幸福拼圖：別讓父母恩怨傷害子女

原來像「父母離婚」、「女承父業」這些標籤，一直纏繞着阿晴的高中歲月。更甚者，她經常要擔當父母之間的傳話筒，協助協調離異後的家庭事宜。其間阿晴分別在父母雙方口中，聽取各種對彼此的不滿和惡意中傷。她在學業上已疲於奔命，課後仍需繼續徘徊於那本自古難解的「家庭難念經」，來自四面八方的期望，早已讓她喘不過氣。

父母離異變磨心 求助被斥「自私」、「幼稚」

事實上，阿晴並非沒有向外界求助，她曾向媽媽坦承自身的情緒問題及那無法控制的自殺想法，希望尋求紓緩痛苦的方法。然而媽媽對情緒問題未能完全理解，反而將阿晴的想法標籤為「自私」、「幼稚」，使情况雪上加霜。直至看見女兒反覆的情緒起伏後，媽媽才漸漸意識到原來女兒對她才是最重要。難道與前夫斡旋、努力掙錢養家，為的不正是女兒有一個更安穩的生活嗎？ 若在協調未果前，大家已經千瘡百孔，豈不是背道而馳嗎？

學校社工嘗試讓阿晴覺察她情緒的由來，和現正面對的精神健康問題，並鼓勵她尋找不同的出口。在輔導的過程中，阿晴的狀况浮浮沉沉，擔憂父母會在她康復後故技重施，逼迫她再度擔任家庭的「外交官」。阿晴的個案，突顯了在家庭中父母之間的協調尤其重要。縱然父母關係未必圓滿，相處久了少不免會對彼此有微言，但請緊記「父母事，父母了」，避免讓子女困於左右做人難之中。

「家庭事」誰是誰非，本來就一言難盡，在每個青少年蛻變成大人、甚至父母前，無情的歲月沒有給予我們足夠時間想得周全，我們都是硬着頭皮才走到今天。你有多久沒好好休息了？遇到問題時，你是否曾經給自己空間，深入了解問題的本質？

筆者亦發現，不少家長「皇帝唔急太監急」，在管教子女時，不妨把一些難聽的話，留待子女日後踏足社會自行體會。很多時候不是子女不願意聆聽，而是他們尚未有足夠的歷練助他們領悟箇中道理。既然如此，倒不如與家人們好好吃一頓、計劃一趟旅行，重新認識家人們處理日常繁瑣工作外的另一面。

文：謝傑忠（香港家庭福利會學校社工）

[Happy PaMa 教得樂 第567期]