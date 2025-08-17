明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

綠色生活：拒絕「死鹹」 讓微生物發揮 快樂種田 復興本土醃漬菜

【明報專訊】城市人探訪鄉間農夫，最棹忌食農知識之匱乏，農田就在眼前，卻認不得幾多棵菜。粉嶺丹竹坑村農場「鄉騲習作」的主理人蕭依萍（Rebecca）給大家更高難度的挑戰：7款裝着醃漬菜的玻璃瓶子攤出來，你可認得每一瓶是哪款菜？今年是Rebecca務農第10年，剛經歷破紀錄連環黑雨，芋頭和薑田淹水喊救命，未及仔細思考要不要為雨後又曝曬的田壢澆水，下一輪暴雨又再來；她仍然笑笑口面對。她立志復興本土醃漬菜，主打低鹽兼無防腐劑。種田快樂，種田無憂，如果可以掙到錢維生，就更好了。

邊看參考書邊嘗試 每個醃漬周期3至4月

秋冬春種菜，夏天種芋頭、薑、豆和瓜。所以，記者日前到場，是見不到醃漬菜醃漬前模樣的；這正正反映醃漬菜的特色，讓人將食物跨越時令，長久保存。Rebecca月前已把各類當造葉菜收割，醃漬完成。「香港的醃漬菜原本是隨着簡樸生活出現，這裏附近的布格仔村，以前村民會做好多客家醃菜，帶一碗飯加少少醃菜就上山耕田，午餐撈飯吃，不會回家，因為要行好遠。就是慳的性格，食物有多就會拿來醃。他們有個盎，什麼都會擺進去。」她說。

她農場出產的醃漬菜暫時有5款（菜脯、大頭菜、雪菜、鹹酸菜和梅菜）。每次醃漬需要花3至4個月：2至3個月種植，收割和清洗後將菜放進大桶醃1至2個星期，菜脯另涉日曬工序，若陽光猛烈需曬一星期，梅菜則要曬還要蒸。

健康醃漬菜 少鹽無防腐劑

新世代食家着重食材健康，低鹽低糖低油。要將醃漬菜做成健康食物，Rebecca說有幾大要點。「不健康的醃漬菜，多鹽是一個元素，硝酸鹽也是，另外就是防腐劑。所以我減少落一半鹽，因為真空包裝所以不需要防腐劑，而用有機方式種菜，令亞硝酸鹽更少（按：亞硝酸鹽會隨醃漬時間減少）。另外有充分發酵的話，本身就會產生乳酸菌不用額外添加調味，不用像坊間做法一樣，死鹹，落好多鹽。」

提到自己大學本科是讀物理，她隨口便預判記者的提問：「跟這些沒有關係，醃漬應該是chemistry（化學）」。學醃習漬，她是邊看參考書邊嘗試，希望復興現在被社會遺忘的一種飲食文化。她說目前農場未成功建立一套生產型農場的經營模式，但農田出品的菜量已經不少：因為菜在醃漬過程中會縮水，如100斤梅菜和菜脯會縮至10多斤，鹹酸菜和雪菜會剩下四成，她要種出數以千斤計的菜，才能生產足夠的醃漬商品。「每年要有600斤蘿蔔來做菜脯！」

「我被醃漬菜的香味吸引。」她尤其記掛曾在西安吃過的一款梅菜扣肉，思疑既然港產醃漬物買少見少，反觀售賣新鮮有機菜的農場頗多，2020年疫情初期便租下這片三斗大（約2022平方米）的農田。

天災驚覺生命無常 轉行身體力行務農

香港新農不少，但一人打理整個農場的較罕見。鄉騲習作的農棚、磚地和水力等基礎設備，由Rebecca包辦。學習務農之初，她的師父是「樂田園」、有超過40年耕作經驗的的有機農夫婆婆。2016至2019年間，她到鄉騲習作鄰近的「O'Farm」跟農夫葉子盛和「復耕者聯盟」的師兄種田，也到台灣台東學習秀明自然農法。後來，O'Farm的農友租下鄉騲習作現址、原來有老農夫耕作的農田，後來再轉租給Rebecca。地租不便宜，好在沒有紅火蟻窩，土壤也算好。

是什麼促使理科高材生下鄉？Rebecca說要從天災，讓她驚覺生命無常講起。畢業後，她曾投身商界，從事玩具採購工作，沒多久南亞大海嘯發生，「覺得生命原來可以隨時就消逝，想做的事情，就應該馬上去做」。她加入宣明會，在寧夏駐點——部分香港菜心的出產地，協助農村社區發展，範疇包括扶貧和女童教育。「發覺為何農民地位那麼低，被壓榨但又不怎麼會反抗，明明他們是生產食物的人，在社會中很重要的。」她再讀中大人類學碩士，加入「社區伙伴」推廣內地的社區支持農業工作。「我鼓勵城市年輕人返鄉歸土，好似不斷叫人去，自己又沒有實踐，齋講不做，就辭職試下自己做啦。」

