副刊
Happy PaMa 教得樂 第567期

Happy Pa Ma

家家有禮：與萌爆老虎仔沙堡打卡

【明報專訊】天氣依然熱焫焫，不如跟韓國人氣文創品牌MUZIK TIGER的萌爆老虎仔一起，來到置富Malls旗下4大商場「灘住放暑假」！一家大小可以先到馬鞍山廣場參加夏日「Sum Shine」熱浪祭，與4米高的巨型Toffee沙堡打卡合照；再走進天水圍+WOO嘉湖的甜品世界夏日甜入「Sum」，尋找在巨型水果盤和西瓜Bar Table中消暑的Teeffee和Toffee。想看美景就要到紅磡置富都會的Farm & Sum夏日豐收祭，在金黃色花海中感受田園寫意。最後，在沙田置富第一城的音樂派對上，和化身結他手、鼓手的Toffee及一眾好友齊齊夾band。

除了打卡位，商場也為Fortune+會員推出「夏日消費多重賞」，包括在指定商場消費滿$300並於App上傳單據，即可儲電子印花換領美食現金券；同時會員亦可以8折積分兌換電子禮券。此外，記得鎖定連續3個星期五的「Happy Friday！」，會員可用低至1折積分搶換心水家電、家居用品、商戶現金券等禮遇。如果經過+WOO嘉湖的話，讚好或追蹤置富Malls 及Binggrae HK社交媒體後，更可免費換領韓國MELONA雪條，為身體降降溫！

■INFO

置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

日期︰即日至10月19日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢：2169 0928

■送MUZIK TIGER主題造型透「Sum」涼保溫冰袋

置富Malls送出MUZIK TIGER主題造型透「Sum」涼保溫冰袋予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於8月25日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、地址及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：MUZIK TIGER是哪個國家的文創品牌？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第567期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第567期

