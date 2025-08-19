暑假好去處：新界最激水戰區大集結 大埔3萬呎樂園 水陸雙線作戰

【明報專訊】暑假天氣陰晴不定，看見太陽伯伯出來的日子，就更加要好好把握玩戶外活動的機會。早前我們介紹過海洋公園夏水禮、愉景灣Splashtopia彈游夏日嘉年華，今期我們走進新界區，先到大埔白鷺湖互動中心參加「夏日水陸童樂祭」，再到今年的戶外活動熱點西沙GO PARK，一於盡情大玩特玩，來個大濕身歡送暑假！
文︰陳真紀、顏燕雯
小模特兒︰Zachary、Zoey、Beryl
熱浪來襲，大埔白鷺湖互動中心化身小人兒的消暑天地，舉辦全新大型親子嘉年華「夏日水陸童樂祭」。童樂祭佔地30,000平方呎，結合玩水、動感、創意、科技與自然五大主題。其中大受小朋友歡迎的戶外玩水區「水陸童樂遊樂園」，設有5.5米高滑水梯、水上滾輪、水上陀螺、充氣蹺蹺板和水上海星等，亦可大玩水槍激戰，盡情揮灑汗水。現場還有童趣紋身、售賣爆谷棉花糖等小食的攤位，讓大家激戰後補充能量。
室內AI互動區 化身風帆、馬術高手
至於室內的「激爽AI互動遊戲天地」，將科技與創意融入玩樂之中。它設有一系列虛擬互動體感運動，例如劍擊、滑浪風帆、足球、馬術等，讓小朋友化身不同的運動健兒。對於喜歡動手創作的小朋友，又可跟爸媽參與不同主題的親子工作坊，例如「甲蟲永恆裝飾工作坊」，親手為甲蟲標本佈置一個專屬的微型生境「小小之家」，並且帶回家留念。盡情玩樂後，可到園區內的餐廳Billow享受特別推出的「Aqualand樂園美食套餐」，叉足電再玩過！
■INFO
夏日水陸童樂祭 All-for-Kids AquaLand
門票︰周六日$168/節，大小同價（12歲以下需成人陪同進場）
日期︰即日至9月7日，逢周六及日
時間︰上午11:00至下午2:30
下午3:00至晚上6:30
地點︰大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心（免費穿梭巴士來往旺角朗豪坊）
[Happy PaMa 教得樂 第567期]
日報新聞-相關報道：
暑假好去處：西沙：繽紛水槍區 怪獸掩護開火！ (2025-08-19)
暑假好去處：荃灣：5樓水上樂園 遙控快艇騎水上單車 (2025-08-19)
相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第567期