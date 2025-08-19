明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

傳統淮揚菜 創新包裝 火焰富貴雞 酒香添「味力」

【明報專訊】淮揚菜以精細刀工和濃淡適中的口味見稱，以地方菜系來說，一直有不少本地捧場客。最近，銅鑼灣一家知名淮揚菜餐廳剛完成搬遷，不僅是地理位置上有所轉變，菜單亦全面革新，推出多達八成的全新菜式。新菜式以傳統為基礎，巧妙融合創新元素，讓客人在品嘗經典之餘，也能感受淮揚菜的多元魅力與無限可能。

銅鑼灣區內的著名淮揚菜餐廳十里洋場，最近從利園二期悄悄遷至利園三期地下B1層，雖然面積與舊址相若，但新店的氣氛和細節更勝從前，記者曾於平日晚上用餐，全場滿座，非常熱鬧。步入B1層，首先映入眼簾的是型格大型吧枱，酒保正在調製以西施、貂蟬等中國四大美人為主題的雞尾酒。主用餐區則擺置了圓桌、卡座及長枱，金箔花鳥牆紙低調中見奢華。

翻開菜單，餐廳保留了多款人氣經典菜式，包括花雕醉乳鴿、蜜汁脆黃鱔、清炒河蝦仁、茶王煙熏脆皮雞等。為慶祝喬遷之喜，兩位入廚超過30年的行政總廚欒華宏及陳曉鶴特別設計逾30款新菜式，約佔新餐牌八成，既有傳統底蘊，亦見創新巧思。陳曉鶴透露新菜式「以傳統為基礎稍作改良，提升風味」，欒華宏以新菜式中的「珍酒十里富貴雞」為例，「傳統富貴雞幾乎失傳，好少人做，因為有好多工序和器材。我們將懷舊菜重新包裝，加些打卡元素，令香港人認識更多傳統淮揚菜」。

珍酒十里富貴雞堪稱為新菜中的代表，全面展現淮揚菜複雜中見細節。這道菜以傳統做法為藍本，欒華宏指最大亮點是用了珍酒，「這是一種中國醬香型白酒，似茅台，但沒那麼貴」。他先用珍酒、鹽、糖、胡椒粉抹勻約3斤重的三黃雞，再醃1小時；之後將金華火腿、冬菇、醃製大頭菜、洋葱及南非六頭紅燒鮑魚連珍酒「珍十五」炒製後

釀進雞腔內，封口並油炸上色；再以荷葉、錫紙和「穀泥」層層包裹，放入焗爐以200℃焗約3小時。「穀泥」製作講究，它原為封着花雕酒埕口的泥土，敲碎後混合穀殼，比較鬆軟，並帶有穀物香。

焗好雞後，店員在客人席前，用槌仔輕敲泥層至出現裂縫，加入珍酒點火，欒華宏說：「珍酒（酒精濃度）有53度，落少少就能燃點，就有火焰的效果。」藍色火焰升騰，酒香四溢，帶來視覺與嗅覺雙重享受。火焰熄滅，拿走泥塊，掀開錫紙和荷葉，肉香、荷葉香與香甜的酒香交織，鮑魚、香菇等餡料吸收了雞油與酒香，格外香腴。

舟山帶魚酥嫩 蟹蓋啖啖肉

海鮮菜式亦是十里洋場的拿手好戲，其中星斑尤受港人歡迎，「傳統（粵式）做法就會用來炒斑球或清蒸，我們就用薑葱、蒜子做底味」。欒華宏續說將1斤重的原條星斑起肉調味，煎至七成熟，放入鋪滿已爆香過的薑、葱和蒜子的砂鍋中，以文火慢「焗」。「焗」好後加少許薑蓉提味，陳曉鶴補充「用砂鍋的熱力，將薑、葱的香味融合到魚肉內」，魚肉完整並保持彈性，葱香四溢。另有麒麟蒸星斑與濃湯酸菜浸星斑的做法。對淮揚海鮮感興趣的話，不妨嘗嘗白汁鮰魚——它選用長江四鮮之一的鮰魚（長吻鮠），以肉嫩鮮美、沒細魚刺而聞名。餐廳取鮰魚中間最厚肉部分放進白雞湯中，以文火慢煮15分鐘後，加入雞油提味，鮮香撲鼻。其他如酒糟蒸鱔、金陵肉餅蒸膏蟹、黑松露糯米炒蟶子王等，亦各具特色，展現淮揚菜的多元與細膩。

喜歡香口食品的話，不容錯過香酥舟山帶魚，選用肉質薄且細嫩、魚味濃郁的舟山帶魚，以鹽、糖醃製後，沾粉後油炸，外酥內嫩，是佐酒佳品。滬式焗釀蟹蓋亦大受歡迎，新鮮藍蟹肉蒸熟，連同金華火腿、蘑菇、洋葱炒香後釀入蟹蓋，鋪上芝士和麵包糠焗至金黃，蟹肉比例高達八成，啖啖蟹肉，十分鮮甜。

老鴨湯清甜帶鹹香

正所謂無湯不成宴。餐廳除了有招牌老上海花膠醃篤鮮外，陳腎扁尖筍燉老鴨湯更帶有住家風味。老鴨以文火慢燉約2小時多至軟腍，加入陳腎、醃天目筍、金華火腿煲約15分鐘，清甜的老鴨湯帶陣陣鹹香，溫潤又滋補。若對鴨肉情有獨鍾，不妨一試京葱扒鴨。「這道菜式傳統做法好簡單，只是紅燒和用碟上桌。我們就作出少許改變，改用熱砂煲上，熱食吃得舒服一些，而且砂煲上加了很多葱、薑和京葱，薑葱味很重，好香甜。」欒華宏分享會用薑、葱、花椒、八角與約2斤重的鴨子以文火「扣煮」1.5小時煮至收汁，鴨肉軟腍，隱約帶葱的香甜。

新店位置雖較隱蔽，需沿鏡面樓梯或乘搭升降機前往B1層，但踏入餐廳，彷彿走進一個被美食與文化包圍的時光隧道。無論是經典還是新意，十里洋場都發揮了淮揚菜的精髓。這次搬遷，不止是換個地方，更是一次味蕾與美學的升級。想更容易找到餐廳，可由利園三期商場地面層，沿鏡面樓梯步行至B1層的主用餐區；亦可從新寧道方向的商場地面，乘搭升降機前往B1層，輕鬆抵達餐廳的廂房區域。●

十里洋場

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期B1樓B01至B10號舖

查詢：2338 5500

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：李曉虹

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕老鴨湯 蟹蓋 鮰魚 富貴雞 珍酒 淮揚菜 十里洋場 飲食

上 / 下一篇新聞