家長考牌學堂：AI時代下如何保護小朋友？

歸根究柢，家長請想想是真的為小朋友的前途擔心，還是為自己所投射的未來擔心？

80、90後的爸媽作為「互聯網前末代」，也是成長於智能手機面世前的最後一代人。1989年，World Wide Web面世，1990年代開始有家用撥號連線，我們先學玩ICQ、MSN和《大航海時代》！當年「傳真機聲」的龜速連線，真是耐性大挑戰。2007年第一部「水果手機」推出，世界從此改變，人人機不離手但世界掌握在手，大家立變低頭族，全身只有一隻手指的每日運動量達標。我們不禁慨嘆，從前約好見面就是承諾，最多遲到5分鐘，因為萬一有變卦便無法打電話或者傳信息通知對方。何來今時今日，隨時懶起上來就甩底，甚至有「短訊辭職」！不過，我們就是這樣長大的。

新一代成長的環境，跟我們80、90後的真是截然不同。他們生於社交網絡年代，甚至未出生已經有報喜帖文。出生的第一幅相片已得到無限點讚和線上祝福。小朋友開心笑時，父母的臉會立即被手機遮着，為了捕捉當刻，但是在小朋友視角又如何呢？「點解我開心笑，爸爸媽媽就匿埋喺呢嚿嘢（電話）後面呢？我係咪唔應該笑？」之前見過幾個月大的BB，拿起一本圖書，第一時間不是揭開封面看內頁，而是豎起食指如手機般「掃」！這一幕既可愛，亦令人深思。

灌輸正確價值觀 掌握AI

其實，大部分恐懼都源自「未知」。害怕考試，是因為不知道會問什麼；害怕外太空有外星人，因為不知道那裏還有什麼；害怕AI，因為未知智能科技的極限有多遠。小朋友在成長過程中，無可避免接觸科技，父母只需栽培他們的自信心與正確價值觀便可。若擔心孩子在學校被欺負，家長可教導他們辨別是非；若擔心外出遇上壞人，則教導他們如何分辨可疑舉動，網絡世界也一樣。

一機在手，即使為孩子設下各種限制，也根本無法每分每秒監控着。多數行差踏錯的例子，都是因為太易相信人，或太渴求被贊同。倘若孩子在家中已經有滿滿的愛與被看見的經歷，又何需上網找陌生人來愛呢？遇上攻擊或者花言巧語時，他們也自然懂得記緊自己價值何在，不容易被動搖。

AI來勢洶洶，更成為內地小一生的必修課。有科技達人提議其地位應如主修科般，跟中英數並列，不應該流於「快速搜尋引擎」那麼簡單的層面。年紀小小已能夠掌握這套工具，未識就學到識才不會再怕，才是對策。

文：侯嘉明

（資深傳媒工作者，香港電台第二台《晨光第一線》及第三台In the Common Room節目主持，大型活動司儀，表達技巧訓練專員。育有3名女兒。）

