傳統淮揚菜 創新包裝 火焰富貴雞 酒香添「味力」

銅鑼灣區內的著名淮揚菜餐廳十里洋場，最近從利園二期悄悄遷至利園三期地下B1層，雖然面積與舊址相若，但新店的氣氛和細節更勝從前，記者曾於平日晚上用餐，全場滿座，非常熱鬧。步入B1層，首先映入眼簾的是型格大型吧枱，酒保正在調製以西施、貂蟬等中國四大美人為主題的雞尾酒。主用餐區則擺置了圓桌、卡座及長枱，金箔花鳥牆紙低調中見奢華。

翻開菜單，餐廳保留了多款人氣經典菜式，包括花雕醉乳鴿、蜜汁脆黃鱔、清炒河蝦仁、茶王煙熏脆皮雞等。為慶祝喬遷之喜，兩位入廚超過30年的行政總廚欒華宏及陳曉鶴特別設計逾30款新菜式，約佔新餐牌八成，既有傳統底蘊，亦見創新巧思。陳曉鶴透露新菜式「以傳統為基礎稍作改良，提升風味」，欒華宏以新菜式中的「珍酒十里富貴雞」為例，「傳統富貴雞幾乎失傳，好少人做，因為有好多工序和器材。我們將懷舊菜重新包裝，加些打卡元素，令香港人認識更多傳統淮揚菜」。

珍酒十里富貴雞堪稱為新菜中的代表，全面展現淮揚菜複雜中見細節。這道菜以傳統做法為藍本，欒華宏指最大亮點是用了珍酒，「這是一種中國醬香型白酒，似茅台，但沒那麼貴」。他先用珍酒、鹽、糖、胡椒粉抹勻約3斤重的三黃雞，再醃1小時；之後將金華火腿、冬菇、醃製大頭菜、洋葱及南非六頭紅燒鮑魚連珍酒「珍十五」炒製後

釀進雞腔內，封口並油炸上色；再以荷葉、錫紙和「穀泥」層層包裹，放入焗爐以200℃焗約3小時。「穀泥」製作講究，它原為封着花雕酒埕口的泥土，敲碎後混合穀殼，比較鬆軟，並帶有穀物香。

焗好雞後，店員在客人席前，用槌仔輕敲泥層至出現裂縫，加入珍酒點火，欒華宏說：「珍酒（酒精濃度）有53度，落少少就能燃點，就有火焰的效果。」藍色火焰升騰，酒香四溢，帶來視覺與嗅覺雙重享受。火焰熄滅，拿走泥塊，掀開錫紙和荷葉，肉香、荷葉香與香甜的酒香交織，鮑魚、香菇等餡料吸收了雞油與酒香，格外香腴。

舟山帶魚酥嫩 蟹蓋啖啖肉

海鮮菜式亦是十里洋場的拿手好戲，其中星斑尤受港人歡迎，「傳統（粵式）做法就會用來炒斑球或清蒸，我們就用薑葱、蒜子做底味」。欒華宏續說將1斤重的原條星斑起肉調味，煎至七成熟，放入鋪滿已爆香過的薑、葱和蒜子的砂鍋中，以文火慢「焗」。「焗」好後加少許薑蓉提味，陳曉鶴補充「用砂鍋的熱力，將薑、葱的香味融合到魚肉內」，魚肉完整並保持彈性，葱香四溢。另有麒麟蒸星斑與濃湯酸菜浸星斑的做法。對淮揚海鮮感興趣的話，不妨嘗嘗白汁鮰魚——它選用長江四鮮之一的鮰魚（長吻鮠），以肉嫩鮮美、沒細魚刺而聞名。餐廳取鮰魚中間最厚肉部分放進白雞湯中，以文火慢煮15分鐘後，加入雞油提味，鮮香撲鼻。其他如酒糟蒸鱔、金陵肉餅蒸膏蟹、黑松露糯米炒蟶子王等，亦各具特色，展現淮揚菜的多元與細膩。

喜歡香口食品的話，不容錯過香酥舟山帶魚，選用肉質薄且細嫩、魚味濃郁的舟山帶魚，以鹽、糖醃製後，沾粉後油炸，外酥內嫩，是佐酒佳品。滬式焗釀蟹蓋亦大受歡迎，新鮮藍蟹肉蒸熟，連同金華火腿、蘑菇、洋葱炒香後釀入蟹蓋，鋪上芝士和麵包糠焗至金黃，蟹肉比例高達八成，啖啖蟹肉，十分鮮甜。

老鴨湯清甜帶鹹香

正所謂無湯不成宴。餐廳除了有招牌老上海花膠醃篤鮮外，陳腎扁尖筍燉老鴨湯更帶有住家風味。老鴨以文火慢燉約2小時多至軟腍，加入陳腎、醃天目筍、金華火腿煲約15分鐘，清甜的老鴨湯帶陣陣鹹香，溫潤又滋補。若對鴨肉情有獨鍾，不妨一試京葱扒鴨。「這道菜式傳統做法好簡單，只是紅燒和用碟上桌。我們就作出少許改變，改用熱砂煲上，熱食吃得舒服一些，而且砂煲上加了很多葱、薑和京葱，薑葱味很重，好香甜。」欒華宏分享會用薑、葱、花椒、八角與約2斤重的鴨子以文火「扣煮」1.5小時煮至收汁，鴨肉軟腍，隱約帶葱的香甜。

新店位置雖較隱蔽，需沿鏡面樓梯或乘搭升降機前往B1層，但踏入餐廳，彷彿走進一個被美食與文化包圍的時光隧道。無論是經典還是新意，十里洋場都發揮了淮揚菜的精髓。這次搬遷，不止是換個地方，更是一次味蕾與美學的升級。想更容易找到餐廳，可由利園三期商場地面層，沿鏡面樓梯步行至B1層的主用餐區；亦可從新寧道方向的商場地面，乘搭升降機前往B1層，輕鬆抵達餐廳的廂房區域。●

十里洋場

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期B1樓B01至B10號舖

查詢：2338 5500

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：李曉虹

