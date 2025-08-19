明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第567期

Happy Pa Ma

感創航道：如何激起孩子自發學習？

【明報專訊】因為帶女兒環台踏單車，事迹翻拍成由郭富城主演微電影的Marco sir，教育大同與他的緣分始於2014年，訪問他的「天使家庭中心計劃」並拍成《教育是什麼》的教育大同宣傳短片。多年來，他帶着孩子、年輕人、家長到各地流浪和學習，啟迪了不少生命。最近讀到Marco sir與兒子登富士山的故事，問准了借來分享：一個爸爸帶兒子去旅行的決定，如何激起孩子自發學習的熱情？

在父親身上學做男人

讀小六的小溢，從小就期待跟Marco攀山。有次爸爸說要與他一起爬富士山，他興奮不已。由於Marco在假期多要帶別人外遊學習，故富士山行要安排在平日，孩子要先向學校請假。媽媽最初懷疑「與父親外遊學習」是否請假理由，Marco說：「這是小溢在我這父親身上學做男人father and son最重要的學習，也是我和小溢六年級畢業重要時刻的禮物，再真實不過了，怎會不可以？」

由於Marco經常身在外地，登山前1個月，他問孩子能否自己先做好準備，小溢點頭回應。這個源自內在動機的點頭真是不得了：小溢每天自動勤快地出門跑步，從一次跑操場3圈，增加到4圈。Marco笑說一個月以來，七成時間是小溢自動練跑，三成「偷懶」時間則要由父親提點。小溢還很緊張器材，不斷追問爸爸要裝備物資表及登山的參考資料，他只用了個多星期就整理收拾好行裝。再下來，開始按自己的儲蓄東算西算，估算到日本要花的金錢。大家如有興趣，可到Marco面書（https://www.facebook.com/share/1ErA3gz7i9/）繼續追蹤這次旅程。

以同感心支持孩子成長

分享Marco故事，不在於這個親子活動如何獨特，而在於Marco以同感心支持孩子成長，激發起孩子內在學習動機，是一個有他家庭特色的善養故事。

很多家長常說孩子沒有學習興趣，每天只想打機。我相信當讀到這類故事時，家長們或許會羨慕，或會覺得因為Marco有能力，又是經驗豐富的社工才做得到。誠然，社工有較多引導別人的訓練及經驗，但這個故事中，我們看到父親沒有事先籌備好所有行程，頭號目的並非吃好住好。孩子不受被動安排，而是整個體驗的設計者、參與者及執行者之一。當中父母親的協作、對孩子的信任與支持，我們每個父母都可以多嘗試。

個性及能力的建立，源自經驗累積。那些塑造人的經歷、帶來感受的身心記憶，遠比多輯「到此一遊」照片珍貴。Marco sir用自己最擅長及熱愛的方式去成就孩子，我們不一定能仿效，但同感心的培養卻可以學習。教育大同製作了12個單元、108條片的善養同感心課程，讓我們每個對孩子有影響力的人，都能按自己的需要及時間學習，以最大的同感心，配合自己家庭的方式，支持孩子成長。

更多有關教育大同與善養計劃：www.ediversity.org

更多有關Marco sir及天使家庭中心：www.tafc.org.hk

文：張惠侶（教育大同聯合創辦人）

（由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第567期]

親子筆陣 名人KOL 感創航道 教育大同

