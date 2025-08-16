中式海景brunch 創意滬菜配香檳

提起早午餐，我們多聯想到班尼迪蛋、鬆餅配楓糖漿，配一杯香濃咖啡，彷彿已成固定公式；又或是港式豪華變奏，餐廳同樣提供海鮮、扒類、意粉等自選項目，只不過把自助午餐改名為周日早午餐而已。不過，近期一股「中式早午餐」風潮正悄然興起，講究精緻擺盤、慢食節奏，重新定義「早午餐」的儀式感。

位於中環置地廣場四十五（FORTY-FIVE）的嘗申滙，可透過落地玻璃飽覽維港景致。櫻桃木家俬與瑪瑙裝飾相映，牆面鋪上無錫工匠手繡的絲綢壁紙，細節處滲出海派文化的雍容。主廚陳天龍曾於多家著名上海菜館掌廚，憑招牌菜手撕葱油白斬雞及豆酥桂花魚卷，於國際廚藝比賽屢獲大獎，更帶領嘗申滙入選《香港澳門米芝蓮指南2025》。主廚因應現代的飲食需求，烹調時力求減少油膩感和過度甜味，反而更強調食材本身的鮮味和層次。「作為滬菜廚師，我始終相信，真正的美味在於平衡——既要守住傳統手藝，也要帶給顧客新驚喜。」

主廚認為滬菜的精髓在「濃油赤醬」與「清淡雅致」的平衡；早午餐需要輕盈感，但也不能失去風味。在設計自助餐菜餚時，因應無限供應的模式，會比較注重涼菜及點心，務求令客人有更多選擇，即使是早午餐也要給予豐盛的感覺。每款菜式均會因應人數調節分量，無論是兩口子撐枱腳，或是一家大細共聚，均可盡情盡興。每次點菜時，涼菜或甜點也會一次過同時上桌，不拘泥於傳統的先後次序，完全迎合假日的慵懶率性、寫意隨心。

鱔糊變身脆春卷

逢周六日及公眾假期推出的「嘗．點心雅宴」早午餐，除了供應水晶肴肉、醉雞、生煎包、紅燒獅子頭、清炒河蝦仁、開洋葱油拌麵等耳熟能詳的滬菜，亦有不少以現代手法演繹傳統風味的菜式，盡顯主廚匠心獨運。例如涼菜桂花酒釀小番茄，由經典甜點酒釀丸子變奏而成，番茄已去皮，粒粒細嫩多汁無渣，清新開胃。點心亦別具心思，在爆汁小籠包注入25年陳年花雕酒，即時香氣四溢；河蝦豚肉菠菜餃用上原隻河蝦，比一般切碎的蝦仁口感更豐富細膩，青翠外皮由新鮮菠菜汁與麵粉混合而成，內外兼備；春卷以韭黃鱔糊化身香濃餡料，鮮肉糯米燒賣鋪上矜貴的台灣烏魚子增添鹹香。

煙熏樟茶鴨 啖啖茉莉茶香

主菜方面，深受歡迎的樟茶鴨，煙熏時以茉莉茶葉取代傳統普洱，啖啖滲出細膩清香。不得不提的還有主食羊肚菌鹽泥肉焗上海菜飯，香氣十足的羊肚菌配上油香豐盈的鹽泥肉，兩者都是風味十足的雲南特產，以砂鍋細火慢烤，略帶飯焦的米粒令人聯想起港式煲仔飯，原本已經很飽了，結果一上桌便全吃光！可見主廚在新舊融和與濃淡相宜的平衡花了不少心思，以矜貴食材昇華傳統滋味層次，令平凡的菜餚錦上添花，讓人耳目一新。最後不容錯過一系列精緻不浮誇的滬式甜點，金絲南瓜餅金黃香口，桂花條頭糕清香煙韌，流沙黃金湯圓甘香滑溜，每一款都齒頰留香。

$980起升級暢飲香檳

「嘗．點心雅宴」客人可於2小時內享受無限供應的點心及菜餚；飲品選擇毫不單調，除了香片、普洱、龍井、鐵觀音等中國茶，亦提供胎菊、桂花烏龍等特色茗茶及果汁汽水；更可升級至香檳暢飲套餐，以金黃氣泡配搭烏魚子、樟茶鴨等中式菜餚，一邊品嘗一邊欣賞中環都市魅力及維港景致，為早午餐桌添上醉人味力。

嘗．點心雅宴

供應日期：逢周六、日及公眾假期

時間：中午12:00至下午2:00

價錢：成人每位$580，香檳暢飲套餐另加$980起；另加一

地址：中環置地廣場告羅士打大廈四十五

查詢：themerchantshk.com

