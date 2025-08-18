我自小喜歡打籃球，可惜疏於練習，現時球技只屬一般。早前在醫學院運動與家庭同樂日，我興致勃勃與幾位「波友」同事組隊參加籃球比賽。連場激烈賽事後，我雙腿痠痛了兩個星期，步行也有困難，至今記憶猶新，亦不免暗忖自己是否沒做足熱身就上陣了？這次經驗再次提醒我，運動務必持之以恆，不要三分鐘熱度，更不要一暴十寒。充足的熱身運動，亦有助避免受傷，讓我們充分享受運動的樂趣。

全運會激發全城運動熱，有朋友或受氣氛感染，開始培養定期運動的習慣，而定期運動的朋友甚至會提升訓練強度和難度，進一步挑戰自己。這些都是值得鼓勵，但如果操之過急，或者不得其法，可能導致受傷，最終得不償失。

「運動健康」計劃為全港市民而設

約兩個月前，我在專欄提及港大醫學院的「運動健康」計劃，沒料到有些朋友竟誤會了這項計劃只為精英或專業運動員而設。其實，計劃對象是全港市民；香港人生活節奏急促，工作繁忙，很多人仍未養成定期運動的習慣，而我們都知道恆常運動對身心有莫大裨益。可是，做運動時必須面對受傷風險，那怕是精英或專業運動員。任何人做普遍的運動如跑步、游泳，或各球類如足球、籃球、羽毛球等，還是自體重量訓練，同樣有可能受傷。所以，社會上運動風氣愈是普及，我們就愈應重視運動健康，從預防受傷到妥善治療及復康等，俱與健康息息相關，不可偏廢。

了解防傷竅門 共享運動樂趣

因此，港大醫學院「運動健康」計劃其中一個目標，就是提升社會各界對運動的認識和興趣，包括預防受傷的重要，以及治療、護理及復康的最新發展。過去3年，港大醫學院做過多項研究，並為醫護人員及公眾人士舉辦各類講座和工作坊，以推廣最新資訊。此外，香港大學賽馬會癌症綜合關護中心亦舉辦多元化活動，鼓勵癌症康復者養成健康的生活習慣，以減少癌症復發機率，包括提供安全的健身環境，讓癌症康復者定期運動；由營養師及運動教練分享如何透過均衡飲食和適當運動，妥善管理體重等。

運動有益身心，受傷風險也不容忽視，但這不應成為我們四體不勤的藉口。希望大家培養定期運動的習慣之餘，多了解預防受傷的竅門，共享運動的樂趣。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

[健康]