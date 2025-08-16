明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

中式海景brunch 創意滬菜配香檳

【明報專訊】都市人生活營營役役，平日上班總是匆匆忙忙地進餐，有時連早餐或午餐也省略。就趁周末放假盡情補眠，睡到自然醒後，以悠閒慢活的心態享受一趟味覺旅程。早午餐（brunch）向來是西式料理的天下，近期竟有滬菜食府新推出周末早午餐，提供涼菜、點心、主菜、飯麵及甜點共40多款菜式任君品嘗，更可升級配搭精品香檳，讓早午盛宴更醉人。

提起早午餐，我們多聯想到班尼迪蛋、鬆餅配楓糖漿，配一杯香濃咖啡，彷彿已成固定公式；又或是港式豪華變奏，餐廳同樣提供海鮮、扒類、意粉等自選項目，只不過把自助午餐改名為周日早午餐而已。不過，近期一股「中式早午餐」風潮正悄然興起，講究精緻擺盤、慢食節奏，重新定義「早午餐」的儀式感。

位於中環置地廣場四十五（FORTY-FIVE）的嘗申滙，可透過落地玻璃飽覽維港景致。櫻桃木家俬與瑪瑙裝飾相映，牆面鋪上無錫工匠手繡的絲綢壁紙，細節處滲出海派文化的雍容。主廚陳天龍曾於多家著名上海菜館掌廚，憑招牌菜手撕葱油白斬雞及豆酥桂花魚卷，於國際廚藝比賽屢獲大獎，更帶領嘗申滙入選《香港澳門米芝蓮指南2025》。主廚因應現代的飲食需求，烹調時力求減少油膩感和過度甜味，反而更強調食材本身的鮮味和層次。「作為滬菜廚師，我始終相信，真正的美味在於平衡——既要守住傳統手藝，也要帶給顧客新驚喜。」

主廚認為滬菜的精髓在「濃油赤醬」與「清淡雅致」的平衡；早午餐需要輕盈感，但也不能失去風味。在設計自助餐菜餚時，因應無限供應的模式，會比較注重涼菜及點心，務求令客人有更多選擇，即使是早午餐也要給予豐盛的感覺。每款菜式均會因應人數調節分量，無論是兩口子撐枱腳，或是一家大細共聚，均可盡情盡興。每次點菜時，涼菜或甜點也會一次過同時上桌，不拘泥於傳統的先後次序，完全迎合假日的慵懶率性、寫意隨心。

鱔糊變身脆春卷

逢周六日及公眾假期推出的「嘗．點心雅宴」早午餐，除了供應水晶肴肉、醉雞、生煎包、紅燒獅子頭、清炒河蝦仁、開洋葱油拌麵等耳熟能詳的滬菜，亦有不少以現代手法演繹傳統風味的菜式，盡顯主廚匠心獨運。例如涼菜桂花酒釀小番茄，由經典甜點酒釀丸子變奏而成，番茄已去皮，粒粒細嫩多汁無渣，清新開胃。點心亦別具心思，在爆汁小籠包注入25年陳年花雕酒，即時香氣四溢；河蝦豚肉菠菜餃用上原隻河蝦，比一般切碎的蝦仁口感更豐富細膩，青翠外皮由新鮮菠菜汁與麵粉混合而成，內外兼備；春卷以韭黃鱔糊化身香濃餡料，鮮肉糯米燒賣鋪上矜貴的台灣烏魚子增添鹹香。

煙熏樟茶鴨 啖啖茉莉茶香

主菜方面，深受歡迎的樟茶鴨，煙熏時以茉莉茶葉取代傳統普洱，啖啖滲出細膩清香。不得不提的還有主食羊肚菌鹽泥肉焗上海菜飯，香氣十足的羊肚菌配上油香豐盈的鹽泥肉，兩者都是風味十足的雲南特產，以砂鍋細火慢烤，略帶飯焦的米粒令人聯想起港式煲仔飯，原本已經很飽了，結果一上桌便全吃光！可見主廚在新舊融和與濃淡相宜的平衡花了不少心思，以矜貴食材昇華傳統滋味層次，令平凡的菜餚錦上添花，讓人耳目一新。最後不容錯過一系列精緻不浮誇的滬式甜點，金絲南瓜餅金黃香口，桂花條頭糕清香煙韌，流沙黃金湯圓甘香滑溜，每一款都齒頰留香。

$980起升級暢飲香檳

「嘗．點心雅宴」客人可於2小時內享受無限供應的點心及菜餚；飲品選擇毫不單調，除了香片、普洱、龍井、鐵觀音等中國茶，亦提供胎菊、桂花烏龍等特色茗茶及果汁汽水；更可升級至香檳暢飲套餐，以金黃氣泡配搭烏魚子、樟茶鴨等中式菜餚，一邊品嘗一邊欣賞中環都市魅力及維港景致，為早午餐桌添上醉人味力。

嘗．點心雅宴

供應日期：逢周六、日及公眾假期

時間：中午12:00至下午2:00

價錢：成人每位$580，香檳暢飲套餐另加$980起；另加一

地址：中環置地廣場告羅士打大廈四十五

查詢：themerchantshk.com

文：甘元

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

相關字詞﹕米芝蓮指南 自助餐 中菜 早午餐 趁熱食 趁「熱」食

上 / 下一篇新聞