不時不食 順應自然 滋陰潤燥 擊退秋老虎

立秋過後，即使天氣仍然炎熱，但宜逐步減少吹冷氣、吃西瓜等清涼降溫行為；改為保養陽氣和顧護脾胃，多吃雪梨、百合、蜂蜜等柔潤之品。

不時不食的概念出自孔子的《論語》，在《論語．鄉黨第十》中有「不時，不食」的記載。現在我們對於不時不食的意思主要有3種解釋：

‧不在合適的時間，不食

‧食材烹調的火候、味道未到時候，不食

‧不合季節時令的食物，不食

不時不食的總體意思，是指出飲食習慣應該順應自然規律，達到天人相應。從中醫角度，這樣的飲食習慣會對健康帶來益處。反之，如果飲食習慣有違不時不食的理念，便會有損健康。

飲食不節 氣滯胃腸

人類作為其中一種生存在世上的物種，日常生活都應該遵從大自然的規律，例如日出而作，日入而息，以及維持大致規律的起居生活習慣，好讓身體容易適應。在飲食方面，需要定時、定量用餐，這樣我們的消化功能、新陳代謝活動便能按照規律有序進行。沒有規律、隨性的飲食行為，例如食無定時，甚至一時暴飲暴食，一時忘記用餐，屬於飲食不節，都會令身體無從適應，容易導致失調。

飲食不節會干擾脾胃運化功能，擾亂如胃酸分泌、腸道蠕動等節律，並造成腸道微生物生態紊亂；以中醫的表達方式是會干擾氣機升降出入，結果引起消化不良，常見症狀包括胃痛、胃氣脹、反酸、惡心、食慾不振等，中醫屬於胃脘痛、胃痞等範疇，病機多屬於氣滯胃腸。

治療方面，氣滯胃腸者需要理順氣機、健脾和胃，常用中藥包括白朮、枳殼、厚樸、陳皮、砂仁等，因過量飲食招致食滯者，可配合山楂、炒麥芽、神曲等消食化積。患者應當注意定時規律用膳，勿吃過飽，避免頻繁食用油膩、高糖、容易脹氣等難消化食物，並把良好飲食習慣持之以恆，以減少滯脹不適。

中醫認為健康飲食習慣需要因時、因地、因人制宜，而且應遵照均衡、適量的原則。受到氣候、地理環境、不同種族有着不同體質所影響，各地飲食習慣、文化皆有差異，我們無必要堅持仿效他人的飲食習慣，就算這些飲食偏好聲稱有益健康，亦未必都適合自己的身體。中國人飲食習慣普遍崇尚熟食，因此不主張食用未煮熟的食物，如生肉、生魚片、生瓜菜等，不經煮熟的食物之屬性偏向生冷，容易刺激腸胃。如果不慎進食未有妥善洗淨，或未經正確烹調的食物，容易病從口入，造成惡心嘔吐、腹痛、泄瀉等急性胃腸炎的不適。尤其是在炎熱天，食物容易變質腐敗，更需注意。

少吃未經煮熟食物 慎防招寒濕

急性胃腸炎以中醫理解屬於外感病，為病邪侵犯身體，使脾胃升降失和，胃氣上逆則嘔吐，脾氣下陷則泄瀉，臨牀上按患者症狀表現可分寒濕及濕熱兩類證候。證屬寒濕者，多因不當進食寒涼生冷食物而發病，常見發冷、疲乏、大便水瀉、舌苔白膩，治療需要驅寒化濕，常用方劑如藿香正氣散。證屬濕熱者，多因進食辛熱溫燥食物而發病，常見發熱、煩躁、反酸、大便臭穢、舌苔黃膩，治療需要清熱利濕，常用方劑如葛根芩連湯、三仁湯。患者在此時應留意飲食清淡，使腸胃休養生息，並適量補充水分。

要預防腸胃不適，建議用餐時將食物妥善洗淨及徹底煮熟，尤其是要留意生吃雞肉、蛋類、貝殼類海產等高危食物有一定風險。中醫主張少吃刺身、生蠔、沙律等未經煮熟食物，慎防招惹寒濕，對本身脾胃虛弱，容易腹痛泄瀉者更需留意。

熱天火鍋燒烤 上火耗損津液

健康飲食習慣，還需講究食物是否配合時令。所謂配合時令，一方面是指吃本地當造食物，這樣食材會比較新鮮，營養會得到更好保存，而且可以減省食物運輸的工夫，達到減低碳排放的環保目的。另一方面，飲食要順應四時氣候變化，根據季節特點而食用與之相配的食物，不宜只按照喜好而肆意進食不合時令的食物。

隨社會進步，生活條件改善，運輸物流發達，很多食物全年都有辦法吃到，不拘季節時令。現在我們可以在炎炎夏日吹着冷氣吃羊肉、火鍋、燒烤，又或者在隆冬1、2月份吃西瓜、果凍、冰品。但根據中醫不時不食的原則，這樣的飲食安排還是最好避免。

我們的身體是遵照大自然的規律運作，中醫認為夏天炎熱，人體機能會比較活躍，新陳代謝加快，心火偏旺，飲食宜適度清涼解暑，如冬瓜、苦瓜、通菜一類，以平衡寒熱。如果在此時食用像羊肉、薑、蒜、辣椒等屬性偏熱的食物，或者吃火鍋、燒烤，盲目服用溫熱的中藥，都有可能令身體因「熱上加熱」而上火和耗損津液，出現喉嚨痛、口乾、煩躁、失眠、便血等失調。

至於在冬季，隨着日照時間減少，縱使天氣未算太寒冷，但身體機能仍會變得較不活躍，新陳代謝減慢，陰寒偏盛，此時可適度進食屬性偏溫熱食物，如生薑、栗子、韭菜等，以暖身驅寒。如果在冬天進食寒涼生冷食物、喝凍飲、服用涼茶，容易形成「寒上加寒」，影響脾胃運化和妨礙氣血運行，形成陽虛、陰寒偏盛的失調，便有可能出現泄瀉、咳嗽、肢體痹痛、痛經等不適。

■秋季養生

少吹冷氣吃西瓜 保陽氣

立秋已過，從天象上意味着秋季開始，白晝時間逐步減少，黑夜時間慢慢增多，人體運作進入陽衰陰盛的生理規律。嶺南地區立秋前後往往仍處於炎熱之中，俗稱「秋老虎」，還有時夾雜颱風和暴雨，一般要到陽曆9月中下旬，才會開始瀰漫秋意，養生調護要因時、因地制宜。

即使立秋後天氣仍然炎熱，但清涼降溫行為如吹冷氣、吃西瓜、喝消暑湯水等宜逐步減少，以保養陽氣和顧護脾胃。如果盛夏間中喝凍飲、吃生冷食物者，過了立秋便要加以節制，否則若陽氣耗損太過，導致肺脾氣虛、寒濕氾濫，容易出現痰多咳嗽，或腹痛、腹瀉等消化不良症狀。

日常作息方面，立秋後宜逐漸增加睡眠時間，以應日短夜長之氣象，保存體力，以備過冬。當天氣日漸轉涼，秋氣當令，環境變得乾燥，此時要注重滋陰養血和生津潤燥，建議少食辛辣、煎炸、燥熱食物，可多吃雪梨、百合、蜂蜜、枸杞子等柔潤之品。

滋陰潤燥食療：杞子百合雪梨瘦肉湯

材料：枸杞子15克、百合12克、麥冬15克、雪耳30克、雪梨1個、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉洗淨、切開、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加1.5公升水，先用大火煮沸，再轉小火煮1.5小時，調味後即可飲用

功效：養血滋陰潤燥

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）