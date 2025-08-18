基因突變作祟 30、40歲患肺癌

一直以來大眾對肺癌的認知，都是發生在高齡人士或煙民身上，但近年好像愈來愈多較年輕、無吸煙習慣的人患肺腺癌。除了吸煙外，還有什麼致癌因素？

癌症雖然難纏，但隨着醫學進步，肺腺癌5年相對存活率在過去10年間提升了不少，透過藥物控制仍可如常工作、生活，改善生活質素，與癌共存。

曾出演《濁水漂流》、《別叫我「賭神」》等電影的新進演員柯煒林（圖）早前透露，在5月底開始一直咳嗽，看過普通科醫生及服用過兩次抗生素都未見起色；轉看呼吸系統專科並接受電腦掃描後，確診為肺腺癌第四期，正接受標靶藥治療。

香港大學內科學系臨牀副教授、呼吸系統科專科醫生林志良指，肺 癌分為非小細胞肺癌和小細胞肺癌，當中以肺腺癌最常見，屬於非小細胞肺癌。據香港癌症資料統計中心資料顯示，2022年新增5707宗肺癌個案中，逾六成屬肺腺癌。

「以往認為肺腺癌較多發生在女性身上，但近年發現男女比例分別不大，吸煙與非吸煙人士都有。」至於年齡層，雖然有國際研究發現年輕患癌人數顯著增加，但大多與乳腺癌、甲狀腺癌有關，肺癌則不見有年輕化趨勢，「無論是香港抑或鄰近地區數據，患癌人士的年齡中位數和死亡中位數都沒有太大變化，仍然是60幾、70歲」。林志良接觸過年紀最輕的患者僅20歲，偶爾亦會遇到一些30、40歲患者，但屬零星個案。

低劑量胸腔掃描 篩查無症狀高危族

「醫學上仍然認為吸煙是肺癌的頭號風險因素，我們在吸煙人士身上見到不少肺癌患者。」但針對肺腺癌，林志良指其中一個特點，是很多患者都沒有吸煙習慣。亦由於他們沒有出現吸煙引致的呼吸道症狀，患癌後更難察覺，甚至在後期都不見明顯症狀，錯過提早介入的時機。這些病人通常因其他原因做身體檢查，例如心血管掃描或腹腔掃描時，發現肺部陰影，才得知自己患癌。近年可透過低劑量胸腔掃描，為一些沒有症狀但患癌風險高的人篩查，對象主要是重度吸煙者、直系親屬中有肺癌歷史的人，以及從事高風險工作，如工作環境接觸到石棉人士。他建議應定期接受篩查，及早發現患癌徵狀。

PM2.5濃度高環境增致癌風險

除了吸煙外，還有什麼致癌因素？香港大學臨牀腫瘤學系主任及臨牀教授李浩勳表示，PM2.5（微細懸浮粒子）已被世界衛生組織列為一級致癌物，全球均有大量研究證實長期暴露於PM2.5濃度高的環境，罹患肺癌的風險顯著增加。此外，部分患者可能因曾接受過放射治療如乳癌，增加了日後患上肺癌的風險。

外在因素外，還有更深層原因藏在基因之中，包括單核苷酸多態性（SNP）與基因突變，兩者都是關於DNA的改變。李浩勳解釋，因每個人的DNA在複製過程中都可能出現微小差異，而SNP就是指DNA中單個核苷酸的差異，種類非常多。「這種差異本身無傷大雅，不會直接導致疾病，但是某些特定SNP會讓身體對某些外來物質更敏感，例如遇上PM2.5時，令肺部細胞產生癌變的風險就會增加。」

亞洲人肺腺癌 逾半有EGFR基因突變

另外有一些基因突變，會令原本正常細胞失控地生長，從而形成癌細胞。李浩勳指，在亞洲患者中，最常見是EGFR基因突變，肺腺癌個案中佔比高達50%至60%，遠高於西方國家的10%至20%。其次為ALK，約佔5%；「值得注意的是，這兩類基因突變患者發病年齡普遍較年輕，許多在30、40歲便已確診。」

「早期肺癌的腫瘤尺寸偏小，未入侵其他器官或者周圍組織，很多時候都沒有病徵」，林志良指，當病人出現症狀時求醫，大多已屆癌症後期。因應腫瘤位置，身體會出現不同症狀，患上原發性肺癌（即始於肺部的腫瘤）有可能出現咳嗽、痰中有血；若癌細胞入侵肺部其他地方，例如肺膜，可能出現肺積水；當病情到後期，癌細胞擴散到肺以外的地方，可能在個別器官引起其他症狀。

藥物進步 5年相對存活率提升

治理癌症，發現時患癌期數愈早，存活率愈高。林志良指，診斷出第一、二期癌症，趁腫瘤仍小，未入侵其他器官，可透過手術切除；但若已達第三、四期，基本上已做不到手術，但可用化療、標靶藥等方式控制病情，「去到第四期，癌細胞通常已擴散，無論是免疫治療、標靶治療，還是化療，都難以完全消滅腫瘤，但可控制它，與病共存」。他見過不少癌症晚期患者可穩定地控制病情，在治療期間如常上班，擁有良好生活質素，「以前化療藥沒那麼先進，會出現嘔吐、脫髮等副作用，但現時即使患上第四期癌症，也有相應藥物可將病情長時間控制」。本港肺腺癌5年相對存活率，從2010至2014年的21.7%，上升至2015至2020年的33.5%，有顯著增長。如果癌細胞出現抗藥性，令標靶藥失效，還可嘗試二線藥物或其他治療方法，「即使第四期癌症，都可樂觀面對」。隨着存活率提高，或許癌症可長期穩定控制，有可能變成一種慢性病。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：黃振宇

美術：謝偉豪

