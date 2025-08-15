明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

珍藏設展 連結散文、學術研究 小思小物記錄文學足迹

【明報專訊】很多人以為，收藏講究的是精美與價值，數量要多，品味要高，最好件件是稀世瑰寶。但對筆名「小思」的著名作家兼教授盧瑋鑾來說，收藏的範疇遠遠不限於此。她的世界裏，尋常小物亦有大意義。或許正因為這份對萬物的情感，以及不輕視任何細節的習慣，才讓她從小物中看見大事，從個人微末的收藏，打造出研究香港文學史的一塊塊重要磚石。

香港中文大學圖書館1樓是一個非常特別的地方，因為內裏藏品都與香港文學發展的歷程有關，在大學圖書館中實屬罕見。在2002年成立這層「香港文學特藏」之初，絕大部分藏書與文學研究資料均由小思捐贈，包括1920、30年代由香港年輕作家出版的文學期刊，以及曾於香港留下足迹的文人和其活動資料等。場地現正舉辦「遊於藝──盧瑋鑾教授（小思）小物珍藏展」，展品並非珍稀書刊或文人手稿，而是小思多年來收藏的小玩意。

展覽策展人兼香港中文大學崇基學院副院長黃念欣說：「不少人認識的盧教授，可能是嚴謹的文學研究者和檔案學家，對自己和學生的要求都很高；但同時小思亦是一位富有感情的散文家，通過她的散文可感受到她對萬物有情。」黃念欣跟圖書館團隊都認為小思在這一剛一柔的相反形象中，存有一個共通點，那便是對小物的關注。團隊希望通過這次展覽，讓參觀者了解到只要眼光夠闊大，都能像小思一樣「遊於藝」，從玩樂中為個人帶來一些影響或提升。

展覽分為「始於勤」、「閱於美」、「迷於貓」、「思於日」、「志於博」和「廣於眾」6個部分，包含藏品種類繁多，例如舊戲票、車票、豆本書、瞓覺貓玩偶、微縮模型等，當中亦有一些不算「小」的物品例如展覽海報、字畫等。黃念欣解釋「小物」有兩層含義，除了體積的大小，另一層意義是一般人不會留意到的微細事物，但對小思來說卻有着一定分量。這些分類既呼應小思的散文作品，又像是她一生收藏與寫作的縮影。「展品不一定要按次序觀賞，可隨意遊覽，但我們都做了一個開始點，稱之為『始於勤』。」

舊戲票場刊 承載生活情感

她解釋說收藏首要勤力，因為「遇到就要收藏」。以舊戲票為例，小思以往經常跟着愛看電影的父親，老遠跑到香港各區看戲，並把戲票一一收藏起來；又如她小時候為了學習古典音樂，辛苦地省起零用錢，才夠錢到餐廳聽音樂會，那時的場刊她亦珍而重之留下。這些看似隨手可棄的物品，都承載着小思的關注和情感，為物品賦予靈光，因而不再單純是一件小物，日後亦能反映香港昔日庶民生活，這種勤力讓她很熟悉香港的人文和娛樂生活。其他的收藏分類，表面上看似是一些如玩具般的小玩意，但同樣盛載了小思在廣泛興趣中的專注，從而成就後來她那令人仰望的文學研究者身影。

有趣的是，小思起初對展出這些「小玩意」感到猶豫，擔心觀眾無法理解背後價值。黃念欣與圖書館團隊於是想方法，通過導賞將展出的小物與小思的散文作品連結，再從散文延伸至她的學術研究，最終小思才答允舉辦今次展覽。小思的學術貢獻之一，在於她是第一個通過翻閱香港舊報章的副刊或舊刊物，細緻地記錄與整理出香港文學資料庫的學者，成為後世研究相關課題的重要資源。她利用私人時間翻閱圖書館內的微縮膠片，將認為重要的內容一筆一畫抄下，分類編目，最終完成這一重要文獻工程。這份「執著於小」的精神，不僅讓她挖掘出本地文學發展的早期足迹，例如1920年代香港年輕文人出版的文藝刊物，也令許多原本淹沒於時代洪流中的資料得以保存，讓後人一一溯源。

樂意捐出珍貴文物 盼助研究香港文學

許多收藏家往往都對珍貴藏品攬着不放，要待過世後才有機會回到公眾面前，但黃念欣說小思手頭上雖然有很多珍貴藏品，例如豐子愷常用的小酒杯，其他名作家的書信手稿，部分藏品的拍賣價「相當於一層樓的首期」，但小思對物品抱着超然態度，樂意將物品捐出。黃念欣說：「小思覺得如果將這些物品賣給其他收藏家，可能以後便不會有人看到，所以她選擇捐給圖書館或其他藏館，讓做研究的人，或者認為這些物品重要的人有機會觀看或使用。」當蒐集到一定程度，小思認為這些資料已不再是個人收藏，而是對未來研究香港文學的人的有用資料，所以在她退休前已計劃捐出。黃念欣笑說小思老師對珍貴的東西樂於放手，不值錢的卻不願放手，多次叮囑她們在展覽後要送回給她繼續把玩。想深一層，小思在取與捨之間似有一條明顯的界線，如一些物品只與小思個人的情感有連繫，她不會輕易捨棄；相反如物品具備歷史意義、關乎公眾記憶，或是對學術研究有價值的東西，小思亦不會戀戀私藏，就如她將豐子愷的小酒杯送回他在石門灣故居「緣緣堂」的紀念館一樣，讓它回到最合適的地方。

在小思的散文作品中，曾提到自己的收藏習慣與小時候母親交由她剪報有關。黃念欣說小思母親體弱多病，平常多在家中看報紙消遣，將有用的內容打記號要小思幫忙剪存下來。有時候她母親會對小思談及一些報章內容，例如有一次談起印度政治領袖甘地，還有他發起的非暴力不合作運動，以反抗英國殖民政府。小思曾說不明白為何母親要對一個小孩說這些話題，但黃念欣認為這對小思日後的發展有一定的影響。在象徵意義上，她母親雖然困在一個小房間內，但只要她願意關注，沒有人可以阻擋她的視野。在現實層面，雖然香港是一個很小的地方，只要用心觀察，無論身處多小的地方，都能發現世界的精彩。「小事化大」不止是學問的態度，更是香港人面對世界的方式。珍貴不在於物本身，而在於我們曾經認真地注視、用心地珍惜。

遊於藝──盧瑋鑾教授（小思）小物珍藏展

日期：即日至2026年2月27日 （周六日休息）

地點：香港中文大學圖書館1樓 「香港文學特藏」

入場：免費

網址：tinyurl.com/597at5h7

文：周群雄

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕展覽 香港中文大學圖書館 盧瑋鑾 小思 收藏 開眼 開眼 收藏

上 / 下一篇新聞