親子筆陣．民房四寶：被人看扁的孩子

在預備考大學的這兩年，老師對他並沒有太高的期望，不但建議他選擇較次要的大學，甚至勸他放棄已選修的科目，改為報讀一些容易拿高分但對大學選科幫助不大的科目。老師語重心長地說：「我只是為你好。」然而對他來說，怎樣看，也是一種無法掩飾的否定。

戒打機、勤運動 自律溫習

他沒有反駁，只是禮貌地感謝老師的好意，心中卻默默立志：「我知道自己的不足，但我更知道要努力將勤補拙。」 從那天起，他的生活徹底改變。除了上課、冲涼與睡覺，他幾乎把所有時間都投放在溫習上，每當外出，他總會把筆記帶在身上，抓緊每一個可能用來溫習的機會。就如許多中學生一樣，過去，他一樣喜歡打機，但在這段日子裏，他卻可以完全自律，不用別人來提醒，把打機戒掉。他曾說：「打機很可怕，會不知不覺地吃掉你的時間。當回過神來，才驚覺原來已過了很久。而且，打機會讓人疲倦、分心，要花更多時間才能重新集中精神，回復到溫習的狀態。」 在那段日子，他不想自己病倒，每星期總會安排時間去做運動，他說，運動不止是為了健康，更可以鍛煉自己的意志。這一年多以來，他就是靠着不斷的努力與自律，還有多而又多的禱告，幫助自己向着夢想邁進。

放棄提前獲取錄學位 忠於最初夢想

當考試結束，在等待放榜的日子，他作出了一個需要很大勇氣的決定，就是要放棄早前已獲取錄的大學學位，包括來自英國Russell Group的多所學府，以及他父親早於年初時已為他繳付了留位費的港大學位。這個決定，實在令父母憂心，畢竟，若放棄了這些機會，萬一最終成績不如預期，他可能什麼也沒有，但他卻堅定地說：「我明白可能的後果，但我努力了這麼久，還是很想給自己一個機會，到自己喜歡的院校讀自己喜歡的學科。若最後天父仍是沒有給我什麼，我亦甘心順服。」

放榜那天，他邀請全家人一起留在家中陪他看成績結果，大家在一片歡呼、鼓掌及喝彩聲中，見證到他的堅持、自律和努力得到了應有的回報，考獲足以讓他入讀心儀大學的理想成績，後來，還收到香港大學給他的獎學金。然而，他始終沒有動搖，忠於自己最初的夢想，選擇前往英國，成為他姐姐的師弟，入讀同一所大學。他，就是我的兒子，無論得時不得時，都叫我自豪的兒子，今天，更讓我因他的堅持與勇氣而感動。

是的，作為父母，我們或許也有自己的期望與憂慮，但重要的是：別讓我們的限制，成為了孩子的限制。 孩子的路，是他們自己走。他們需要的，不是父母的安排，而是我們看見、認同、欣賞他們為自己所付出的努力。願每位曾被看扁的孩子，都能相信自己、堅持到底，走出屬於自己的理想人生。

文：歐偉民

（救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。）

