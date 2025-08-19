「上帝視角」東平洲打卡 岩石上的《千里江山圖》

東平洲屬香港聯合國教科文組織世界地質公園的一部分，以獨特沉積岩地貌和豐富生態資源聞名。遊客可從馬料水公眾碼頭乘搭渡輪前往，但留意班次很少（詳見「知多啲」）。航程長達90分鐘，幸沿途風光絕對不會讓人沉悶，例如會經過船灣淡水湖、塔門、黃竹角嘴的煙肉石等，而進入廣闊的大鵬灣後，離遠便可見到一個外形像一塊薄餅的奇特小島，那便是東平洲了。

逆時針環島 最後一站到更樓石

在東平洲公眾碼頭下船後，要環島行有兩種方法，一是利用長約6公里的「平洲環島郊遊徑」，二是沿岸邊而行，雖然後者可直接行經各打卡位，但部分路段受潮汐漲退影響，礁石濕滑或被水淹，所以建議還是使用郊遊徑前行，到打卡位附近再從郊遊徑走下岸邊，務必注意安全。現時不少遊客都是為了「千里江山圖」及更樓石而來，下船後都會一窩蜂趕到這個景點，為免人多擠迫，所以今次選擇逆時針環島，最後一站才到更樓石打卡。

下船後先轉右向洲尾方向前行，首先經過大塘灣的士多，其後便見到島上最長、最漂亮的白色沙灘——長沙灣，沿路可見海水湛藍清澈。步行約15分鐘後來到洲尾，岸邊開始露出塊狀結構的粉砂岩。參考官方資料，這些碎裂成一塊塊豆腐或魚鱗形狀的岩石，因長年累月遭受地質運動擠壓，岩石才會由完整一大塊變成細碎。差不多望到位於洲尾的郊遊徑牌坊時，左邊的山壁有一個被稱為「貓眼洞」的景點。部分遊客會鑽進洞內爬幾步上另一邊的小洞口拍照，不過洞內的空間狹窄，一不小心就會擦損皮膚，打卡宜注意安全。

斬頸洲峽道打卡 觀「蟠龍」潛入海

穿過郊遊徑牌坊後，山徑路况變得較崎嶇，沿路有一點上落坡，但難度不算高，繼續前行約15分鐘，便可跟隨路牌指示離開郊遊徑，向下走到斬頸洲。從高空俯瞰，斬頸洲的形狀猶如被「斷頸」的岩石，與主島之間隔着一條闊數米的峽道，據說是因長期的海浪侵蝕與風化作用而形成，走在峽道之間，兩旁的岩壁直削而層理分明，抬頭望雖然未至於狹窄得呈現「一線天」的景觀，但視覺上也非常獨特。

在斬頸洲打卡及小休後，原路折返郊遊徑，再前行約15分鐘就會來到「龍落水」的分岔口，走下岸邊，可見到一條邊緣呈三角形的白色石脊由山邊一直延伸入海。資料顯示這層岩層由燧石白雲質粉砂岩組成，其抗蝕度較旁邊的岩層強，因而可在長期海水侵蝕下保留獨特形態，外形就像一條蟠龍正從山上潛入海中。

走回郊遊徑，再前行約20分鐘便會來到今次的打卡重點位置——更樓石 。更樓石是兩座隆起於平台上的海蝕石柱，它們原先是一塊巨石，由於岩石之中的裂隙長年受到風化及侵蝕而不斷擴大，同時岩石左右兩邊的結構相對中間部分較能抵抗海浪侵蝕，因此較脆弱的中間部分崩塌後，便形成現時的景觀。

而更樓石前方的海蝕平台，正是此行的重頭戲。在航拍機未普及的年代，遊人只會驚歎於那層層疊疊的沉積岩紋理；但自從有遊客用航拍機從「上帝視角」拍攝後，才驚覺這片平台在潮退後，竟呈現出猶如中國山水畫般的山巒相疊意境，褐紅、墨綠、青紫的岩石色彩交織出一幅天然的青綠山水畫卷，驟眼看與北宋王希孟的名作《千里江山圖》有幾分神似。就算沒有航拍機，也可走上右邊斜度較平緩的更樓石俯視，雖然畫面不及航拍角度震撼，但仍可看到奇特的岩石結構。

打完卡回程，由於岸邊通往碼頭的石層較高，很少會被海水淹沒，因此也可選擇直接走回碼頭，路程約需15分鐘。如果還有時間，不妨到碼頭附近的士多休息及品嘗美食，順便振興一下這座小島的經濟。●

航拍機不可飛高於90米

用航拍機前必須先了解香港法例，根據《小型無人機令》，操作航拍機有幾點必須注意：

重量限制：操作重量超過250克的無人機，機主及遙控駕駛員都必須註冊

飛行高度：飛行高度不得超過地面以上90米（約300呎），以免影響其他飛行器

注意安全：必須在視線範圍內飛行，並與無關的人群保持安全距離

●知多啲

海上「平台」 賞香港最年輕岩石

東平洲位於香港東北部的大鵬灣海域，是個面積1.16平方公里的小島。從高空俯瞰，它形狀像一彎新月，全島地勢低平，最高點鶴岩頂僅有48米高。島中央為平坦的台地，遠看像一塊平躺在海上的平台，所以被稱為「平洲」，而為免與大嶼山附近的坪洲混淆，所以用「東平洲」以區別。

東平洲最特別之處在於其地質結構，全島由沉積岩構成，這些岩石大約有6000萬年歷史，是香港最年輕的岩石。沉積岩層層分明，每層厚度約2至6厘米，主要由粉砂岩、泥岩和砂岩組成。島上的岩石中經常可以發現植物、昆蟲及貝殼等化石，對地質愛好者來說極具吸引力。東平洲不僅適合遠足、觀賞海景，還能讓遊人親身感受大自然的鬼斧神工。

資料來源：bit.ly/3GUcRCl

◆遊人注意：

1. 東平洲屬地質公園範圍，禁止攜帶任何岩石或生物離開

2. 大部分路段屬於天然路况，建議穿舒適防滑鞋

3. 只得碼頭附近有士多等補給點及廁所

◆往來東平洲交通：

從馬料水公眾碼頭搭乘渡輪，航程約90分鐘

由馬料水開出：

周六上午9:00及下午3:30

周日及公眾假期上午9:00

由東平洲開出：

周六、日及公眾假期下午5:15

船票：$100（來回）

查詢：翠華船務 2272 2000

