珍藏設展 連結散文、學術研究 小思小物記錄文學足迹

香港中文大學圖書館1樓是一個非常特別的地方，因為內裏藏品都與香港文學發展的歷程有關，在大學圖書館中實屬罕見。在2002年成立這層「香港文學特藏」之初，絕大部分藏書與文學研究資料均由小思捐贈，包括1920、30年代由香港年輕作家出版的文學期刊，以及曾於香港留下足迹的文人和其活動資料等。場地現正舉辦「遊於藝──盧瑋鑾教授（小思）小物珍藏展」，展品並非珍稀書刊或文人手稿，而是小思多年來收藏的小玩意。

展覽策展人兼香港中文大學崇基學院副院長黃念欣說：「不少人認識的盧教授，可能是嚴謹的文學研究者和檔案學家，對自己和學生的要求都很高；但同時小思亦是一位富有感情的散文家，通過她的散文可感受到她對萬物有情。」黃念欣跟圖書館團隊都認為小思在這一剛一柔的相反形象中，存有一個共通點，那便是對小物的關注。團隊希望通過這次展覽，讓參觀者了解到只要眼光夠闊大，都能像小思一樣「遊於藝」，從玩樂中為個人帶來一些影響或提升。

展覽分為「始於勤」、「閱於美」、「迷於貓」、「思於日」、「志於博」和「廣於眾」6個部分，包含藏品種類繁多，例如舊戲票、車票、豆本書、瞓覺貓玩偶、微縮模型等，當中亦有一些不算「小」的物品例如展覽海報、字畫等。黃念欣解釋「小物」有兩層含義，除了體積的大小，另一層意義是一般人不會留意到的微細事物，但對小思來說卻有着一定分量。這些分類既呼應小思的散文作品，又像是她一生收藏與寫作的縮影。「展品不一定要按次序觀賞，可隨意遊覽，但我們都做了一個開始點，稱之為『始於勤』。」

舊戲票場刊 承載生活情感

她解釋說收藏首要勤力，因為「遇到就要收藏」。以舊戲票為例，小思以往經常跟着愛看電影的父親，老遠跑到香港各區看戲，並把戲票一一收藏起來；又如她小時候為了學習古典音樂，辛苦地省起零用錢，才夠錢到餐廳聽音樂會，那時的場刊她亦珍而重之留下。這些看似隨手可棄的物品，都承載着小思的關注和情感，為物品賦予靈光，因而不再單純是一件小物，日後亦能反映香港昔日庶民生活，這種勤力讓她很熟悉香港的人文和娛樂生活。其他的收藏分類，表面上看似是一些如玩具般的小玩意，但同樣盛載了小思在廣泛興趣中的專注，從而成就後來她那令人仰望的文學研究者身影。

有趣的是，小思起初對展出這些「小玩意」感到猶豫，擔心觀眾無法理解背後價值。黃念欣與圖書館團隊於是想方法，通過導賞將展出的小物與小思的散文作品連結，再從散文延伸至她的學術研究，最終小思才答允舉辦今次展覽。小思的學術貢獻之一，在於她是第一個通過翻閱香港舊報章的副刊或舊刊物，細緻地記錄與整理出香港文學資料庫的學者，成為後世研究相關課題的重要資源。她利用私人時間翻閱圖書館內的微縮膠片，將認為重要的內容一筆一畫抄下，分類編目，最終完成這一重要文獻工程。這份「執著於小」的精神，不僅讓她挖掘出本地文學發展的早期足迹，例如1920年代香港年輕文人出版的文藝刊物，也令許多原本淹沒於時代洪流中的資料得以保存，讓後人一一溯源。

樂意捐出珍貴文物 盼助研究香港文學

許多收藏家往往都對珍貴藏品攬着不放，要待過世後才有機會回到公眾面前，但黃念欣說小思手頭上雖然有很多珍貴藏品，例如豐子愷常用的小酒杯，其他名作家的書信手稿，部分藏品的拍賣價「相當於一層樓的首期」，但小思對物品抱着超然態度，樂意將物品捐出。黃念欣說：「小思覺得如果將這些物品賣給其他收藏家，可能以後便不會有人看到，所以她選擇捐給圖書館或其他藏館，讓做研究的人，或者認為這些物品重要的人有機會觀看或使用。」當蒐集到一定程度，小思認為這些資料已不再是個人收藏，而是對未來研究香港文學的人的有用資料，所以在她退休前已計劃捐出。黃念欣笑說小思老師對珍貴的東西樂於放手，不值錢的卻不願放手，多次叮囑她們在展覽後要送回給她繼續把玩。想深一層，小思在取與捨之間似有一條明顯的界線，如一些物品只與小思個人的情感有連繫，她不會輕易捨棄；相反如物品具備歷史意義、關乎公眾記憶，或是對學術研究有價值的東西，小思亦不會戀戀私藏，就如她將豐子愷的小酒杯送回他在石門灣故居「緣緣堂」的紀念館一樣，讓它回到最合適的地方。

在小思的散文作品中，曾提到自己的收藏習慣與小時候母親交由她剪報有關。黃念欣說小思母親體弱多病，平常多在家中看報紙消遣，將有用的內容打記號要小思幫忙剪存下來。有時候她母親會對小思談及一些報章內容，例如有一次談起印度政治領袖甘地，還有他發起的非暴力不合作運動，以反抗英國殖民政府。小思曾說不明白為何母親要對一個小孩說這些話題，但黃念欣認為這對小思日後的發展有一定的影響。在象徵意義上，她母親雖然困在一個小房間內，但只要她願意關注，沒有人可以阻擋她的視野。在現實層面，雖然香港是一個很小的地方，只要用心觀察，無論身處多小的地方，都能發現世界的精彩。「小事化大」不止是學問的態度，更是香港人面對世界的方式。珍貴不在於物本身，而在於我們曾經認真地注視、用心地珍惜。

遊於藝──盧瑋鑾教授（小思）小物珍藏展

日期：即日至2026年2月27日 （周六日休息）

地點：香港中文大學圖書館1樓 「香港文學特藏」

入場：免費

網址：tinyurl.com/597at5h7

文：周群雄

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

