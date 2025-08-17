阿拉斯加給人的印象是冰天雪地，通常的聯想是長腳蟹，當地現時氣溫十零度，峰會選在此地召開顯然並不貪其涼快，毛升翻開一頁美俄關係的歷史。本地則有政治地理學學者李家翹將多年來有關香港供水史的研究出書，受其影響踏上學術研究之路的學生唐健朗跟他做了訪問。

夾在連場暴雨中的香港照例暑熱攻心。暑假眨眼已過大半，除了放榜升學和惱人的天氣，追着暑假的尾巴，又到了迎向新的未知、心情複雜的時刻。藝術系學生Betty去酒店做了兩個星期的暑期工，學摺被打掃，我想像她敲門大聲對房客叫出「house keeping～」，她的內心可會有一番體會。

另邊廂，僱主遇着外傭被追債自是大感頭痛，政府正就外傭過度借貸問題做公眾諮詢，規管放債人是否就能杜絕有關問題？艾迪文章試圖剖析「何以她們掙最低人工，借貸最頻密，還可能被收取最高的利息」。

