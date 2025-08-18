明報新聞網
吾生有杏：學醫與行醫

【明報專訊】昨天我教導了一組醫科生，重點是如何與病人溝通。上課之前，每個學生需要獨自向病人了解病况，並在病人同意下錄影整個過程。然後我便與學生一起重溫錄影片段，旨在提升他們與病人相處時的態度及溝通能力。整體上我十分滿意他們的表現，無論是問症技巧或是身體語言，在在都顯示他們學醫的熱誠及對病人的同理心。

不止學知識 還要「學做人」

或許有人會質疑這種學習環境是否能夠反映現實情况，其實上述的教學模式只是學醫的入門版，醫學生還需要被分派上「戰場」應對不同的挑戰，而我們的責任便是以身作則，近朱者赤（近墨者黑）。當了數十載醫生兼教授，我深信現今的醫學教育並不止是灌輸知識，「學做人」更是我們的終身抱負。

然而，醫生的工作態度，甚至是專業操守都是市民大眾愈來愈關心的題目。如果醫學教育不存在重大漏洞的話，問題又出在哪裏？

首先，我仍然深信香港醫生的整體質素是非常高。不是賣花讚花香，多年來我見識過不少地方的醫療服務，我們應該向本地努力不懈的醫護團隊致意。當然，我們不應該因此自滿而忽略自己不足之處。

行醫最厲害是醫生的說話

宏觀上的難題，例如公營服務長期缺乏人手及私營潛在商業利益考慮等，都不是一朝一夕可以解決。有效的政策究竟是需要大智慧去平衡不同持份者的利益，還是要大無畏去做些可能不受歡迎的正確決定？這並不是我們一般黎民百姓容易明白的決定。

無論醫療問題變得如何複雜，我們都可以從自己做起。撫心自問，我們立志行醫的初心可以因為工作壓力或金錢利益所動搖嗎？人非草木，醫生、病人，以及家屬都有情緒，只是我們要經常提醒自己，別人不是自己出氣發泄的對象，要多些易地而處。行醫最厲害的並不是手術刀或先進藥物，而是我們的說話。一句有心或無意的話，往往影響病者及家屬的情緒和對治療的信心。醫生不會行神蹟，但卻可以把安慰、支持和希望帶給無助的人。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

