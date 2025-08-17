明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

職場旅者~Working Holiday

【明報專訊】早前我組織了一個大專勞工研究小組，希望與大專同學一起考察研究職場環境和議題，也嘗試找機會拓闊對工作的想像。當中有讀藝術的年輕創作人楊曉彤（Betty），她總有一些你估不到的念頭和滿滿的行動力。她曾在校園中扮一棵樹，不是因為要逃避阿波羅，她說想招風，無形狀的風養活了生活空間。在這暑假，Betty嘗試把「返工」變成愛麗絲樹洞，經歷一次穿梭職場旅程。

和不少大專生一樣，Betty也有做兼職，記憶最深刻的是在公共圖書館做執書員，當時有位同事每天都考她英文生字，因而學會了「search」和「find」的分別。

經「補充勞工優化計劃」求職

Betty在「補充勞工優化計劃」的本地招聘廣告中找到一份酒店執房工作。那酒店的執房清潔服務由外判公司負責，然而該公司很快就會輸入外勞了。

我想將來內地來的外勞到酒店不是為了旅遊而是工作，要負責服務內地來的旅客，外勞與旅客身分的對換，在這種既遠且近的錯置時空，本來不留痕迹的酒店房間中會給人怎樣魔幻的聯想？

Betty見工時，公司說她經驗不足，叫她暫時先做炒散，合適時才轉長工。這正好是職場工作上的學習機會。不少打算聘請外勞的公司，無論什麼工種都要求有最少一年的相關工作經驗，也不願意花時間資源培訓員工，輸入勞工政策就成為這些僱主解決「請不到人」問題的最便宜方法。

Betty第一天返工就要獨自處理房間，新手的她整個上午只完成了一間房。其他全職同事一日最少要處理18間房，如果不能在9小時內完成甚至要無薪OT。

「掃把」（supervisor）覺得不對路，派她先跟師傅做3天去學習，每天有500元。完師後就要獨自負責一層樓，她盡了力一天也只能完成9間房，而人工亦變成只有約423元。原來兼職員工的薪酬是以47元一間房來計算的。對和我一樣起牀不摺被的Betty來說，她算進步得很快，上司也讚她鋪牀的質素出色。

換個身分重回酒店

Betty做了約兩星期就辭職了，然後以客人身分重回酒店，重溫訓練課程學到的技巧，也嘗試拓闊工作想像。

Betty向我介紹跟師傅學到的執房程序技巧：由敲門叫「house keeping」開始，記緊自備門擋，「掃」門背後的QR code開始計時。先將冷氣調校到最低溫，方便地乾除味；然後清理垃圾桶，記緊垃圾袋不可「著裙」（形容垃圾袋邊外露太多）；然後檢查房間櫃桶夾萬，若發現客人遺留物件要通知「掃把」；然後鋪牀，「客房」（繼續住的）枕頭平放，「走房」（退了房的）枕頭就要倚牀背；然後洗浴室，用客人用剩的毛巾抹牆，由上到下，由內到外，還要扭開花灑倒走入面的水，避免滴水……

Betty說師傅的技術高超，負責的樓層就是一個標準，她今次住的房間就在師傅負責的樓層。

我問她執房程序和方法看似千篇一律，同事可有各自的風格？敏銳的Betty告訴我，「掃把」沒要求房間一定要有梳，放不放梳成為同事的自選動作，結果只有某位同事負責的房間才有梳，成為她的signature。另有很有同理心的同事必定會套兩層垃圾袋，因為不想到處滴水麻煩到清潔工友。也有同事有自己專屬工具，如用白粉筆把牀單清洗不掉的痕迹掩蓋。若廁所有氣味，有同事就會用自備的茉莉味空氣清新劑噴一兩下，成為她負責的房間獨有的氣味。

Betty喜歡把枕頭整到蓬蓬鬆鬆，她說這樣看起來才有睡意，但她的師傅卻不喜歡，要把枕頭整鬆後再用手肘壓一壓，變成被壓扁的麵包。她笑說和師傅曾因此爭吵過呢。

由工作到創作

Betty告訴我當時她很期望獨自處理房間，第一次收到寫着自己名字的功課紙叫她很高興，因為終於有她專屬的樓層，可以用自己的喜好去做房！藝術大概就是教我們擁抱工作的自主，而不是被套進工作。Betty模仿了不同同事的技巧，而讀藝術的她特別喜歡用毛巾反覆抹畫，「節奏，手勢，執房次序」，自主操控。

我問Betty這工作的得着，她說得到隻「老鼠仔」，勞動工作亦擴大了胃口。她自問自己是一個粗心和盲衝的人，這工作亦使她留意好多細節，如不鏽鋼上的指紋、水漬、做嘢的姿勢……

大專生與勞工

Betty在曾做的酒店房間做訪問，帶着剛離職的微溫，轉回天馬行空的創作人身分，一口氣把被子摺成心心、絲帶和不同的動物，我想這些創作簡直可以用在主題公園的豪華酒店房間內。讓工作活着，生活才有驚喜。

「勞工」這身分其實一直交疊在大專生的生活裏，同學遊離進出於職場，也是不少同學初嘗職場的階段，如果大專實習課不止是將同學塑造成工具，而是帶着仍然敏銳的靈魂觸碰我們牢牢的職場日常，啟動觀察神經，拒絕無感，奪回自主生活，就好了。

創作˙楊曉彤

文˙程展緯、楊曉彤

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
編者話：暑假的尾巴
編者話：暑假的尾巴
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
誰人日記：第七十個七次黑雨
誰人日記：第七十個七次黑雨
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
阿貓阿狗：#288 西瓜
阿貓阿狗：#288 西瓜
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
開門讀書：三十年為一世而道更
開門讀書：三十年為一世而道更
圖文城市：避風塘
圖文城市：避風塘
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
#004 日日
#004 日日
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
甜蜜的復仇：東京旋律
甜蜜的復仇：東京旋律
家明雜感：重看《一一》（二）
家明雜感：重看《一一》（二）
電影簡評
電影簡評
單元連載：香港書156
單元連載：香港書156
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
綠色生活：拒絕「死鹹」 讓微生物發揮 快樂種田 復興本土醃漬菜
綠色生活：拒絕「死鹹」 讓微生物發揮 快樂種田 復興本土醃漬菜
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網