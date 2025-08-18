知多啲：軟餐月餅糉子 與家人共享佳節

現時盛饌有7款肉類及11款蔬菜可供選擇，亦提供4款餐盒及各種節慶食品軟餐，香港廠房新鮮製造。肉類由廚師人手挑筋確保安全，使用天然不含味精調味料，並由註冊營養師分析營養及編寫營養標籤，確保每一份肉類含14克蛋白質（約兩両肉），每一份蔬菜含有4克膳食纖維（約半碗菜）；餐盒系列額外提供25克碳水化合物（約半碗飯），滿足一餐營養所需。由於食品煮熟後快速冷凍，軟餐可冷藏6個月，買回家後解凍蒸熱即可食用。

還有不足2個月就到中秋，為了讓吞嚥及咀嚼困難人士與家人共享佳節，盛饌推出兩款中秋軟餐月餅（IDDSI 等級4）：甘薯蛋黃蓮蓉月餅及紫薯黑糖栗子月餅。可透過分銷點門市或網上選購，瀏覽網站gracefulmeal.sjs.org.hk，或WhatsApp 6846 2333查詢。