鄉騲習作的醃漬菜產品叫「安心漬菜小伙伴」，因為無化學農藥和添加物。5款菜各以200至300克包裝，售價50元——是街市「鹹菜」的約兩倍。這價錢已是她衡量後決定，「好難回本，又不想定價太貴」。或因為合作零售商戶的推廣好，或因為港人愈來愈着重飲食，Rebecca的醃漬菜在過去兩年銷情均理想。

接收農友產品製作

她講解道，雪菜適合配搭豆腐乾炒肉，還可以加入番茄薯仔湯；鹹酸菜適合做酸菜魚；菜脯最簡單可菜脯炒蛋，或切碎後做醬來炒肉；梅菜可跟扣肉，和炒椰菜亦很搭；大頭菜適合煮蜆，是煮潮州蜆必備。大部分醃漬菜，屬十字花科芸薹，是芥菜變種，醃漬時使用菜的不同部分製成。她自家種梅菜和包心芥，雪菜和大蘿蔔來自友好農場。前幾年本地農業組織「田嘢」發起「香港蘿蔔」計劃，她則接收部分外貌稍遜的蘿蔔。

近年極端天氣頻密影響大小農場收成，Rebecca說有計劃地恆常接收農友賣不完的各類農產品或許可行，但若一時「大貨」一時又沒有貨，她難維繫浮動的生產周期，而且研發需時，會令她自負盈虧添負擔。精緻農業是農耕的一種出路，惟不宜期望過高。

種田、醃製、擺市推廣一脚踢 兼開工作坊維生

數年前受訪，Rebecca說單靠務農無法「搵到食」。上周訪談時，她也指仍未能單靠務農維生，目前農務收益夠繳地租和屋租。移民潮加上北上消費盛行後，本土農業客源減少，她除了種田亦要開工作坊。比起售賣新鮮蔬果的農友，她的醃漬菜可存放更久，不怕「收菜後若翌日還未賣出，菜葉已經會凋謝」，可算是優勢，不過背後投入時間成本亦更高。

正值盛夏，她農田種着剛被狂風暴雨吹歪的芋頭、樹豆和薑，「明年可能減產，因為太熱了！而且芋頭和薑不算能賺得很多收入」。要到11月過後，才適合再種下葉菜，通常她會先種醃梅菜的原料

見Rebecca攤出來暫時的醃漬菜，未有「Before & After」對比可作參照圖，攝影記者有點頭痛。此時她告訴我們，原來她跟古早客家人一樣，都相信「萬般皆可醃」；找來一根芋梗，削皮切片，真的開始準備醃起來。「問題只是醃後是否可以保持港人喜愛的爽脆質地，蒲瓜可以，青瓜就難keep。」薑也可以作醃成紫薑漬，只是原隻出售更划算，她未有開發新產品的計劃。

她開辦工作坊，有時候會教參加者如何做韓國泡菜。「洋葱1個，蒜1個，蘋果1個，辣椒粉1匙，魚露50ml」，黑板上寫着。她說泡菜調味較多，香港醃漬菜更原汁原味，不論是菜脯、大頭菜、雪菜、鹹酸菜還是梅菜，成分就是菜和鹽。雖然本科非修讀化學，她頗感恩微生物為人類帶來的味覺享受。市面上大多數「鹹菜」來自內地和台灣，多有「死鹹」的情况。Rebecca說減少放鹽巴，也是讓微生物可發揮醃漬效果的做法。鹽分多可加速鹹菜製作流程，可是不能讓菜充分發酵。

鄉間生活，Rebecca過了近10個年頭。「我好享受，但年紀漸漸大，有一日可能會耕不動。」客人少也好，天氣差也好，香港農夫最大的困難，還是當數「什麼都要自己做」。種菜的是她，收菜醃菜的是她，經營社交媒體和銅鑼灣擺市集的也是她。近路邊的田地，租金每年加價，她未打算搬走，因為農場基建不如過家家能隨便搬來拿走，重建將白費她5年建設和養地心血。

「鄉騲習作」起名原意是要像一根野草，以貼地角度記錄鄉郊，身體力行實踐農活。鄉騲習作已獲批參加，能合規進行休閒農業活動的「農＋樂」農場計劃，希望增加收入來源；未料，4月漁護署新增需要成為信譽農場（執行定期農場測檢）或參加有機耕作支援服務的要求，有農業界人士批評廢時失事。Rebecca苦笑，稱會聽命行事。就目前而言，如何應對極端曝曬和雨淋的威脅，不論對野草或是農作物，均為最關鍵事。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 鄧宗弘

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
編者話：暑假的尾巴
編者話：暑假的尾巴
職場旅者~Working Holiday
職場旅者~Working Holiday
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
誰人日記：第七十個七次黑雨
誰人日記：第七十個七次黑雨
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
阿貓阿狗：#288 西瓜
阿貓阿狗：#288 西瓜
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
開門讀書：三十年為一世而道更
開門讀書：三十年為一世而道更
圖文城市：避風塘
圖文城市：避風塘
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
#004 日日
#004 日日
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
甜蜜的復仇：東京旋律
甜蜜的復仇：東京旋律
家明雜感：重看《一一》（二）
家明雜感：重看《一一》（二）
電影簡評
電影簡評
單元連載：香港書156
單元連載：香港書156
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網