職場旅者~Working Holiday

和不少大專生一樣，Betty也有做兼職，記憶最深刻的是在公共圖書館做執書員，當時有位同事每天都考她英文生字，因而學會了「search」和「find」的分別。

經「補充勞工優化計劃」求職

Betty在「補充勞工優化計劃」的本地招聘廣告中找到一份酒店執房工作。那酒店的執房清潔服務由外判公司負責，然而該公司很快就會輸入外勞了。

我想將來內地來的外勞到酒店不是為了旅遊而是工作，要負責服務內地來的旅客，外勞與旅客身分的對換，在這種既遠且近的錯置時空，本來不留痕迹的酒店房間中會給人怎樣魔幻的聯想？

Betty見工時，公司說她經驗不足，叫她暫時先做炒散，合適時才轉長工。這正好是職場工作上的學習機會。不少打算聘請外勞的公司，無論什麼工種都要求有最少一年的相關工作經驗，也不願意花時間資源培訓員工，輸入勞工政策就成為這些僱主解決「請不到人」問題的最便宜方法。

Betty第一天返工就要獨自處理房間，新手的她整個上午只完成了一間房。其他全職同事一日最少要處理18間房，如果不能在9小時內完成甚至要無薪OT。

「掃把」（supervisor）覺得不對路，派她先跟師傅做3天去學習，每天有500元。完師後就要獨自負責一層樓，她盡了力一天也只能完成9間房，而人工亦變成只有約423元。原來兼職員工的薪酬是以47元一間房來計算的。對和我一樣起牀不摺被的Betty來說，她算進步得很快，上司也讚她鋪牀的質素出色。

換個身分重回酒店

Betty做了約兩星期就辭職了，然後以客人身分重回酒店，重溫訓練課程學到的技巧，也嘗試拓闊工作想像。

Betty向我介紹跟師傅學到的執房程序技巧：由敲門叫「house keeping」開始，記緊自備門擋，「掃」門背後的QR code開始計時。先將冷氣調校到最低溫，方便地乾除味；然後清理垃圾桶，記緊垃圾袋不可「著裙」（形容垃圾袋邊外露太多）；然後檢查房間櫃桶夾萬，若發現客人遺留物件要通知「掃把」；然後鋪牀，「客房」（繼續住的）枕頭平放，「走房」（退了房的）枕頭就要倚牀背；然後洗浴室，用客人用剩的毛巾抹牆，由上到下，由內到外，還要扭開花灑倒走入面的水，避免滴水……

Betty說師傅的技術高超，負責的樓層就是一個標準，她今次住的房間就在師傅負責的樓層。

我問她執房程序和方法看似千篇一律，同事可有各自的風格？敏銳的Betty告訴我，「掃把」沒要求房間一定要有梳，放不放梳成為同事的自選動作，結果只有某位同事負責的房間才有梳，成為她的signature。另有很有同理心的同事必定會套兩層垃圾袋，因為不想到處滴水麻煩到清潔工友。也有同事有自己專屬工具，如用白粉筆把牀單清洗不掉的痕迹掩蓋。若廁所有氣味，有同事就會用自備的茉莉味空氣清新劑噴一兩下，成為她負責的房間獨有的氣味。

Betty喜歡把枕頭整到蓬蓬鬆鬆，她說這樣看起來才有睡意，但她的師傅卻不喜歡，要把枕頭整鬆後再用手肘壓一壓，變成被壓扁的麵包。她笑說和師傅曾因此爭吵過呢。

由工作到創作

Betty告訴我當時她很期望獨自處理房間，第一次收到寫着自己名字的功課紙叫她很高興，因為終於有她專屬的樓層，可以用自己的喜好去做房！藝術大概就是教我們擁抱工作的自主，而不是被套進工作。Betty模仿了不同同事的技巧，而讀藝術的她特別喜歡用毛巾反覆抹畫，「節奏，手勢，執房次序」，自主操控。

我問Betty這工作的得着，她說得到隻「老鼠仔」，勞動工作亦擴大了胃口。她自問自己是一個粗心和盲衝的人，這工作亦使她留意好多細節，如不鏽鋼上的指紋、水漬、做嘢的姿勢……

大專生與勞工

Betty在曾做的酒店房間做訪問，帶着剛離職的微溫，轉回天馬行空的創作人身分，一口氣把被子摺成心心、絲帶和不同的動物，我想這些創作簡直可以用在主題公園的豪華酒店房間內。讓工作活着，生活才有驚喜。

「勞工」這身分其實一直交疊在大專生的生活裏，同學遊離進出於職場，也是不少同學初嘗職場的階段，如果大專實習課不止是將同學塑造成工具，而是帶着仍然敏銳的靈魂觸碰我們牢牢的職場日常，啟動觀察神經，拒絕無感，奪回自主生活，就好了。

創作˙楊曉彤

文˙程展緯、楊曉彤

編輯˙王翠麗

