童繪遊樂場：繪畫帶來的知識

在大會堂低座舉辦的聯展剛於上月完結，這個一年一度的藝術界活動，我跟Rita老師都會全力支持。不過在介紹作品前，想和大家分享一些繪畫時「另類」得着……

過往從事廣告多年，因工作需要，每接觸一個新客戶，也必須對客戶的服務或產品特性有着同步的充分理解，這樣才能有效制訂廣告策略方向，更是在構思和設計信息傳達前不可或缺的重要步驟。這個多年來的工作習慣，也延續到我的繪畫中。每當在籌備繪畫新作前，都會就主題蒐集相關資料，在過程中也會獲得一些新知識，是繪畫的「另類」得着。

今年展出的碳筆作品《龍舌蘭》也不例外。龍舌蘭屬多年生常綠植物，部分品種每年或隔年才會開花一次，甚至一生只開花結果一次，是「單次開花植物」。至於Rita老師的水彩作品中，畫中雀鳥並排在一起，人們看起來和諧的畫面，其實是鳥類互相取暖的群體動作。大自然的小知識實在充滿趣味。

圖1.愛繪畫的朋友，都會有自己特別鍾愛的繪畫素材。我就偏向採用乾性素材，特別是碳筆，明暗反差利落，黑白對比分明，當然還有「方便快捷」這個主要因素。這幅《龍舌蘭》除使用了碳筆，也用上油性線描筆輔助。當初為作品命名時，曾考慮用另一個名稱，因為龍舌蘭當中隱藏了類似蜥蜴的小動物，大家看到嗎？

圖2. Rita老師的水彩作品《相知》，雀鳥擠在一起，加上冷暖色調的對比，和諧中帶點鮮明，構成一個有趣味的畫面。這幅作品跟去年展出的《相依》（圖3）成對，我們在考慮繪畫主題時，偶然也會出現難於取捨的情况，所以就索性將兩個喜愛的主題一同繪畫。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

（從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。）

