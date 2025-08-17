明報新聞網
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血

【明報專訊】「用生命值硬接！」看過卡牌遊戲Battle Spirits動畫的人或聽過這頗有氣勢又帶點稚氣的對白，這句話好比廣東話的「硬食」——硬着頭皮承受一切。「快輸了。」玩家J說。「又快輸了？你懂得回血的。」玩家W回答道。記者近日到訪長沙灣天悅廣場，發現這外觀看起來又殘又舊，電梯也經常壞的商場，內裏卻充滿生氣——這裏不乏在卡牌對戰中硬食對手攻擊的玩家，硬食貴租、落寞離場的店家卻似乎很少，記者逮着城市研究者和在天悅開業逾10年的店主一探究竟，看看這曾被部分人稱作「死場」的商場如何回血。

店家：遊戲卡舖「旺了很久」

掛着早已壞掉的霓虹燈牌，頭頂着10層私人住宅單位的長沙灣天悅廣場於1992年開幕，有過「樂聲」和「華聲」兩間戲院，有店主告訴記者後來華聲的位置開辦桌球室，樂聲則成了教會。

「考城學社」創辦人何尚衡約10年前到訪天悅廣場，已有桌球室、集換式卡牌遊戲（Trading Card Game，TCG）店，「已經有很多人（卡舖和玩家）集中在這裏」。何尚衡翻查大廈建成商場前的1975年圖則，天悅廣場的1、2樓原是辦公室，地下則是零售商舖，如今1、2樓也開滿卡舖。

服裝店店主Helen在天悅開業11年，她說遊戲卡舖在天悅「旺了很久，（新冠）疫情時也旺，它們在其他地方也有分店，不過這裏租金較便宜嘛」。以Helen的舖位為例，月租不足1萬，不過她說許多同行熬不過疫情關門大吉，「以前A座那邊有間專賣日本進口衣服，那老闆娘很時髦」。

現時70多歲的Helen說她的客群年紀較大，「他們多一件、少一件衣服穿也沒所謂」，她稱近來生意很差，主要靠熟客光顧，營業額不足以交租，正打算結業退休。放眼環顧1樓的店舖，從地面電梯一上就是Helen的舖位，其舖位兩邊被卡舖包圍。記者好奇為何卡舖能逆市愈開愈多，客源不同，Helen當然沒有答案，只道：「他們（卡舖客人）在這裏玩遊戲卡很開心，又有比賽。」她續興奮地告訴記者她的觀察心得——遊戲卡要儲齊一副牌組才有價值，缺一個、戰鬥力不夠強也不行；有適合小朋友玩的，「也有狠一點、打打殺殺的」。

Helen看着玩家等新貨到齊開箱的那分沮喪和激動，「他們一箱一箱買的，等如抽盲盒」，場面熱鬧。她續說，雖沒玩TCG，但她有玩寶石方塊遊戲《糖果傳奇》（Candy Crush Saga），「玩遊戲可以消磨時間，也考驗我的分析能力，我玩到8000多等級呢！」她多少理解遊戲的樂趣。

設枱櫈供玩家對戰

熱情的Helen帶記者在天悅逛一圈，記者見卡舖出售的遊戲卡款式不盡相同，有Pokémon、Battle Spirits和《海賊王》等，大多是出過漫畫和動畫的，還有些是日本寫真偶像。Helen說：「他們最重要的是拿到（卡牌）代理，要夠膽搏有人喜歡那款卡。」帝王集團國際有限公司（前稱「魔法少年」）獨家代理Phantom與日本cosplayer伊織萌聯乘的收藏啤牌，老闆King最近還邀請了伊織萌到店內與粉絲互動，反應不俗，他說代理業務佔了三成。

有卡舖在店內外擺設枱櫈供玩家對戰。兩個舖位相連的「卡之里」每周舉行不同TCG比賽，除了冠亞季軍，有時也設入場獎和幸運抽獎等，獎品多數是卡牌補充包或無法通過開卡包獲取的特典卡等。

「包、剪，揼。」Battle Spirits玩家J和W猜拳決定誰起手先攻，經過一個抽牌回合，雙方陷入沉思，W告訴旁觀的記者：「玩卡的其中一個樂趣就是要看之後（分析局勢），按情况砌牌組。」

TCG玩法各有不同，以J和W玩的Battle Spirits為例，卡牌共有5種，分6種顏色的屬性，各屬性有不同特點，譬如紅色主要用作攻擊，白色則擅長防禦。一個回合包括開始、能量、抽牌、回復、主要、攻擊和結束階段。一副牌組有40張牌，理論上有概率可計，但W說：「我們很少會真的計，這個遊戲玩的是盡量降低運氣成分來取勝。」

J和W與好友H玩TCG約5年，3人會組隊打比賽，曾征戰日本，他們說玩實體卡能觀察對手反應來猜測其下一步，W笑言：「有時不用看也知道，好朋友就是這樣。」H說荔枝角和觀塘等區也有卡舖，但他們去慣天悅，說這是個能維繫友誼的地方。J補充說如果商場只有一間卡舖，他不會考慮去，又指天悅是TCG店舖集中地，「有完整的配備」，才能成為玩家聚集的hub。H續說競技和娛樂以外，也有人為收藏價值或愛好角色購入卡牌。J遂向記者展示其珍藏卡牌，他說該卡有限定序列號，是獨一無二的。

