道不會太辛辣，小朋友亦適合食用。

■瑤柱燜節瓜

材料（4人分量）：

節瓜--2條

瑤柱仔--20粒

薑片--1片

蠔油--1茶匙

鹽--少許

糖--少許

清雞湯--150毫升

■辛奇豚肉豆腐鍋

材料（4人分量）：

辛奇--2湯匙

豚肉片--1盒300克

豆腐--半盒

本菇--半包

娃娃菜--1小棵

清雞湯--200毫升

文：KellyMama

圖：作者提供

（育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。）

