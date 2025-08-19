本周FOCUS．採訪手記：抓緊暑假尾巴 盡情放電

【明報專訊】今期封面集合了不少本地遊玩的好去處，希望讓大家抓緊暑假的尾巴，開學前帶小朋友盡情放電。數數手指，暑假還餘下大約兩星期，不知爸媽心裏是悲是喜？相信為人父母的，明白暑期既是一個讓小朋友和家長一起充電、回氣的時間，但同時，要為活力充沛的豆丁安排活動，又是另一種苦惱的來源。特別家裏有正處於尷尬年齡的孩子，舉例說，11、12歲，正值高小、快踏入中學的年紀，如果你仍然計劃每天帶他們去遊樂場、手工班，他們或會大呻無聊；叫他每天約朋友仔打波打機嗎？你又好像不太放心。若有個年齡相距較大的弟妹，就更難安排適合全家大小的活動，隨時顧此失彼。
「走幾場」迎合不同年齡需要
除了到外地旅遊，筆者近年都有相約朋友及其子女一同北上放暑假，發現不少老少咸宜的遊樂場地，例如同一個場內，有幼兒喜歡的波波池、攀爬區，另一邊就是適合大孩子甚至爸爸媽媽們的賽車遊戲、VR體驗甚至war game等，一個地方能夠滿足多個人的願望，齊齊玩足大半天。當然，筆者明白香港租金昂貴，難以有這麼大的場地一站式迎合不同年齡孩子的需要，慶幸的是香港交通方便，一天可以「走幾場」，惟家長要事前做足功課，避免過分舟車勞頓，苦了孩子苦了自己。
文：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第567期]