開業廿載 見證玩家心態轉變

King在天悅開業22年，由少年變中年，做10年卡牌零售後轉做批發，除了TCG，也有售「一番賞（屬於動漫和遊戲商品的抽獎）」等。他說開舖當年的天悅一帶多玩卡牌的街坊，「現在人們（買卡）是投資或投機的心態居多」。

全職玩家增 卡牌有價有市

King憶述以前的買家訂購卡牌的數量以盒計，如今則以箱計，「稀有卡可能平均要盲抽10箱才有一張」。他說稀有度高的卡可售約萬元，假如通過卡牌鑑定，「升值3、4倍也不足為奇」，難怪天悅有些卡舖會提供卡牌驗證服務。

他又稱近年玩TCG的人增加，當中不乏全職玩家，「比賽獎品豐富，也挺值錢的，贏比賽或許能獲得價值逾萬元的卡牌，那已經可以是一份收入，以前我們參賽可能純粹為爭得一份榮譽」。

King笑言千禧年代TCG玩家的貴卡概念是「200、300元」，現在卻是「基本價值至少8000元以上」。他最初始玩的遊戲《魔法風雲會》（Magic The Gathering）有出「infinity format」，即永久可在對戰中使用的卡牌，而且大部分早已停產。「我開店前已在玩，玩到現在仍能用，同一張卡那時值100元，現已經升到2000、3000元」。他認為除了卡牌本身有價有市，它背後有「強勁的動漫IP」帶動也很重要，就像Pokémon那樣。

King說玩牌着重卡的戰鬥強度，收藏則看其升值潛力。他說卡牌的升值潛力和收藏價值有時與其戰力掛鈎，但「佔的比重不多，通常以稀有度為主」。他形容抽卡有點像股票。他續說卡牌的投資價值使它能抵受電子遊戲流行的衝擊，King表示：「玩實體卡是人與人的情感交流，也可以留意對手對戰的技術細節，這或是影響勝負的關鍵。」

回想22年前的天悅，King說這裏約有6間有售TCG卡的店，「有部分是士多和書店，稱不上是卡舖」。當時商場店舖類型更貼合生活需要，例如網吧、美容、時裝和文具店，「沒特定主題，那時我不覺得這裏是死場。」直至2010年，天悅突然多了吉舖，租金也算便宜，King說那時多了卡舖進駐，現在已有數十間，「近5年來在天悅開的卡舖仍在，商場也維持約九成滿租」。

中小型商場 彈性管理容更多小店

記者問研究香港商場多年的何尚衡，卡舖選址小商場，與它們在大型商場難覓生存空間的關係。何尚衡說：「我猜大概是有幾間卡舖在這開業，慢慢成為氣候，愈來愈多人在這裏開卡舖與商場空間未必有關係。」他續指天悅是業權分散的中小型商場，可容納的店舖類型較發展商商場多，「小資經營或個體戶較容易在這裏開業或創業」。而且店舖營業時間相對有彈性。

有人在天悅租舖位當貨倉，有人利用走廊的公用空間，若從香港主流價值觀來看，這樣或許是管理不善。不過何尚衡認為此做法的好壞難以定論，他說城市空間的運用存在灰色地帶，「這些（灰色地帶）在以前的香港很常見，不過隨城市發展愈來愈少見」。他舉例說在行人通道中擺放貨物，阻礙途人，又或者出於安全和衛生考慮被投訴，他說的確「很難爭辯」。

驟眼看天悅被用作儲物的舖位，只有物，無人，或會予人「此商場不旺」之感，何尚衡說這或會影響商場形象，但單計使用率或出租率，「其實是有人用的」，算不上是死場。何續說，天悅的商店業務發展和用途亦反映時代變化，從另一個角度來看舖位變貨倉，背後顯示香港儲物空間不足的情况。

何尚衡說難得的是天悅雖然業權分散，但仍保持基本管理，「電梯壞（了很久），但整個商場至少仍運作」。他續說特定類型的店舖要在商場有機發展，商場要具備「限制少和有基本管理」的條件。這就正如King所言，天悅卡舖讓TCG愛好者聚集對戰的習慣維持了至少20年，「關門時會將店外的枱櫈收好，管理處也理解我們（的做法），不觸犯消防條例便可」。

記者離開天悅時路過G/F的夾公仔舖和集運自提點，數量比卡舖少得多，但兩者均是近年常見的商店用途，便向何尚衡了解此現象。他說夾公仔舖算是自助無人商店，店家能節省薪酬開支，顧客則能免受店員旁觀的壓力。何尚衡說集運自提點增多則與疫情後市民網上購物的消費習慣有關，但商戶也要反思什麼業務才需要實體空間進行？或者什麼產品一定要到店內購買？他說要解決空舖問題，應先思考這些空間能有什麼用途。

文、圖˙ 姚超雯

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

