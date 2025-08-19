明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第567期

Happy Pa Ma

暑假好去處：西沙：繽紛水槍區 怪獸掩護開火！

【明報專訊】今年開幕的西沙GO PARK，為小朋友們送上它首個色彩繽紛的水上暑假！當中最矚目的肯定是設於地面中央廣場的18米闊「GO PARK盛夏巨型充氣水池」。池邊設置了七彩繽紛的沙灘椅，周六日更會特設「夏日水花派對」，在水深至小朋友小腿的池中，放滿可愛的吉祥物——夏日怪獸水泡，打卡一流！在活動期間的周六日，The Point會員即日於「即賺分」商戶電子貨幣單一消費滿$200，即可進入水池玩樂及打卡20分鐘，跟朋友仔齊齊大打水槍戰；即日電子貨幣消費滿$500，更可額外換領限量版GO PARK Monster毛巾一條，玩到濕身也不怕！

雖然水池僅限周六日開放，平日來玩也不用失望，The Point會員即日於場內「即賺分」商戶消費任何金額，均可參與周一至五的「不倒翁碰碰池」，在每個約1米高的20個充氣不倒翁陣中，大玩捉迷藏。同時，現場亦有多個搶眼打卡位，4個分別以劍擊、網球、籃球、游泳健將造型登場的充氣GO GO Sports Buddies，以及由舊車胎升級再造的「GO Play車胎疊疊樂」，全部可以免費參與。

■INFO

GO FUN夏水禮！

日期：即日至8月31日；「夏日水花派對」僅周六日開放

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：西沙GO PARK地面中央廣場

查詢：bit.ly/3Upz7Hv

