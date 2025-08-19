明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第567期

Happy Pa Ma

超人DadDad：孩子愛學習9大秘訣

【明報專訊】作為家長的我經常疑惑：為什麼孩子那麼努力，學習成效卻總是不理想？直到最近認識了香港耀能協會的「小種子‧栽種學習心」培幼計劃，才恍然大悟——學習不止是吸收知識，更要先打好「學習品質」（Approaches to Learning，AtL）的基礎。教育心理學家指出，「學習品質」涵蓋孩子學習時所需的態度、行為及技能，是他們真正愛上學習的關鍵。換言之，除了關心孩子「學了什麼」，我們更要重視「怎樣學」。

在公開試放榜時，我們常常想向「狀元」取經，但教育心理學家鄧嘉雯提醒：「很多時候，我們過於重視學習內容和結果，卻忽視了過程。研究顯示，良好的學習品質不但幫助孩子在學前階段取得理想成效，更能促進他們未來的學習表現與適應能力。」這讓我明白，學習態度才是孩子最需要的能力。如果從小栽培這些能力，他們未來將更能主動學習，並樂於挑戰。

9顆「小種子」 栽種良好學習品質

「小種子‧栽種學習心」計劃由教育心理學家、幼兒教師、治療師和社工組成的專業團隊設計，他們參考本地與海外研究，把學習品質轉化成9顆可愛的小種子。孩子就像一片小花園，而這9顆小種子就是養分，幫助他們健康成長：

1.真好奇：勇於探索發問

2.有辦法：遇到困難懂得解決

3.有計劃：懂得訂立學習目標

4.好主動：自發學習不被催促

5.好專心：專注完成任務

6.齊嘗試：不怕失敗，樂於實驗

7.守規則：學會自律

8.有創意：勇於提出新點子

9.齊等候：耐心學習，尊重秩序

這個計劃獲華僑銀行香港贊助，透過多元活動，協助家長與孩子一起培養學習品質，包括兒歌系列、填色比賽、社區同樂日、義工活動及教育宣傳活動，預計將有1萬名幼兒及家長受惠。其中「小種子填色比賽」現正接受報名，港澳幼兒皆可參加，金獎獎金2000港元。截止日期為9月19日（周五），得獎結果將於9月26日（周五）公布。查詢：cfssinfo@sahk1963.org.hk

這個計劃讓我明白，分數不是唯一標準，真正決定孩子未來的是學習態度。各位家長，別錯過這個難得的機會，一起為孩子栽種「學習小種子」，讓他們從小養成熱愛學習的力量，開啟終身學習的美好旅程。

文：陳顯庭（Rio Chan）

（註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第567期]

香港耀能協會 親子筆陣 名人KOL 陳顯庭 超人DadDad Happy PaMa 教得樂 第567期

