暑假好去處：星級朋友陪你放電 玩轉花火夏祭

與Kiki & Lala相聚星願之夜

有沒有想過在香港都可以參加花火夏祭？今個暑假在「My Melody‧Kiki & Lala — 50周年花火夏祭@海港城」，就可以在充滿日本風的祭典舞台、燈籠、太鼓及屋台玩遊戲攤位，並有機會碰上My Melody、Kiki & Lala。海港城海運大廈的露天廣場除設有7米高祭典舞台，晚上更有LED燈打造璀璨花火效果。大家可以$80起換購遊戲卡，挑戰3款日式祭典遊戲，包括拋樽、運球及撈星星，成功挑戰每個遊戲，即可獲得角色限定小禮物，活動收益將全數撥捐「香港公益金」。

至於在海運觀點平台及草坪，亦分別設置5米高的巨型月亮及My Melody故鄉瑪莉田園裝置，讓大家走進夢幻場景打卡。本周五（8月22日）Kiki & Lala更會現身「Kiki & Lala星願之夜」，與大家近距離互動，粉絲們記得mark低日子！

■INFO

My Melody‧Kiki & Lala — 50周年花火夏祭 @海港城

日期：即日至9月7日

「夏日花火大會」裝置開放時間：上午10:00至晚上10:00

活動開放時間：中午12:00至晚上8:00

地點：海運大廈露天廣場、海運觀點、海運大廈地下中庭、港威商場廣東道入口

查詢：bit.ly/45IqWwd

平衡木、籃球大挑戰 Baby Shark記錄冠軍時刻

最愛跟小朋友一同唱歌跳舞的Pinkfong與Baby Shark，今次換上運動服造型，走進「杏花競技運動場」為各位小小運動員打氣！「杏花新城×Baby Shark日日陪你做運動」主題活動期間，商場2樓平台免費開放供大小朋友盡情放電，多個運動挑戰區和打卡位得意又有趣，設有講求平衡及耐力的巨型滾輪，考驗專注力的4米長平衡木，掛於90厘米到150厘米高的籃球挑戰小朋友跳高極限等，全部都不易應付呢！不過無論挑戰成功與否，小朋友都可在2米高「Baby Shark 冠軍時刻」立體獎盃等裝置，與Pinkfong及Baby Shark合照留念。即日起，場內亦設有「尋找隱形Baby Shark」活動，小朋友可於「Shark Pop運動快閃店」向職員索取精美尋鯊卡後，再於商場內尋找4個隱藏Baby Shark印章，把印章蓋到卡上，便有機會把可愛的Baby Shark禮品帶回家。

■INFO

杏花新城×Baby Shark日日陪你做運動

日期：即日至11月21日（逢周三定期保養）

杏花競技運動開放時間：上午7:00至晚上7:00

地點：杏花新城2樓平台

網址：bit.ly/4m46LP6

「找樂點」做任務 集閃卡換LEGO人偶

LEGO Group聯同人氣minifigure「樂仔」，邀請全港大小朋友齊齊在暑假「Take a Brick」！這個暑假限定「Let's Take a Brick」活動中，樂仔會現身全港8個「找樂點」，分別於沙田新城市廣場1期5樓恐龍公園（Dino Park）、西九文化區及3間樂高認證專門店（銅鑼灣時代廣場、朗豪坊及K11 MUSEA），每個「找樂點」均設有AR裝置，完成各指定任務，解鎖2個或以上的樂仔閃卡，便有機會到香港樂高認證專門店及香港樂高探索中心換領自選人偶（Build A Mini）！

■INFO

LEGO「找樂點」

日期：即日至8月31日

地點：新城市廣場1期5樓 恐龍公園、西九文化區、3間樂高認證專門店

網址：bit.ly/4fslzEK

[Happy PaMa 教得樂 第567期]