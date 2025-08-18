明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：精準醫學計劃 尋找罕見基因突變

【明報專訊】肺癌可怕之處在於早期病徵不明顯，當出現症狀時，往往已到第三、四期。對於確診非小細胞肺癌患者，接受基因檢測是首要任務。臨牀腫瘤科專科醫生李浩勳表示，目的是為了尋找是否存在如EGFR、ALK等基因突變，從而配對針對的標靶藥物。目前最標準的檢測方式是直接提取腫瘤組織去化驗。

出現抗藥性 可換二線治療

標靶藥物能專門針對特定基因突變，相比好壞細胞通殺的傳統化療，效果更顯著，副作用也大為減輕。李浩勳表示，針對EGFR或ALK突變的標靶藥，腫瘤反應率高達70%至80%，即腫瘤有明顯縮小。而無惡化存活期，EGFR患者平均超過1年半，ALK患者的治療效果更好，可超過2年，意味着患者在這段時間內病情穩定，且因藥物副作用輕微，可維持相當高的生活品質。不過，有患者使用藥物一段時間後會出現抗藥性，當第一線標靶藥失效後，可換上二線治療，或再做基因檢測嘗試尋找其他合適的標靶藥。

港大團隊 找出一成漏網患者

李浩勳指，現在香港公立醫院、私家醫院或私營醫療機構都有提供癌症基因檢測服務，涵蓋10多種基因突變。早前，港大團隊更在「非小細胞肺癌精準醫學計劃」為1800名第四期非小細胞肺癌病人提供免費且全面的癌症基因檢測，一次過檢測300種基因，成功為當中約8%至10%在常規檢測中「漏網」的患者，找到了罕見的基因突變，從而匹配到救命的標靶藥。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕健康

上 / 下一篇新聞