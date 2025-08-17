未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網

行動發起4年 義工不止住元朗

2023年香港平均每日有3191噸廚餘送往堆填區，重量高達212輛雙層巴士。民間自發收集剩食，比例上可能是九牛一毛，元來食Duck同仁覺得仍然要有人去做。「我最高紀錄一日在兩間麵包舖收520個包，舖頭生意有時候受天氣影響，有時候受假期（北上消費）影響。但他們做生意的，不想客人來到買不到自己想要的麵包，覺得如果這樣的話，多來幾次就會得失客人，是無可厚非的，而他們都好樂意將剩下的包給我們，轉贈露宿者、清潔工和老人家。」共同發起人Shadow說。

按約定時間7點30分到朗屏俊賢坊遊樂場，記者才發現元來食Duck另一發起人Amy，便是去年「打開垃圾」系列報道中餐具租借初創企業的代表。她近來專注拯救麵包，在2021年9月參加共享食物基金「環保基金社區惜食大使育成計劃」，與Shadow等人組成團隊，自發組織活動至今。

「有些義工甚至不是住元朗的，有住青衣、沙田和大埔的，想來看我們怎麼做，然後在自己的區做，拿個經驗。」Shadow補充。她逢星期六到場主持，時有來自天水圍的小伙子James拍伙行動，後者原本是元來食Duck活動的受惠者，家中有經濟需要，領取麵包3次後，覺得自己也要貢獻一下。「現在他幾乎晚晚都來幫手，每個星期幫六日，又收下生果，幫到自己也幫人。」Amy指。

8時正，一行人移步至當區廿四年歷史老字號餅店「鴻運麵飽餅店」，自備環保袋、膠袋和鐵盒（裝蛋撻），將麵包舖收舖前未賣出的包餅回收。行動迅速，而因為10個義工進店，引起途人好奇觀望，最後店舖多了幾單生意。

鴻運麵飽餅店負責人陳小姐說，4年前Amy膽粗粗走進舖頭，問她「可不可以捐一些包給有需要的人」；麵包店當時已有送贈剩包給一個街坊作餵魚用的做法多年，她心想無家者和基層工人應該是更需要食物的人，於是爽快答應。她不擔心送包會影響店舖生意，因為需要領取麵包的人，跟有能力花錢購買麵包的，應該是兩群人，而且店舖定價低，部分麵包低至12元3個。反而，是北上消費潮重挫營業額，「今年生意好差，開關之後差好多，你看街上已經沒什麼人。社運、疫情的時候的影響都沒那麼大，但北上真的……」。

暫無法律保障捐贈者 店主因信任加入

即使政府大力推廣廚餘回收設施，本港每天新增、可堆積如山的廚餘中，只有4%經回收處理，剩下繼續加重堆填區負擔。按常理思考，若有更多飲食商戶加入捐贈剩食行列，對堆填區負荷會是好事。只是，陳小姐說不少同行擔心食物捐出去後難保障儲存環境和處理手法，若食物變質，引起食物安全問題，商戶有機會要負責任；但她信得過元來食Duck團隊，所以未有害怕。鄰舖、亦捐麵包給元來食Duck的「滿地可餅店」，則就芝士蛋糕特別叮囑：「今日或聽日就要吃，因為有芝士」，義工團隊亦此般告訴取包者，無人希望好心做壞事。

慈善團體「苗圃行動」去年則嘗試向政府提出的《食物捐贈（豁免民事法律責任）條例》草案，希望保障食物捐贈者，在真誠相信所捐贈的食物適合食用等條件下，出於良善意願的食物捐贈者，免於承擔不必要的法律責任，鼓勵捐食的雙贏行為。當時，立法會議員（社會福利界）狄志遠亦有意在立法會動議。狄日前回覆記者指，目前立法會只剩下數次會期，未必有空間就此議題加入議程，而接下來有換屆選舉，若他或黨友成功連任，會考慮屆時游說政府部門提出草案，若不成功，就會提出私人條例草案，惟後者門檻較高。

