明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

不時不食 順應自然 滋陰潤燥 擊退秋老虎

【明報專訊】我們吃東西時，會講究食物是否色香味俱全、營養是否豐富、食材是否安全衛生，就連餐廳的評價好壞、性價比高低，全屬考慮之列。食物供給能量和營養，亦能滿足心靈上的需要，同時對健康帶來影響。如果從中醫養生的角度，在飲食時還應該要考慮「不時不食」。

立秋過後，即使天氣仍然炎熱，但宜逐步減少吹冷氣、吃西瓜等清涼降溫行為；改為保養陽氣和顧護脾胃，多吃雪梨、百合、蜂蜜等柔潤之品。

不時不食的概念出自孔子的《論語》，在《論語．鄉黨第十》中有「不時，不食」的記載。現在我們對於不時不食的意思主要有3種解釋：

‧不在合適的時間，不食

‧食材烹調的火候、味道未到時候，不食

‧不合季節時令的食物，不食

不時不食的總體意思，是指出飲食習慣應該順應自然規律，達到天人相應。從中醫角度，這樣的飲食習慣會對健康帶來益處。反之，如果飲食習慣有違不時不食的理念，便會有損健康。

飲食不節 氣滯胃腸

人類作為其中一種生存在世上的物種，日常生活都應該遵從大自然的規律，例如日出而作，日入而息，以及維持大致規律的起居生活習慣，好讓身體容易適應。在飲食方面，需要定時、定量用餐，這樣我們的消化功能、新陳代謝活動便能按照規律有序進行。沒有規律、隨性的飲食行為，例如食無定時，甚至一時暴飲暴食，一時忘記用餐，屬於飲食不節，都會令身體無從適應，容易導致失調。

飲食不節會干擾脾胃運化功能，擾亂如胃酸分泌、腸道蠕動等節律，並造成腸道微生物生態紊亂；以中醫的表達方式是會干擾氣機升降出入，結果引起消化不良，常見症狀包括胃痛、胃氣脹、反酸、惡心、食慾不振等，中醫屬於胃脘痛、胃痞等範疇，病機多屬於氣滯胃腸。

治療方面，氣滯胃腸者需要理順氣機、健脾和胃，常用中藥包括白朮、枳殼、厚樸、陳皮、砂仁等，因過量飲食招致食滯者，可配合山楂、炒麥芽、神曲等消食化積。患者應當注意定時規律用膳，勿吃過飽，避免頻繁食用油膩、高糖、容易脹氣等難消化食物，並把良好飲食習慣持之以恆，以減少滯脹不適。

中醫認為健康飲食習慣需要因時、因地、因人制宜，而且應遵照均衡、適量的原則。受到氣候、地理環境、不同種族有着不同體質所影響，各地飲食習慣、文化皆有差異，我們無必要堅持仿效他人的飲食習慣，就算這些飲食偏好聲稱有益健康，亦未必都適合自己的身體。中國人飲食習慣普遍崇尚熟食，因此不主張食用未煮熟的食物，如生肉、生魚片、生瓜菜等，不經煮熟的食物之屬性偏向生冷，容易刺激腸胃。如果不慎進食未有妥善洗淨，或未經正確烹調的食物，容易病從口入，造成惡心嘔吐、腹痛、泄瀉等急性胃腸炎的不適。尤其是在炎熱天，食物容易變質腐敗，更需注意。

少吃未經煮熟食物 慎防招寒濕

急性胃腸炎以中醫理解屬於外感病，為病邪侵犯身體，使脾胃升降失和，胃氣上逆則嘔吐，脾氣下陷則泄瀉，臨牀上按患者症狀表現可分寒濕及濕熱兩類證候。證屬寒濕者，多因不當進食寒涼生冷食物而發病，常見發冷、疲乏、大便水瀉、舌苔白膩，治療需要驅寒化濕，常用方劑如藿香正氣散。證屬濕熱者，多因進食辛熱溫燥食物而發病，常見發熱、煩躁、反酸、大便臭穢、舌苔黃膩，治療需要清熱利濕，常用方劑如葛根芩連湯、三仁湯。患者在此時應留意飲食清淡，使腸胃休養生息，並適量補充水分。

