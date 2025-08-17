明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

編者話：暑假的尾巴

【明報專訊】西班牙山火肆虐，法國人在爭論要不要冷氣，意大利有細路中暑死亡。美俄峰會在阿拉斯加召開，然後落幕，戰爭並未止息。

阿拉斯加給人的印象是冰天雪地，通常的聯想是長腳蟹，當地現時氣溫十零度，峰會選在此地召開顯然並不貪其涼快，毛升翻開一頁美俄關係的歷史。本地則有政治地理學學者李家翹將多年來有關香港供水史的研究出書，受其影響踏上學術研究之路的學生唐健朗跟他做了訪問。

夾在連場暴雨中的香港照例暑熱攻心。暑假眨眼已過大半，除了放榜升學和惱人的天氣，追着暑假的尾巴，又到了迎向新的未知、心情複雜的時刻。藝術系學生Betty去酒店做了兩個星期的暑期工，學摺被打掃，我想像她敲門大聲對房客叫出「house keeping～」，她的內心可會有一番體會。

另邊廂，僱主遇着外傭被追債自是大感頭痛，政府正就外傭過度借貸問題做公眾諮詢，規管放債人是否就能杜絕有關問題？艾迪文章試圖剖析「何以她們掙最低人工，借貸最頻密，還可能被收取最高的利息」。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
什麼人訪問什麼人：以土地為舞台，以權力為劇本：政治地理視角下的香港故事——專訪《供水香港》作者李家翹
職場旅者~Working Holiday
職場旅者~Working Holiday
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
周日話題：外傭的日常世界：一個債務的視角
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
夏雙周：美俄的阿拉斯加之約
誰人日記：第七十個七次黑雨
誰人日記：第七十個七次黑雨
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
周日話題：《家不成家》仍在延續，以巴和平人士聯合向外呼喊
阿貓阿狗：#288 西瓜
阿貓阿狗：#288 西瓜
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
廚房戀愛論：不拘形式 保持謙遜——廚師Ray Choi（蔡韶殷）離港前雜談
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
書人書陣：像阿修羅般憤怒、憎恨、心不二——專訪香港詩人王兆基
開門讀書：三十年為一世而道更
開門讀書：三十年為一世而道更
圖文城市：避風塘
圖文城市：避風塘
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
Short D：（六十三）：吳爾芙寫哲學家（上）
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
五音筆傳：Honeycomb：視音樂為所有，印度裔音樂人Jitwam
#004 日日
#004 日日
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
放心寫作：#145 少了一瓣的雛菊
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
讀者來信：心情糟糕時去看藝術品
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
movie chic, movie style：修復經典：狗男女與瘋人院
甜蜜的復仇：東京旋律
甜蜜的復仇：東京旋律
家明雜感：重看《一一》（二）
家明雜感：重看《一一》（二）
電影簡評
電影簡評
單元連載：香港書156
單元連載：香港書156
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
{相機食先達人}汪恩賜 入行50載 由菲林影到數碼時代 拍美食寫真 「不能讓食物失控」
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
讀食時光：唔係幾甜 爽滑大菜糕
綠色生活：拒絕「死鹹」 讓微生物發揮 快樂種田 復興本土醃漬菜
綠色生活：拒絕「死鹹」 讓微生物發揮 快樂種田 復興本土醃漬菜
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
A to Z藝術字典：I-Immersive Art 沉浸式藝術
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
街知巷聞：集換式卡牌店進駐 「活化」死場 長沙灣天悅廣場回血
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網
未來城市：「元來食Duck」小隊 回收麵包、兩餸飯派街坊 救食助人 築起關愛網