記者回到店舖門口，與Amy一起等待裝包入袋。她回憶發起行動初期，「真的是在這個區逐間逐間問：可不可以捐食物給我們呀？」她本無打算一定要收麵包，「不是很多舖頭願意，連賣凍肉那些都問過了」，唯有麵包舖願意捐，可能它們是「街坊舖頭」，「較易話為」。她說鴻運和滿地可店主有心，在3年前數次傳媒報道元來食Duck後，店舖生意稍有改善，「好多人幫襯，我們是收不到包，哈哈，但即管報道啦，應該要幫返他們的」，不過熱鬧難持續，兩星期後生意又回復平淡。

義工James、蓮姐、阿螢和湯丸在公園涼亭，將5款不同麵包逐袋綁紮，派發給前來領取的街坊——多為女性。他們另留無餡料，即較易消化和不易變質的麵包給區內老人院。而由於滿地可的麵包單價較貴，Shadow觀察到部分街坊會等到元來食Duck團隊回收滿地可的包後才排隊領取，她盡量以平均分配兩家麵包店麵包的方式派發麵包。她不會為取包者設門檻，因為首要目的是環保，同時助人，但務求最大程度達至公平。

連結清潔工 幫助無家者 組織靈活

正當元來食Duck「朗屏小隊」移步至雞地（元朗墟一帶）方向，沿路將麵包送給老人院護理員、食環署垃圾站清潔工、倒樓清潔工、公廁清潔工、拾荒者和無家者時，「雞地小隊」的義工Wilson和Toby已收集好兩餸飯餐館的飯盒，在元朗兒童遊樂場等待匯合。

Shadow說：「一開始我們只是在這裏（俊賢坊遊樂場）派，後期我整個元朗去巡，看哪裏有露宿者，知道他們在哪裏活動後，就周圍去找他們」。途徑大陂頭休憩花園，遇到一位來自澳門的無家者叔叔，一行人停下來聽他分享今日無家者狀况，以及嘗試幫他申請樂悠卡。「所以你們其實不止是派食物？」記者問。「對呀，我們是一班有心街坊組織在一起，有什麼想做的就合作做，有時候露宿者除了物資，還想見親人，有義工協助他去見，也有不懂申請社會福利的，我們就幫他搞手續，甚至幫手搬家，很多時候就是傾偈，建立感情。」Amy答。

Amy正職其實是樹藝師，Shadow已退休，湯丸則從事社工。雞地小隊的Wilson則在3年前看過網媒報道元來食Duck，碰巧自己想做義工，他私訊團隊的facebook專頁，方加入每周行動。每逢出動，朗屏小隊和雞地小隊會循反方向走動，一隊派麵包，另一隊派飯。Amy形容，「都不會很大負擔，因為是自己想做的事」。原來，兩餸飯餐館也是透過訪問認識這個民間自發團隊，「問我們，有些飯不知派給誰好，我話我可以告訴你無家者在哪裏，然後他們就親身跟着我們派，信任我們後就定期把飯盒交給我們，定期星期五六日派」。

助源頭減廢

記者日前就環保議題採訪環保教育達人大便妹，她觀察到在廢物生產點集中收集回收物（如在學校收集即棄塑膠飯盒和廚餘），效率較零散回收高；家居回收公司The Loops創辦人黃靖羲表示，環保不止是個人的責任，若大型商戶源頭回收，甚至源頭減廢，比起市民勤力儲起多多回收物再回收有用得多。Amy說礙於機構慣常做法等原因，與合作的連鎖餅店及非牟利機構難在本篇報道公開名字。如果將來政策能為環保和社區工作拆牆鬆綁，對多方都會是幫助。

在元來食Duck團隊口中，「垃圾徵費」、「funding（資助）」這類字眼未出現過。「垃圾徵費對我們沒多少影響，無論有沒有都會做」，Amy沒遲疑地回應。目前社福界資源緊絀，政府資助更連年減，她和同伴們因為沒申請資助所以不會擔心，「我們不是註冊團體，反而是好，有什麼想做就去做，不用追數，沒什麼（機構）規矩需要守」。

【關愛篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 鄧宗弘

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao