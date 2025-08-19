暑假好去處：新界最激水戰區大集結 大埔3萬呎樂園 水陸雙線作戰

文︰陳真紀、顏燕雯

小模特兒︰Zachary、Zoey、Beryl

熱浪來襲，大埔白鷺湖互動中心化身小人兒的消暑天地，舉辦全新大型親子嘉年華「夏日水陸童樂祭」。童樂祭佔地30,000平方呎，結合玩水、動感、創意、科技與自然五大主題。其中大受小朋友歡迎的戶外玩水區「水陸童樂遊樂園」，設有5.5米高滑水梯、水上滾輪、水上陀螺、充氣蹺蹺板和水上海星等，亦可大玩水槍激戰，盡情揮灑汗水。現場還有童趣紋身、售賣爆谷棉花糖等小食的攤位，讓大家激戰後補充能量。

室內AI互動區 化身風帆、馬術高手

至於室內的「激爽AI互動遊戲天地」，將科技與創意融入玩樂之中。它設有一系列虛擬互動體感運動，例如劍擊、滑浪風帆、足球、馬術等，讓小朋友化身不同的運動健兒。對於喜歡動手創作的小朋友，又可跟爸媽參與不同主題的親子工作坊，例如「甲蟲永恆裝飾工作坊」，親手為甲蟲標本佈置一個專屬的微型生境「小小之家」，並且帶回家留念。盡情玩樂後，可到園區內的餐廳Billow享受特別推出的「Aqualand樂園美食套餐」，叉足電再玩過！

■INFO

夏日水陸童樂祭 All-for-Kids AquaLand

門票︰周六日$168/節，大小同價（12歲以下需成人陪同進場）

日期︰即日至9月7日，逢周六及日

時間︰上午11:00至下午2:30

下午3:00至晚上6:30

地點︰大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心（免費穿梭巴士來往旺角朗豪坊）

購票：pse.is/7z3zrc

[Happy PaMa 教得樂 第567期]