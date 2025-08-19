家家有禮：與萌爆老虎仔沙堡打卡

除了打卡位，商場也為Fortune+會員推出「夏日消費多重賞」，包括在指定商場消費滿$300並於App上傳單據，即可儲電子印花換領美食現金券；同時會員亦可以8折積分兌換電子禮券。此外，記得鎖定連續3個星期五的「Happy Friday！」，會員可用低至1折積分搶換心水家電、家居用品、商戶現金券等禮遇。如果經過+WOO嘉湖的話，讚好或追蹤置富Malls 及Binggrae HK社交媒體後，更可免費換領韓國MELONA雪條，為身體降降溫！

■INFO

置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

日期︰即日至10月19日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢：2169 0928

■送MUZIK TIGER主題造型透「Sum」涼保溫冰袋

置富Malls送出MUZIK TIGER主題造型透「Sum」涼保溫冰袋予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於8月25日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、地址及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：MUZIK TIGER是哪個國家的文創品牌？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第567期]