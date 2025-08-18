明報新聞網
醫路同行：伴孩子迎新學年挑戰

【明報專訊】「因住去旅行玩喪咗個心呀！」

「日日瞓到黃朝百晏，我就睇吓你開學之後點算！」

各位家長有否覺得以上對白似曾相識呢？

迎接新學年對孩子而言既是期待也是挑戰。作為精神科專科醫生，每當長假期完結，在孩子返回校園初期，我常常遇到許多家庭在應對這個過渡期時壓力上升。父母可以如何協助孩子預備，從而能減輕他們的焦慮，並提升適應力與學習動機？

閒談減焦慮 提升適應力

‧慢慢重建作息和學習節奏

暑假時大家會去旅行，相約朋友到處玩樂。暑假鬆散的作息可能使孩子在開學初期難適應，父母可在開學前兩三周開始逐步調整他們的作息時間，漸漸重拾上學日的節奏。睡前避免使用電子產品或吃得過飽，以維持睡眠質素。父母也可以和孩子一起重拾學習節奏，檢查和整理暑期作業，輕鬆地預習新課本。

‧了解孩子對學校期待和擔憂

面對新學年，孩子可能會覺得興奮，但也可能感到不安，尤其升上新學校或重新分班。家長可透過開放式閒談，了解孩子對新學年有否憂慮，亦可以讓他們明白，教師能理解學生在新學年初期難免緊張，因此會相對寬容。若孩子表達對學業的焦慮，父母可以提醒他們試回想以往開學初期，一般都有緩衝時間，讓大家慢慢適應，而且可計劃參加哪些課外活動或學會，為校園生活增添色彩。

‧共同規劃學習環境與目標

有時候，一些「儀式感」也能夠讓家庭更快投入新學年。父母可和孩子一同整理專屬的學習空間，準備喜歡的文具，整理新學年的書本及寫下名字，也可以在家中壁報板寫下「新學期新目標」。

‧鼓勵成長

隨着孩子升級，父母可逐步讓他們肩負準備學習用品、收拾書包等責任，由父母最後檢查。

‧留意情緒狀况

不過，如果觀察到子女有持續焦慮或情緒低落，又或者每當提起上學便出現原因不明的身體不適（如頭痛、頭暈、腹痛、胃痛等），甚至表達對上學的恐懼，父母應尋求學校社工或專業人士的意見，避免直接覺得孩子懶惰、找藉口。

9月開學日不單是學生的重要月份，父母也面臨不少挑戰，但應緊記讓孩子健康成長的初衷，陪伴他們建立對逆境的韌性，成為他們最需要的後盾和根基。

文：樂芷穎

（香港中文大學醫務中心精神科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

