暑假好去處：西沙：繽紛水槍區 怪獸掩護開火！

【明報專訊】今年開幕的西沙GO PARK，為小朋友們送上它首個色彩繽紛的水上暑假！當中最矚目的肯定是設於地面中央廣場的18米闊「GO PARK盛夏巨型充氣水池」。池邊設置了七彩繽紛的沙灘椅，周六日更會特設「夏日水花派對」，在水深至小朋友小腿的池中，放滿可愛的吉祥物——夏日怪獸水泡，打卡一流！在活動期間的周六日，The Point會員即日於「即賺分」商戶電子貨幣單一消費滿$200，即可進入水池玩樂及打卡20分鐘，跟朋友仔齊齊大打水槍戰；即日電子貨幣消費滿$500，更可額外換領限量版GO PARK Monster毛巾一條，玩到濕身也不怕！