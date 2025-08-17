報料
2025年8月17日星期日
什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
編者話：暑假的尾巴
職場旅者~Working Holiday
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
誰人日記：第七十個七次黑雨
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
阿貓阿狗：#288 西瓜
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
老少女之麻糬周記！
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
開門讀書：三十年為一世而道更
圖文城市：避風塘
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
#004 日日
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
甜蜜的復仇：東京旋律
家明雜感：重看《一一》（二）
電影簡評
單元連載：香港書156
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
綠色生活：拒絕「死鹹」 讓微生物發揮 快樂種田 復興本土醃漬菜
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
【明報專訊】上兩回寫過To The Lighthouse裏的畫家Lily，今期寫小說裏的Ramsay先生，他是一位哲學家。
星期日生活
