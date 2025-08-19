教大GPS：低年級教學如何活用AI

自動批改 及時反饋

首先，生成式AI提供自動批改和及時反饋，對於低年級學生，即時回饋能幫助他們更快糾正錯誤，減少挫敗感。例如，在語文寫作評估中，生成式AI可以幫助檢查造句、語法錯誤，提出改進建議。另外，過去傳統的學習評估比較重視定期的測驗考試，而生成式AI使評估再沒有時間限制，而是持續改善學習的過程。

追蹤學習進度 生成個性化報告

生成式AI亦可追蹤個別學生的學習進度（如答題正確率、耗時等），生成個性化報告，幫助教師識別個別學生的學習弱點，從小改正。例如：某學生常在某類數學題上出錯，生成式AI可推薦針對的練習。生成式AI也可輔助教師主持課堂問答或小組活動，訓練學生的語言及思考能力。例如：在小組討論中，教師通過語音辨識技術，記錄學生的發言並分析其語言表達能力。教師也可以使用AI提供引導問題，促進學生的深度思考。

教師負責情感引導與創造力培養

然而，生成式AI也不是靈丹妙藥。教師一方面需透過專業判斷和日常互動，辨識學生的真實需求，另一方面則要理性看待生成式AI提供的評估結果。筆者認為未來的教育評估將更注重人機協作，教師負責情感引導與創造力培養，生成式AI則提供客觀的評估報告，處理評估資料分析。生成式AI不會取代教師，但會重新定義教師作為評估者的角色。

與此同時，教師應該鼓勵孩子對新興科技保持慎思的態度，正確使用但避免過度依賴，從而喪失自主思考的能力。教師的角色還包括教導孩子使用AI的倫理，例如警惕孩子運用AI答題的欺騙行為。

教育的核心始終是「人」。生成式AI是強大的輔助工具，但真正的教育智慧仍源於對人類的關愛與洞察。面對科技變革，教師們應攜手探索，讓技術為孩子的未來成就更寬廣且深遠的道路。

文：詹穎（香港教育大學課程與教學學系副教授）

（由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。）

[Happy PaMa 教得樂 第567期]