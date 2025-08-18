明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

知多啲：軟餐月餅糉子 與家人共享佳節

【明報專訊】聖雅各福群會旗下的「盛饌」提供慕絲質地的精緻軟餐，符合《照護食標準指引》及IDDSI等級4糊狀質地的要求，為需進食糊狀食物人士提供有尊嚴而安全的選擇。

現時盛饌有7款肉類及11款蔬菜可供選擇，亦提供4款餐盒及各種節慶食品軟餐，香港廠房新鮮製造。肉類由廚師人手挑筋確保安全，使用天然不含味精調味料，並由註冊營養師分析營養及編寫營養標籤，確保每一份肉類含14克蛋白質（約兩両肉），每一份蔬菜含有4克膳食纖維（約半碗菜）；餐盒系列額外提供25克碳水化合物（約半碗飯），滿足一餐營養所需。由於食品煮熟後快速冷凍，軟餐可冷藏6個月，買回家後解凍蒸熱即可食用。

還有不足2個月就到中秋，為了讓吞嚥及咀嚼困難人士與家人共享佳節，盛饌推出兩款中秋軟餐月餅（IDDSI 等級4）：甘薯蛋黃蓮蓉月餅及紫薯黑糖栗子月餅。可透過分銷點門市或網上選購，瀏覽網站gracefulmeal.sjs.org.hk，或WhatsApp 6846 2333查詢。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕人生下半場

上 / 下一篇新聞