東釜山暢遊「鐵三角」 玩滑車俯衝落山

東釜山不僅擁有一望無際的湛藍海景，當地旅遊設施亦日漸成熟，Skyline Luge斜坡滑車、釜山樂天世界、樂天Premium Outlets東釜山店，以及機張地區的地標海東龍宮寺，非常適合一家大小旅遊。想避開火熱太陽的話，又可走進ClubD Oasis水上樂園，享受清涼快感，順便一嘗釜山地道美食。

說到韓國人近年熱門的度假行程，不得不提東釜山的Skyline Luge Busan斜坡滑車、釜山樂天世界、海東龍宮寺。由於三地位置相近，方便大家同時到訪，被形容為東釜山遊玩「鐵三角」。旅客可從釜山站乘地鐵到東海線奧西利亞站，車程約1小時，在1號出口步行或搭的士前往樂天世界或Skyline Luge吊車站；亦可在釜山站搭急行巴士1001號至奧西利亞站或龍宮寺／國立水產科學研究所站。

Skyline Luge是從新西蘭傳來的新玩意，玩家坐上滑車衝落斜坡，享受一場既輕鬆又刺激的小冒險。滑道共分wind、marine、peak、forest 4條路線，全長約2.4公里，設計略有不同，有的多彎考驗技術，有的以欣賞風景為主。只要身高達85厘米便可參與，一家大小齊齊暢玩。

憑着Skyline Luge門票二維碼，便可免費乘搭吊車上山。乘吊車前，先選好合適尺碼的頭盔，沿途可遙望色彩繽紛的釜山樂天世界。下車後，工作人員會教導如何駕駛斜坡滑車，之後便可一嘗從山頂俯衝落山的飛快感受，又可欣賞沿途風景，一樂也。

臨海寺廟 走108石階賞無敵海景

玩過斜坡滑車後，離開Skyline Luge過對面馬路沿海方向步行，約10分鐘後即來到海東龍宮寺入口。海東龍宮寺位於韓國東海的最南端，臨海而建，是一座將大海、龍和觀世音菩薩等元素融合的寺廟。

從入口處大約需走108級石階才能抵達主殿，沿途會經過十二生肖石像與許願橋，可站在觀世音菩薩像旁欣賞一望無際的東海景色。

主題樂園扮高中生 體驗韓劇青春生活

東釜山另一重要行程，是男女老幼皆宜的釜山樂天世界。於2023年才真正全面開放的釜山樂天世界，總面積約50多萬平方米，比首爾的樂天世界大3倍多。刺激機動遊戲當然少不了，但更好玩有趣的是，不少遊客都喜歡到Lorry Castle: Lorry's Dress Room租借高中生校服，體驗韓劇中的青春生活。園區內飲食選擇豐富，有咖啡廳、各國菜式餐廳、小食檔等，消費不算特別昂貴，大約1萬韓圜（約56港元）就買到一份熱食。園內有每日兩場戶外音樂劇，還有講述樂園故事的Talking Tree，都吸引很多人專心欣賞。玩完樂天世界，順道可到訪樂天Premium Outlets東釜山店血拼。●

Skyline Luge Busan

地址：釜山市機張郡機張邑機張海岸路205

門票：成人3.1萬韓圜（約175港元），滑行2次（已包頭盔、上山吊車）

查詢：busan.skylineluge.kr

海東龍宮寺

地址：釜山市機張郡機張邑龍宮路86

釜山樂天世界

地址：釜山市機張郡東釜山觀光路42

門票：全日綜合券成人4.7萬韓圜（約265港元）

查詢：adventurebusan.lotteworld.com

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.6港元

機票：香港快運8月香港往返釜山約1557港元起，連稅，未包行李