要預防腸胃不適，建議用餐時將食物妥善洗淨及徹底煮熟，尤其是要留意生吃雞肉、蛋類、貝殼類海產等高危食物有一定風險。中醫主張少吃刺身、生蠔、沙律等未經煮熟食物，慎防招惹寒濕，對本身脾胃虛弱，容易腹痛泄瀉者更需留意。

熱天火鍋燒烤 上火耗損津液

健康飲食習慣，還需講究食物是否配合時令。所謂配合時令，一方面是指吃本地當造食物，這樣食材會比較新鮮，營養會得到更好保存，而且可以減省食物運輸的工夫，達到減低碳排放的環保目的。另一方面，飲食要順應四時氣候變化，根據季節特點而食用與之相配的食物，不宜只按照喜好而肆意進食不合時令的食物。

隨社會進步，生活條件改善，運輸物流發達，很多食物全年都有辦法吃到，不拘季節時令。現在我們可以在炎炎夏日吹着冷氣吃羊肉、火鍋、燒烤，又或者在隆冬1、2月份吃西瓜、果凍、冰品。但根據中醫不時不食的原則，這樣的飲食安排還是最好避免。

我們的身體是遵照大自然的規律運作，中醫認為夏天炎熱，人體機能會比較活躍，新陳代謝加快，心火偏旺，飲食宜適度清涼解暑，如冬瓜、苦瓜、通菜一類，以平衡寒熱。如果在此時食用像羊肉、薑、蒜、辣椒等屬性偏熱的食物，或者吃火鍋、燒烤，盲目服用溫熱的中藥，都有可能令身體因「熱上加熱」而上火和耗損津液，出現喉嚨痛、口乾、煩躁、失眠、便血等失調。

至於在冬季，隨着日照時間減少，縱使天氣未算太寒冷，但身體機能仍會變得較不活躍，新陳代謝減慢，陰寒偏盛，此時可適度進食屬性偏溫熱食物，如生薑、栗子、韭菜等，以暖身驅寒。如果在冬天進食寒涼生冷食物、喝凍飲、服用涼茶，容易形成「寒上加寒」，影響脾胃運化和妨礙氣血運行，形成陽虛、陰寒偏盛的失調，便有可能出現泄瀉、咳嗽、肢體痹痛、痛經等不適。

■秋季養生

少吹冷氣吃西瓜 保陽氣

立秋已過，從天象上意味着秋季開始，白晝時間逐步減少，黑夜時間慢慢增多，人體運作進入陽衰陰盛的生理規律。嶺南地區立秋前後往往仍處於炎熱之中，俗稱「秋老虎」，還有時夾雜颱風和暴雨，一般要到陽曆9月中下旬，才會開始瀰漫秋意，養生調護要因時、因地制宜。

即使立秋後天氣仍然炎熱，但清涼降溫行為如吹冷氣、吃西瓜、喝消暑湯水等宜逐步減少，以保養陽氣和顧護脾胃。如果盛夏間中喝凍飲、吃生冷食物者，過了立秋便要加以節制，否則若陽氣耗損太過，導致肺脾氣虛、寒濕氾濫，容易出現痰多咳嗽，或腹痛、腹瀉等消化不良症狀。

日常作息方面，立秋後宜逐漸增加睡眠時間，以應日短夜長之氣象，保存體力，以備過冬。當天氣日漸轉涼，秋氣當令，環境變得乾燥，此時要注重滋陰養血和生津潤燥，建議少食辛辣、煎炸、燥熱食物，可多吃雪梨、百合、蜂蜜、枸杞子等柔潤之品。

滋陰潤燥食療：杞子百合雪梨瘦肉湯

材料：枸杞子15克、百合12克、麥冬15克、雪耳30克、雪梨1個、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉洗淨、切開、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加1.5公升水，先用大火煮沸，再轉小火煮1.5小時，調味後即可飲用

功效：養血滋陰潤燥

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