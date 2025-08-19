媽媽維特：我的良師頌

誰為我啟蒙，教導我思考、知識禮義、明是與非。」

7月初，我出席細仔小學的畢業禮（阿仔未畢業，我是當義工），沒想到畢業生全體站立獻唱《良師頌》時，我竟然淚腺崩潰。不是因為學生們唱得特別感人，又或現場氣氛催淚，而是歌詞的內容深深打動了我。

這首歌是文理書院前校長劉振華在1997年作曲填詞，雖然成為敬師節主題曲，但它面世時我早已告別校園，無緣聽過。這天，聽着簡單優美的旋律，看着禮堂屏幕同步播放的歌詞，我很快就跟着唱，內心翻起的波濤可能比在場任何學生都多……

「成長的我，時有挫敗，內心苦惱，難覓曙光。

誰令我開懷，更在我身邊，多番勉勵，燃亮了我。」

一路唱着《良師頌》，我深深覺得，畢竟少年不識愁滋味，歌中內容字面上儘管易明，但底下那份深厚的情感，一般學生哥能領略多少？也許要步入社會多年後，回首前塵，才更能深刻體會歌中的感恩心吧。

謝師宴致辭指出老師疏忽 受副校長訓斥

在那幾天前，剛巧是我中學母校生日。我讓自己一個靜靜逛，又到以前小息常去打籃球的球場邊呆坐，嘗試重拾失去的記憶。那不是一般的記憶變淡，而是戲劇性的斷片式失憶。自從轉去另一學校念預科後，某些關於母校的記憶就好像被抹走了，我一直耿耿於懷。其實，我大約知道問題根源，只是沒勇氣面對，這天就是為重啟記憶而回去。

中五畢業那一年，同學們自發搞謝師宴，我負責致謝辭。因為不想做「官樣文章」、想表達同學「真我心聲」，我的講稿只是一開始做樣子謝師敬師，後半段就委婉地指個別老師有疏失之處，希望相關老師自我檢討改善云云。我沒具體詳述老師的疏失，因為涉及個別男教師的疑似鹹豬手行為，女生們敢怒不敢言。幾日後中五放榜，我和另外幾個成績好的同學一起轉校讀預科，副校長獨是召我一個興師問罪。

我啞子吃黃連，帶着背叛者的身分離開母校，一些快樂回憶也消失了。幾十年後呆坐球場，我才清楚梳理自己的情緒。之前，我還以為鬱結是因為副校長的訓斥令我大受冤屈。這天我才明白，核心是我從副校長的反應中，知道自己傷了老師們的心。我清楚看到，那個一直乖巧的我，把從沒浮現過的青春期叛逆傾注在講辭裏，即使有所修飾，控訴之情仍遠遠大於感恩。

因未及時表達感恩鬱結

劉校長的歌詞寫道：「良師啊！是您一顆愛心關懷，燃亮了我。師恩浩蕩，齊頌讚歌」，我明明有那麼多該表達的感恩，卻錯過了最適切的機會！那個懵懂的我，不曉得選擇正確渠道表達控訴的需要，甚至糊塗地刺痛了老師們。多年來，我一直沒法面對這個自己。在球場裏，我終於擁抱了她。

幾天後的《良師頌》，再次讓我連結那個年輕莽撞的自己。我邊流淚邊唱「感激恩師，培育了我」，就好像再次站在台上致謝辭。最難得的是末段歌詞，我覺得超前了畢業生的年紀，也是這一段深深撫慰了我。因為，正是時間的驗證，讓多年後的我可以無憾地唱——

「如今的我，懷有抱負，立身處世，行事有方。

誰令我堅強，敢面對艱苦？ 師長教導，成就了我。」

文：葉杏麗

（思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。）

