副刊

旅遊

水上樂園享汗蒸幕 沉浸光影夢幻空間

【明報專訊】到釜山度假，除了陽光與海灘，還有更新更好玩的玩意。2023年夏天開幕，建於海雲台LCT Tower內的複合式水療主題樂園ClubD Oasis，就為這個海濱城市添上愜意的清涼選擇。這裏可說是釜山最奢華的水療汗蒸幕，還結合水上樂園、泳池、滑水道、水療spa與露天酒吧。從兒童戲水區到漂浮泳池，從長達200米的滑水道到沉澱身心的熱石汗蒸，每個區域都針對不同遊客需要而精心設計，無論是親子出遊、知己小聚，還是旅人獨行，皆找到屬於自己的節奏。

5個主題區中，記者尤其偏愛The Palm與The Horizon。前者為室內外水上樂園，人造浪池與滑道讓孩子流連忘返；後者則是大人的天堂──足湯步道、酒吧、桑拿，黃昏時坐在露台看海聽海，非常寫意；露天足浴池設有不同溫度的天然泉水，溫柔安撫疲憊的足尖。6樓則設有多種主題汗蒸室，例如檜木香氣、玫瑰鹽、熱石療法等。值得一提的是「免疫工坊」，特設5間石板蒸室，遊人可依指導下完成3輪循環汗蒸，是韓國少見強調養身與調理的設計。整座設施以手帶匙卡感應進出，毋須攜帶錢包，便利又貼心。

若喜歡靜態活動，Arte Museum Busan就是個好選擇。結合自然、聲音與光影科技，展區內有巨型多媒體牆壁與地面投影，建構出如夢似幻的空間體驗，每一處都是聲音、影像與觀者身體互動交錯的場景。像走進巨大的花海，流動的墨水和閃爍的星空，讓遊人忘記酷熱，沉浸於一片清涼的藝術空間之中。●

ClubD Oasis

地址：釜山海雲台區迎月街30 LCT 3至6樓

查詢：www.clubdoasis.com/guide/charge

Arte Museum Busan

地址：釜山市影島區海洋路247號街29

查詢：artemuseum.com/BUSAN

