周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角

現時，政府正公眾諮詢加強規管持牌放債人，到本月22日截止。針對低收入者過度借貸，政府建議為月入1萬元以下借款人的「無抵押個人貸款」設限額，並提出兩個方案，或是以借款人的每月收入作基準設立上限，或以還款佔入息比率作上限。

綜觀政府官員、立法會和諮詢文件的討論，外傭負債問題主要聚焦在「如何規管」財務機構放債，卻對外傭「為何欠債」、「如何欠債」這些問題不着一詞。或許，只有我們回到「家中陌生人」的日常和生命經驗，從「為何」和「如何」的視角出發，才能直面外傭過度負債的問題：何以她們掙最低人工，借貸最頻密，還可能被收取最高的利息。

5%的人口，26%的借貸宗數

全港有外籍家庭傭工人數約36.8萬人（約5%人口），她們的最低工資是4990元，平均工資是5310元，那外傭欠債情况有多普遍？

按人口比例算，據環聯數據估算，全港每15人有1人結欠私人貸款；而據Experian揭露，香港每5名外傭就有4人陷入債務問題，比例遠超馬來西亞（65%）和新加坡（34%）。

按貸款宗數計算，據財經事務局統計，全港借貸最頻繁的職業，原來是時薪約為香港最低工資40%的外傭。2023年外傭的貸款交易宗數突破30萬，佔所有貸款交易宗數的26%，即是財務公司每4筆貸款交易，便有1筆來自外傭。外傭貸款涉及金額逾60億，當中交易的宗數之多，比第二名（藍領）和第三名（餐飲／酒店／旅遊從業員）加起來還多。

按貸款額來看，財經事務局調查顯示，外籍家庭傭工的平均每宗貸款額是19,900元，即是她們月薪的4倍左右。請注意，外傭可以同時獲批超過一宗私人貸款，但政府並沒有統計外傭的貸款結餘總額，所以實質的欠債額相信更高。

負債的工人姐姐供款負擔很重，很可能一出糧就變「糧尾」。據Enrich調查，在負債的外傭中，31.2%每月還款1000至2000元，49.5%還款2000至4000元，更有近10%的人還款逾4000元，即是每月人工的四分之三。

工人姐姐與債務的距離

那麼，為何工人姐姐會負債呢？在香港，借貸是平常事，據調查港人頭兩位借貸的理由是「買心頭好」和「消費娛樂」，但外傭和普通港人的主要借錢理由並不一樣，她們頭三個理由是「建房/購屋」、「應急」和「就業介紹費」。

外傭到異地是打工掙錢，但她們從招聘開始就容易陷入債務之旅，待來到香港周轉不靈，新借的貸款很可能是原籍國債務的延伸。

在原籍國，印尼中介最多向赴港工作的外傭收取8100港元的費用，而菲律賓雖不能收中介費，但可以收取培訓、體檢和文書工作等費用，有一些不良中介便想盡辦法從姐姐口袋掏錢，如索取培訓費，或要求外傭多次體檢。

在香港，中介公司只能向工人姐姐收取首月工資的10%作招聘費，但有些無良中介會以「加速申請流程」、「保證限期內獲聘」為由，超額收取行政費用，甚至誘使外傭借錢。有時候，職業中介甚至會在外傭抵港後，立即帶往財務機構借錢以支付招聘費用。

根據《職業介紹所實務守則》，職業介紹所不應建議、安排、鼓勵或強迫求職者向任何財務機構或個人借取貸款，或向求職者提供有關個人貸款的資訊。然而，在勞工處接獲的申報中，有41間職業介紹所申報與財務機構有關聯，很難不令人懷疑這些職業介紹所牽涉外傭借貸，值得社會關注。

當然，驅使外傭借貸的根本原因，在於她們肩負着沉重的家庭經濟重擔。儘管香港掙取的薪水高於家鄉，但她們通常是家中唯一經濟支柱，需要供養4至5個家人。離鄉背井來到香港，她們心中也帶着改善家園的想法——因此，不少外傭不惜舉債，也要匯款回家起樓、做小生意。

此外，應對突如其來的自然災害，也是外傭借貸的常見原因。菲律賓和印尼的部分地區，正位於地震火山活躍區。颱風更是東南亞的常客，遭遇天災時傭工往往借貸匯款，協助家鄉親屬度過天災。所以有個說法是，每當菲律賓的天災登上國際新聞，就是財務公司發財之時。

和其他借款人一樣，工人姐姐的借貸也交織着「需要」與「欲望」。來到物慾豐富的香港，「花錢使人快樂」的誘惑無處不在，外傭的消費習慣難免受到影響，不乏消費和娛樂的開支。在工資低廉、缺乏理財目標下，外傭自然容易超支欠債。

系統之外的借款人

理解外傭的借款原因，或許就能明白：與其說是外傭找上債務，不如說是債務找上外傭。更無奈的是，外傭的借貸經驗與普通港人不同，她們往往只能找利息較高的財務公司，甚至非法放貸。

無論是外傭還是普通港人，借錢的世界有三層「地獄」。第一層是銀行，它們監管嚴格，門檻較高，但利息較低。第二層是財務公司，它們的風險胃納較大，專做銀行不做的「次級」貸款，利息自然較高。第三層是高利貸，俗稱「電話數」，它們遊走在法律邊緣，未必持牌，利率動輒高於法定48%上限，一旦遲還追數手段非常兇狠。

在國際金融中心香港，普通港人人均擁3個銀行戶口，但只有約六成的外傭有香港銀行戶口——連基本銀行戶口都沒有，外傭遑論申請銀行貸款。即便有銀行戶口，慣於「愛富嫌貧」的銀行也多不屑做外傭借貸，因為她們信貸紀錄不完整，貸款銀碼小，還款風險較高。銀行不做外傭生意自有商業考慮，但代價卻由工人姐姐與整個香港社會共同承受：外傭往往直接跌到第二層或第三層的借錢地獄。

財經事務局數據顯示，2023年香港有341家無抵押個人貸款額達1000港元或以上的持牌放債人，但只有16家涉及外傭貸款。借貸的本質是對賭，而利息是風險的補償，外傭的壞帳率高達9.9%，仍有財務公司放貸，可以想像外傭貸款的利率一定比普通人高，甚或貼近敲詐性利率36%或法定最高利率48%，背後還有強勁的收數團隊支撐。

據了解，雖然財務公司常標榜「免文件」，但一線的正規財務公司只有熟客才有此等優待，新客戶仍須提交完整文件，不但包括身分證、護照、勞工合約、住址證明，還涵蓋原籍國的住址證明（如健保卡、駕駛執照）。箇中原因，相信是財務公司在原籍國也佈有收數團隊，而他們的追債手段相信比香港更辣。

位處借錢地獄第二層的正規財務公司尚受監管，最為人詬病的當屬借錢地獄的第三層：高利貸。這些放債人並不規範，不但收取高昂的利息和手續費，還往往要求外傭列出聯絡人與擔保人（多為其他外傭），甚至是僱主的照片和住所影片，卻連基本的貸款合約也欠奉。一旦欠款，收數團隊就恐嚇放債人、擔保人，以及僱主，逼他們就範。僱主往往就是在不堪騷擾的情况下，幫助外傭還款。

在數碼化的年代，非法網貸方便，並在社交媒體展開廣告攻勢，令外傭更易深陷債務泥沼。據網貸受害者的報道，外傭需下載手機程式才能申請貸款，貸款公司實則暗中竊取通訊錄，作為日後威脅工具。有協助外傭的NGO懷疑，海外犯罪集團可能參與非法網貸，因為發信息給外傭的電話號碼來自馬來西亞，威脅信息亦是用簡體中文書寫。

值得一提的是，前特首梁振英亦遭遇類似的非法網貸騷擾。2024年9月，梁振英在社交媒體發帖指，有網上貸款公司發短信給他，要求他代還外傭欠款。他與職員通話，發現對方有濃厚星馬口音，質疑相關違法貸款行為是由外國人離岸非法操作，在港沒有註冊公司和辦事處，因此不會也不敢把外傭告上法庭，只能以滋擾僱主的方式逼迫外傭還高利貸。

當財務公司「手緊」

借錢未必是壞事，適當運用能激活現金流，調整自身財務。但對照顧13%香港家庭的外傭來說，她們的借貸更像是結構性困境的苦果。

回到政府加強規管持牌放債人的諮詢方案。當局提出6項主要措施，包括限制月入1萬元以下借款人的貸款額，又或以「還款佔入息比率」設貸款上限；提出還款期不可長於僱傭合約所剩期限，以及考慮禁止「貸款諮詢人」；規定所有放債人定期向「信資通」更新借貸資料，公開屢次違規放債人詳情等。

簡言之，這些手段旨在收緊持牌放債人的放貸空間，要求他們根據借款人的還款能力審慎批核，並防止僱主在不知情下淪為被騷擾的「諮詢人」。然而，政策原意雖為遏止外傭過度借貸，卻可能帶來非預期後果：當持牌財務公司愈加「手緊」，外傭可能被排拒門外，被進一步推向非法高利貸的深淵，畢竟她們對借貸有剛性需求，而非法借貸也可以跨境運作，難受監管。

歸根究柢，外傭位處全球不平等鏈條的危脆處境，「吸血鬼」高利貸正是趁虛而入，二次剝削。面對這種系統性壓榨，放債人當然需要從嚴監管，但恐怕不是單靠規管財務機構便能解決。

文˙艾迪

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao