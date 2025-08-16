明報新聞網
任食手工粵式點心甜品 慢燉4瓜超清甜

【明報專訊】周末想歎中式豐盛早午餐，同時飽覽維港美景，選擇除了上文提及的上海菜，當然還有粵菜。中環高級中菜廳唐述逢周六日及公眾假期新推出「粵韻飄香周末早午餐」，以時令果蔬入饌，搭配逾20款手工粵式點心及甜品任食3小時，讓客人盡情品味粵菜精髓。

唐述剛獲《黑珍珠餐廳指南2025》評為「黑珍珠一鑽餐廳」，今次早午餐主打清新風味。前菜魚香子生醃蝦以20年古越龍山花雕酒浸製，蝦肉鮮甜帶酒香；杏汁肆菓湯則融合木瓜、西瓜、蜜瓜及冬瓜4款瓜果，加入雪蓮子慢燉，杏汁醇厚中透出清甜，最適宜解暑。主菜可四選一，包括芳香撲鼻的香葱沙薑煀雞，香辣冶味的胡椒龍蝦，經典桂花茶煙熏脆皮雞，以及外脆內嫩的脆皮海參，每道菜式都展現主廚的創意與技藝。最後更可細嘗以蜜瓜入饌的脆炸蜜瓜奶配椰子雪糕，吃罷透心涼！

不容錯過無限供應的20多款點心與甜品，均是即叫即製。不少點心都突破傳統，融入了特色食材及新派配搭，例如酥脆的西班牙黑毛豬酥，晶瑩剔透的玉璽翠餃，皮薄多汁的玉帶小籠包，從韭菜蝦餃、魚子燒賣細味傳統變奏，脆皮蝦春卷、椒鹽脆豆腐、香脆蝦多士都是香口之選；加上鑊氣十足XO醬炒腸粉，西紅柿雞絲兩麵黃及陳皮魚蓉粥，定能滿足嗜吃澱粉質的胃口。至於甜品，這裏的款式可說是花多眼亂，除了懷舊白糖糕及薑汁糕，大受歡迎的還有即焗蛋撻及奶黃千層糕，滋潤糖水貴妃玉露及陳皮紅豆沙，更有微甜的薏米糕與軟糯黑糖糍粑。

粵韻飄香周末早午餐

供應日期：逢周六、日及公眾假期

時間：中午12:00至下午3:00

價錢：每位$648，加配$288可暢飲精選紅白葡萄酒及氣泡酒；另加一

地址：中環國際金融中心商場3樓3101號舖

查詢：6809 2299

