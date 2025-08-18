精緻軟餐翻熱即食 減照顧者壓力

長者往往因各種問題令飲食受限制，亦為照顧者帶來煩惱。照顧者Mandy為了讓93歲母親獲得足夠營養並享受進食樂趣，每天用心炮製菜和肉的軟餐。她說，即食軟餐的出現，減輕了不少照顧壓力。

Mandy母親的健康狀况隨着年紀漸長而下降，2022年初入院接受手術清除膀胱結石，Mandy回憶當時情况：「媽媽出院後瘦了很多，體重只有40公斤（約88磅）。幫她冲涼時，兩邊屁股明顯沒有『肉地』。」她努力為母親準備膳食，但母親因牙肉萎縮難以佩戴假牙，飲食選擇受到限制；就連最愛的免治豬肉粥，都由於牙齒不能咬碎，只能在口中咀嚼，之後把食物殘渣吐出。

九旬婆婆吞嚥困難 不足90磅

母親身高1.5米，體重不足90磅，Mandy十分擔心她的健康情况。經社工介紹，Mandy接觸到聖雅各福群會旗下的「盛饌」，盛饌提供7款肉類及11款蔬菜的精緻軟餐，滿足長者一餐所需的蛋白質及膳食纖維。Mandy為母親挑選一款肉類和一款菜類軟餐，再配以親手煲的白粥加蛋花，組合成午餐或晚餐。母親胃口良好，體重逐漸增加了5公斤，讓Mandy感到欣慰。

Mandy是家中主要照顧者，與母親及妹妹同住，沒有聘用外傭。她說：「幸好媽媽願意吃軟餐，讓我多一項選擇，減輕了照顧壓力。」因為她毋須花時間將食物放入攪拌機中，倒模自行製作軟餐；只需將選購好的軟餐解凍翻熱，即可食用，大大節省烹調時間，多出兩小時me-time，讓自己「唞一唞氣」，外出購物及享用一頓午餐。

現在Mandy母親精神良好，行動能力尚可，能使用長者助行車由牀邊走到洗手間。Mandy深知照顧者角色不僅是提供基本生活需求，情感上支持與陪伴亦不可或缺。即使母親合資格入住資助院舍，但Mandy依然堅持只要自己能力許可，每天盡心盡力照顧母親。

吞嚥困難是指吞嚥過程中無法安全及有效地將食物由口腔送入胃部。問題多是由於控制吞嚥的肌肉或神經受損所致，由不同疾病引起，包括認知障礙症、柏金遜症、中風、腦損傷等，牙患亦是其中原因。患者可能食慾下降或拒絕進食，面臨營養不良、體重下降及脫水等危險狀態，若出現這種情况，應由註冊營養師評估及建議合適的營養補充。

食物質地不合適 可致肺炎鯁喉

患者亦需要由言語治療師評估，選擇適當及安全的食物質地。如果進食不合適的食物質地，有可能導致吸入性肺炎，即食物誤進氣管及肺部，又或導致鯁喉，嚴重甚至會致命。

國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）於2017年推出適用於吞嚥困難飲食者的框架，當中有8個等級，由數字0至7區別，分開飲品濃稠度（俗稱杰度）及食物不同質地。等級7為食物原狀，等級6為軟質及一口分量的「碎餐」，等級5為細碎及濕軟食物，又稱為「免治餐」，等級4為糊狀，又稱「糊餐」或「軟餐」，等級3至0則為不同稀杰度的流質。吞嚥困難者經言語治療師評估，按建議選擇適合飲用及進食的等級。

香港社會服務聯會（簡稱：社聯）2017年起推廣「照護食」，專為有咀嚼或吞嚥困難人士而設。2023年5月社聯與香港中文大學食品研究中心、香港大學吞嚥研究所合作，公布《照護食標準指引》。以國際吞嚥障礙飲食標準為基礎，配合科學數據及本地適用詞彙，將食物及飲品圖像化劃分為9款照護食標籤，並提供本地烹調方法，讓照顧者、治療師、院舍等不同界別人士透過指引，在製作及購買照護食產品時獲得參考的依據。隨着指引出現，照護食服務擴展至不同界別，例如社會企業、商業機構及連鎖餐飲集團等，共同為有需要人士提供服務。

