本周FOCUS．採訪手記：抓緊暑假尾巴 盡情放電

【明報專訊】今期封面集合了不少本地遊玩的好去處，希望讓大家抓緊暑假的尾巴，開學前帶小朋友盡情放電。數數手指，暑假還餘下大約兩星期，不知爸媽心裏是悲是喜？相信為人父母的，明白暑期既是一個讓小朋友和家長一起充電、回氣的時間，但同時，要為活力充沛的豆丁安排活動，又是另一種苦惱的來源。特別家裏有正處於尷尬年齡的孩子，舉例說，11、12歲，正值高小、快踏入中學的年紀，如果你仍然計劃每天帶他們去遊樂場、手工班，他們或會大呻無聊；叫他每天約朋友仔打波打機嗎？你又好像不太放心。若有個年齡相距較大的弟妹，就更難安排適合全家大小的活動，隨時顧此失彼。